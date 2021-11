Comment ajouter de la musique à vos vidéos Instagram ?

Si vous voulez gagner des milliers de fans sur Instagram, vous devez présenter un contenu créatif, qu’il s’agisse de votre vie quotidienne, de vos vacances ou de votre travail. ajouter de la musique aux vidéos InstagramNous vous expliquons ci-dessous comment procéder.

Comment ajouter de la musique aux vidéos Instagram

Au cas où vous ne le sauriez pas, Instagram Stories vous permet d’ajouter vos chansons préférées à une vidéo ou une photo directement depuis l’application. Bien que vous deviez faire appel à une application tierce pour ajouter de la musique à vos messages, nous en avons trouvé plusieurs qui font – et très bien – ce travail. De Drake à Tame Impala, vous pouvez désormais faire de votre compte Instagram la bande-son de votre propre vie. Voici comment procéder.

Remarque : la plupart de ces applications ne vous permettent d’utiliser que des enregistrements audio ou des fichiers musicaux sauvegardés sur votre appareil. Par conséquent, si vous utilisez exclusivement des services de musique en streaming (tels que Spotify), pensez à trouver d’abord quelques fichiers musicaux.

Ajoutez une grande chanson à votre Histoires est assez facile. Il suffit d’enregistrer votre vidéo dans le Histoires depuis l’application, puis appuyez sur l’icône en haut de l’écran, qui ressemble à un smiley dans un carré. De là, appuyez sur l’icône Musique et choisissez une chanson dans la liste. Les paroles s’affichent à l’écran et vous pouvez choisir la partie de la chanson qui est jouée, le type de police et la couleur des paroles. Si vous ne voulez pas de paroles, vous pouvez également choisir d’afficher la couverture de l’album.

Voici quelques applications tierces qui peuvent vous aider à ajouter de la musique à vos vidéos :

Lomotif

Lomotif ressemble beaucoup à la mise à jour d’Instagram Story : l’interface est similaire et le meilleur est que l’ajout de musique à vos vidéos ne prend que quelques secondes. Après avoir ajouté de la musique, votre vidéo peut être téléchargée et partagée sur Instagram, Facebook et Twitter. Mais ce n’est pas tout ! Cette application vous permet non seulement d’ajouter de la musique à vos vidéos, mais aussi du texte, des filtres et des émojis. Vous pouvez rechercher des millions de chansons et des milliers d’artistes, ainsi que parcourir des thèmes populaires tels que les anniversaires.

Vidéoshop

Videoshop (qui est comme Photoshop, mais pour la vidéo) possède toutes les astuces proposées par le VidLab susmentionné, mais offre également quelques outils supplémentaires. L’application coûte 4 $, mais elle vaut bien cette petite somme, car elle vous permet de profiter d’une application de montage puissante qui prend en charge les vidéos 1080p.

Comme si cela ne suffisait pas, Videoshop vous permet également de retourner des vidéos horizontalement, de combiner plusieurs clips en un seul, d’ajouter des transitions animées d’un clip à l’autre et de réaliser des vidéos en stop motion (arrêt sur image). Il vous permet également de créer des copies de vidéos et de modifier chaque clip individuellement. Vous aurez également la possibilité d’utiliser des dizaines de filtres et de superpositions de texte dont dispose l’application, ce qui vous permettra de personnaliser votre contenu.

Quik by GoPro

GoPro a sans aucun doute révolutionné le monde de la vidéo d’action, et maintenant la société cherche un moyen d’attirer l’attention du monde du montage vidéo mobile. Quik est une application qui vous permet de créer automatiquement des histoires à partir des photos et des vidéos que vous avez prises avec votre téléphone ou une caméra GoPro, si vous en avez une.

Avec cette application, vous pouvez ajouter des filtres, de la musique et des modes uniques, comme le stop-motion ou le « slice », qui vous permet de couper l’écran en deux et de lire la vidéo d’un côté à la fois, pour créer un chef-d’œuvre. Bien que cela puisse sembler excessif, l’application vous aidera à modifier n’importe quelle propriété de la vidéo, ce qui vous permettra de contrôler entièrement l’aspect et la convivialité de votre contenu audiovisuel.

En outre, avec Quik, vous pouvez choisir de la musique dans votre propre bibliothèque ou dans la vaste sélection de chansons de l’application. Vous pouvez également choisir ou désélectionner les images et les clips que vous souhaitez utiliser et choisir les effets secondaires que vous souhaitez appliquer.

Cette application est vraiment polyvalente, car elle vous permettra de monter des vidéos simples, où il suffit d’ajouter de la musique, comme lorsque vous montrez comment préparer une recette de cuisine ou appliquer du maquillage, et elle pourra également créer un collage complet de vos enregistrements et des photos d’un voyage aventureux que vous avez fait, avec une variété d’options de filtres et d’effets. Le coût de l’abonnement à l’application est de 5 dollars.

TikTok

TikTok n’est pas seulement une application, c’est une communauté mondiale de vidéos basées sur la musique. Ici, vous pouvez regarder d’étonnantes vidéos courtes et aussi créer vos propres vidéos en capturant ces moments drôles et mémorables à partager avec le monde.

De plus, avec TikTok, vous pouvez personnaliser vos vidéos en ajoutant des autocollants, des emoji et des filtres de visage, et même éditer vos vidéos avec des millions de clips musicaux et de sons gratuits, rapidement et facilement. Choisissez parmi les listes de lecture créées par TikTok dans tous les genres, y compris la pop, le rock, le rap, l’électronique, le R&B et la country.