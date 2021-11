Comment accéder aux options du développeur dans Android

Par défaut, le Options pour les développeurs Android sont cachés ; cette partie de votre téléphone n’est pas faite pour vous si vous ne comprenez pas clairement ce que vous faites (et si vous n’avez pas un but précis). Dans ce guide, nous allons vous donner les bases pour le faire correctement.

Comment activer les options du développeur dans Android

Sur n’importe quel téléphone ou tablette Android, vous pouvez déverrouiller les options pour les développeurs en trouvant l’onglet Numéro de construction dans votre Paramètres. L’emplacement exact de ce numéro peut varier en fonction de la marque de votre téléphone. Pour cet exemple, nous utilisons un Samsung Galaxy S20 FE fonctionnant sous Android 11.

Aller à Paramètres > A propos du téléphone .

. Touch Informations sur le logiciel et numéro de version .

. Touchez le Numéro de compilation sept fois. Après les premières pressions, vous verrez apparaître un compte à rebours jusqu’à ce que vous ayez déverrouillé les options de développement. Vous devrez peut-être saisir votre code PIN pour vérification. Une fois qu’ils ont été activés, vous verrez un message disant « Vous êtes maintenant un développeur !

sept fois. Après les premières pressions, vous verrez apparaître un compte à rebours jusqu’à ce que vous ayez déverrouillé les options de développement. Vous devrez peut-être saisir votre code PIN pour vérification. Une fois qu’ils ont été activés, vous verrez un message disant « Vous êtes maintenant un développeur ! Retourner à Paramètres où vous trouverez l’option Développeur .

où vous trouverez l’option . Allumez l’interrupteur s’il ne l’est pas déjà, et à partir de là, vous pouvez procéder aux réglages de votre téléphone.

Sur les téléphones fonctionnant sous Android 10, vous trouverez normalement le menu À propos du téléphone sous Paramètres > ; Système > ; À propos de votre téléphone. Toutes les autres étapes sont les mêmes que ci-dessus.

Il est facile de désactiver les options de développement directement à partir du menu « À propos ». Paramètres si vous n’avez plus besoin d’y accéder. La première étape consiste à se rendre sur Paramètrescliquez sur Options pour les développeurs et sélectionnez Arrêtez. Et c’est tout. Après avoir terminé cette étape, vous ne pourrez plus accéder à Options pour les développeurs dans le menu Paramètres. Toutefois, vous pouvez toujours modifier ces paramètres si vous changez d’avis et souhaitez revenir à l’état initial. Il suffit de suivre les instructions ci-dessus.

Vous pouvez également étudier des paramètres plus avancés en utilisant les options pour développeurs d’Android. N’oubliez pas que le mode développeur a été initialement conçu comme un débogueur d’applications et un manipulateur des réponses et des fonctionnalités du système. Les sélections du mode développeur comprennent généralement le débogage, la gestion du réseau, le traitement, le rendu accéléré des logiciels, les médias, la surveillance et les applications. C’est à vous de décider comment vous voulez personnaliser les paramètres, car vous pouvez les classer en fonction de vos préférences spécifiques.

Nous vous recommandons de visiter le site officiel des développeurs Android pour obtenir plus d’informations à ce sujet et examiner la liste complète des options pour les développeurs. Notez que ces options peuvent être différentes selon l’appareil que vous utilisez. En général, les options dépendent du type et du modèle de l’appareil avec lequel vous travaillez.