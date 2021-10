L’une des fonctions les plus utiles de votre PC Windows est sans aucun doute sa capacité à se connecter via Bluetooth à toutes sortes de périphériques sans fil tels que des haut-parleurs, des casques, des souris, etc. Mais pour l’utiliser, vous devez savoir comment l’activer : apprenez comment comment activer Bluetooth dans Windows et ne vivent pas avec un bureau rempli de câbles.

Comment activer Bluetooth dans Windows

Méthode 1 : Paramètres de Windows

Avant de commencer à utiliser un appareil Bluetooth, il est important que vous configuriez d’abord vos appareils à la version la plus avancée. Il faut donc aller dans les paramètres de Windows, puis sélectionner le Panneau de configuration dans Windows 7 et l’application Paramètres dans Windows 10.

Windows 10

Étape 1 : dans Windows 10, vous devrez ouvrir le Centre d’action et cliquez sur le Tous les paramètres. Ensuite, allez sur Dispositifs et cliquez sur le Bluetooth, qui se trouve sur le côté gauche.

Étape 2 : Dans cette étape, il suffit d’activer le Bluetooth dans l’option qui dit Sur. Une fois que vous avez activé le Bluetooth, vous pouvez cliquer sur Ajouter des périphériques Bluetooth ou autres. Cliquez ensuite sur Bluetooth et Windows 10 commencera à rechercher les appareils avec le nouveau réseau activé.

Étape 3 : Après avoir lancé le processus de couplage de votre appareil Bluetooth, vous le verrez apparaître en quelques secondes dans la liste des appareils disponibles. Il suffit de le sélectionner et de suivre les instructions qui s’affichent. Une fois que vous avez connecté le périphérique, il apparaîtra dans la liste des périphériques connectés et c’est aussi simple que cela ! Vous pourrez désormais profiter de ce périphérique externe sur votre PC.

Windows 7

Il convient de noter que Windows 7 est en « fin de vie » et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité importantes de la part de Microsoft. Cela rend son utilisation dangereuse, car un logiciel malveillant pourrait infecter votre machine sans que vous le sachiez.

Normalement, une fois que vous avez installé et configuré l’adaptateur Bluetooth sur un système Windows 7, il est automatiquement activé et prêt à être utilisé. Sur certains PC, comme un ordinateur portable avec Bluetooth intégré, il peut y avoir un raccourci sur le clavier qui active ou désactive Bluetooth, ou une icône dans la barre d’état système qui remplit la même fonction.

En outre, différents PC et adaptateurs Bluetooth peuvent être dotés de la fonction de connexion à un périphérique Bluetooth. Dans ce cas, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Début puis cliquez à droite et sélectionnez Appareils et imprimantes. Sélectionnez ensuite Ajouter un dispositifet cliquez sur Suivant.

Si cette option ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, il existe une solution pour tout. Essayez d’ouvrir le Panneau de contrôle et l’accès Matériel et son et ensuite Appareils et imprimante pour commencer. Ensuite, il suffit de suivre les instructions pour coupler votre appareil et vous êtes prêt à partir.

Méthode 2 : Cliquez sur le bouton Bluetooth dans le centre d’action.

Si vous disposez d’un appareil fonctionnant sous Windows 10, vous pouvez facilement activer et désactiver le Bluetooth en ouvrant simplement l’écran de l’ordinateur. Centre d’activités et en cliquant sur Bluetooth. Ce bouton est celui qui comporte l’icône Bluetooth, ainsi que l’étiquette « Non connecté », qui n’apparaîtra que si vous n’utilisez pas de dispositif Bluetooth ou l’indication d’un dispositif principal connecté et en cours d’utilisation. Il est important de savoir que si le bouton est grisé, cela signifie que votre Bluetooth est désactivé.

Une fois que vous avez apparié un périphérique Bluetooth avec votre PC Windows, vous devriez le connecter automatiquement lorsque les deux sont allumés et à portée. Comme nous l’avons mentionné plus haut, lorsque vous n’utilisez pas activement le Bluetooth, nous vous recommandons de le désactiver afin d’économiser la batterie et d’éliminer les possibilités d’attaque par des documents indésirables ou infectés. À partir de là, vous devriez être en mesure de profiter de vos périphériques externes sur Windows via Bluetooth sans aucun problème.

Comment activer Bluetooth dans Windows 11

Windows 11 n’est pas encore largement disponible, mais lorsqu’il le sera, vous devrez savoir comment activer Bluetooth dans Windows 11. Ne vous inquiétez pas, car le processus est très simple. C’est l’une des fonctionnalités que Microsoft a essayé de faciliter dans le système d’exploitation.

Étape 1 : Cliquez sur la zone située à côté de l’horloge, elle comporte des icônes pour le wifi, la batterie et le son.

Étape 2 : dans la barre de défilement, recherchez Bluetooth.

Étape 3 : cliquez sur le Bluetooth et assurez-vous qu’il est allumé. Le Bluetooth s’active. S’il n’est pas allumé, cela signifie que la fonction Bluetooth de Windows 11 est désactivée.

Étape 4 : cliquez à droite sur l’icône et sélectionnez Allez dans les paramètres.

Étape 5 : vous accédez à la page Bluetooth et périphériques, où vous pouvez gérer et supprimer différents périphériques. Vous pouvez utiliser le bouton coulissant pour activer Bluetooth.

Si vous trouvez trop compliqué d’accéder aux paramètres Bluetooth avec les méthodes décrites ci-dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours activer Bluetooth dans Windows 11. Il suffit de rechercher « Paramètres Bluetooth » dans le menu Démarrer et de cliquer sur le résultat de recherche approprié. Vous accédez alors à la page des paramètres Bluetooth décrite précédemment.