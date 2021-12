Combien Mariah Carey gagne-t-elle avec sa célèbre chanson de Noël ?

Mariah Carey continue de rafler la mise pour une chanson qu’elle a sortie il y a presque 30 ans.

En 1994, la chanteuse a enregistré « All I Want For Christmas Is You« , un de ses singles les plus marquants. Depuis, la chanson est devenue un classique des fêtes et continue à engraisser le portefeuille de Mariah.

Citant des experts de l’industrie, TMZ rapporte que Mariah reçoit entre 0,003 et 0,004 cents chaque fois que la chanson est diffusée. Bien que cela ne semble pas beaucoup, ces fractions s’additionnent. Sur Spotify seulement, le jingle a été écouté plus d’un milliard de fois, ce qui signifie que Mimi pourrait empocher environ 4 millions de dollars ou plus. Encore une fois, c’est juste sur Spotify. Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre de téléchargements de la chanson sur d’autres plateformes, comme Apple Music ou iHeartRadio.

Le streaming n’était pas sur le radar de quiconque à l’époque où Mariah a sorti la chanson, et la femme de 52 ans a gagné la majorité de son argent avec « All I Want For Christmas Is You » dans les bons vieux jours d’avant le streaming. Malgré cela, la chanson est toujours un joyau de sa collection pour des raisons nostalgiques et financières.

Une source a dit à TMZ, « Mariah peut rester assise sur son cul pour le reste de sa vie et SEULEMENT promouvoir AIWFC et être toujours millionnaire« .

Noël s’est résumé à un jour doux pour Mariah.