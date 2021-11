Comment annoter des PDF sur Mac pour ne rien manquer

Tout le monde a reçu à un moment ou à un autre un fichier PDF à réviser au travail ou à l’école et il est probable que vous deviez ajouter une note avant de le renvoyer pour demander une révision ou une modification. Si vous ne le savez pas déjà comment annoter des PDF sur MacVoici comment annoter des PDF en partant de zéro.

L’annotation PDF consiste à ajouter des notes et des commentaires importants au PDF pour que les autres lecteurs puissent les voir. C’est assez courant pendant les processus de développement de projets et il se peut que l’on vous demande de signer ou de remplir un PDF également.

Annoter des PDF sur Mac avec Preview

L’application Aperçu sur Mac est probablement le moyen le plus simple d’annoter rapidement un document PDF. Il est déjà préinstallé, entièrement gratuit et assez facile à utiliser. Voici ce qu’il faut faire :

Étape 1: allez à l’application Aperçu. L’application devrait être disponible dans votre Dock : c’est l’icône qui ressemble à deux images sous une loupe. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’application, vous pourrez voir tous les fichiers auxquels vous avez récemment accédé avec l’application et sélectionner celui que vous voulez.

Si vous travaillez avec un nouveau PDF, il vous suffit de l’ouvrir et il devrait s’ouvrir automatiquement dans Aperçu (sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le PDF pour afficher d’autres options d’ouverture et sélectionnez Aperçu).

Étape 2Vous avez plusieurs types d’options d’annotation à utiliser dans l’aperçu. Pour commencer à les utiliser, allez dans le menu en haut de l’écran et sélectionnez Outils, suivi par Annoter. Dans ce menu, choisissez l’option supérieure qui dit Mettre le texte en surbrillance.

Cela devrait ajouter la barre d’outils d’annotation à la fenêtre d’aperçu et vous permettre de mettre en évidence tout texte dans le PDF. Mettez en surbrillance une section de texte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la surbrillance pour afficher l’option permettant de modifier les couleurs de surbrillance, ou bien Ajouter une note. Sélectionnez Ajouter une note pour annoter cette section.

Étape 3L’ajout de notes au texte surligné est l’une des façons les plus courantes d’annoter. Cependant, il existe de nombreuses autres options dans Preview. Retournez dans Annoter et vous verrez une option pour créer une note à cet endroit. Cette note est un petit bloc de couleur qui se développe en une note complète que vous pouvez écrire.

Vous pouvez placer ce bloc n’importe où dans le PDF, ce qui le rend idéal pour les PDF plus visuels où vous pouvez parler d’une zone spécifique plutôt que d’une partie spécifique du texte. Si vous remarquez, vous pouvez également créer des zones de texte et des bulles de dialogue avec Annotate, qui sont des objets similaires présentant le même type d’avantages.

Étape 4Un autre type d’annotation populaire dans les fichiers PDF consiste à insérer votre signature. Si vous devez le faire, allez à Outils et après Annoteret regardez en bas pour voir l’option Signature.

Si vous n’avez pas de signature prédéfinie sur votre Mac, vous devrez sélectionner Gérer les signatures. Cela vous permet de créer une signature avec votre souris sur le Trackpad ou en utilisant la caméra pour télécharger une signature. Vous pouvez ensuite insérer votre création dans un PDF sous forme de zone de texte.

Annoter des PDF sur Mac avec Adobe Acrobat DC

Une autre option populaire pour gérer les fichiers PDF sur MacOS est Acrobat DC d’Adobe, qui est particulièrement répandu dans les environnements professionnels. Si c’est l’outil que vous utilisez pour gérer les fichiers PDF, il dispose également de moyens d’annoter.

C’est particulièrement efficace pour travailler en groupe afin de développer un PDF de manière collaborative et de pouvoir garder une trace complète des modifications demandées et effectuées. Voici ce qu’il faut faire.

NoteCes outils peuvent ne pas fonctionner si les commentaires ont été désactivés dans le document PDF. Dans un scénario de collaboration ou de flux de travail, cela est peu probable, mais il faut en tenir compte.

Étape 1Ouvrez le PDF avec Adobe Acrobat DC. À moins que vous n’ouvriez un PDF qui est déjà dans un flux de révision géré, vous ne verrez pas immédiatement une barre d’outils d’annotation, vous devez l’activer.

Regardez le menu en haut de l’écran et sélectionnez. Outils. Sélectionnez ensuite Commentaire. Cela ouvrira la barre d’outils Commentaires, que vous utiliserez pour annoter.

Étape 2Si vous regardez la barre d’outils Commentaires, vous verrez différentes options pour créer des notes. Pour simplifier les choses, choisissez l’option située à l’extrême gauche, la petite zone de texte.

Cela créera une note adhésive ou une note extensible que vous pourrez placer dans le PDF. Cliquez sur l’icône de la note adhésive, puis cliquez n’importe où dans le PDF à l’endroit où vous voulez placer votre commentaire. Saisissez le contenu complet, puis sélectionnez Poste.

Étape 3Il existe de nombreuses autres façons de créer des commentaires. Vous pouvez voir les options d’un certain nombre d’outils de mise en évidence du texte dans la barre d’outils (toutes les icônes avec un « T » dessus), qui fonctionnent pour des types d’édition plus spécifiques.

Si vous souhaitez créer un objet, regardez sur le côté droit de la barre d’outils et notez l’icône de polygone qui vous permet de créer des flèches, des carrés, des cercles, etc. dans le cadre de tâches d’édition plus complexes.

Étape 4Est-ce que vous annotez beaucoup d’annotations dans le même PDF ? Sélectionnez un outil d’annotation dans la barre d’outils. Commentaire. Maintenant, avant de l’utiliser, cherchez l’icône de l’épingle à dessin sur la droite.

Voici le bouton Garder l’outil sélectionné. Sélectionnez-le et vous pourrez utiliser cet outil de commentaire plusieurs fois sans avoir à le resélectionner.