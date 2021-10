Comment choisir le disque dur externe adapté à vos besoins ?

Pourquoi créer une sauvegarde sur un disque dur externe ? disque dur externe? Tout simplement pour garantir la sécurité de vos informations importantes, quoi qu’il arrive à votre ordinateur et quelle que soit votre dépendance à l’égard de votre connexion Internet – c’est presque comme avoir le nuage à la maison ! Mais avec tant d’options disponibles sur le marché, laquelle choisir ?

Capacité de stockage

La spécification la plus importante à prendre en compte lors de l’achat d’un disque dur externe est sa capacité. Il ne sert à rien d’acheter un dispositif à haut débit avec cryptage et accès à distance, s’il n’est pas assez grand pour stocker réellement les informations dont vous avez besoin.

Cela dit, vous ne voulez pas non plus payer un prix exorbitant pour un lecteur que vous n’arriverez jamais à remplir, alors quelle taille devez-vous viser ? La réponse est aussi simple que de dépendre de ce que vous voulez en faire.

Si vous souhaitez transférer des documents, des photos ou d’autres supports entre différents appareils ou si vous voulez simplement augmenter l’espace de stockage de votre ordinateur portable ou de votre tablette bas de gamme, il est préférable d’opter pour une clé USB de milieu de gamme.

Les plus grands ont une capacité de stockage allant jusqu’à 5 To, mais ils sont très chers et inutilement volumineux. Il est vraiment préférable d’économiser de l’argent et d’acheter quelque chose dans la gamme des 64 Go. Certains peuvent être achetés pour moins de 20 $ et vous obtenez le double de la taille pour un peu plus.

Si vous souhaitez stocker davantage d’informations ou conserver des fichiers et des dossiers sur le long terme, vous aurez besoin d’un appareil d’une plus grande capacité. Un disque de 1 To devrait satisfaire la plupart des besoins dans un avenir prévisible, à condition que vous souhaitiez stocker des centaines de films, car vous voulez vous débarrasser de votre collection de DVD.

Par exemple, Seagate Backup Plus est disponible avec une capacité de 1 à 5 To. Le modèle de 1 To ne coûte pas beaucoup plus de 90 $, tandis que le modèle de 5 To coûte 160 $.

SSD et disque dur

Les disques durs externes existent en deux versions : HDD et SSD. Nous parlons plus en profondeur des différences entre les deux dans un article séparé et ci-dessous où cela affecte les spécifications. Pourtant, il s’agit essentiellement de deux méthodes différentes de stockage et d’accès aux données.

Les disques durs mécaniques traditionnels utilisent un disque magnétique rotatif pour stocker les données et des têtes de lecture/écriture pour modifier ces données lorsque cela est nécessaire. C’est pourquoi ils sont connus pour leur bruit de rotation emblématique.

Les SSD (solid-state drives) utilisent de petits transistors qui peuvent être activés ou désactivés en fonction d’impulsions électriques. Ils n’ont pas de pièces mobiles, d’où leur nom.

En règle générale, les disques SSD sont nettement plus rapides que les disques durs, mais ils peuvent être très coûteux. Ces derniers sont moins chers, mais aussi plus grands, plus lents et plus facilement endommagés. Pour les disques externes, il est généralement préférable de choisir un SSD, sauf dans des circonstances particulières.

Vitesse de transfert

Maurizio Pesce/Flickr

La taille n’est pas tout, même lorsqu’il s’agit de disques externes. La vitesse de transfert est également importante, car si vous transférez régulièrement des fichiers d’un disque à l’autre, vous ne voulez pas attendre indéfiniment que le processus se termine.

Deux facteurs principaux jouent un rôle dans la vitesse à laquelle votre disque peut fonctionner : la technologie de stockage et le connecteur qu’il utilise. Bien que certains disques soient plus rapides que d’autres (et si vous voulez une vitesse maximale, assurez-vous de vérifier les spécifications de vos options) en général.

Les SSD peuvent traiter les données plus rapidement que les disques durs. Les disques SSD externes sont généralement plus chers que leurs homologues à disque dur et ont souvent une capacité de stockage inférieure. Vous n’êtes pas obligé d’avoir l’un ou l’autre, car des SSD plus grands sont disponibles, mais vous devrez payer un supplément pour cela.

En ce qui concerne le connecteur, il existe plusieurs options courantes à considérer. La plupart des lecteurs utilisent une interface USB, mais il existe plusieurs générations qui présentent quelques différences distinctes, notamment en matière de vitesse de transfert.

L’USB 2.0 est une norme plus ancienne, et si vous ne faites que des transferts peu fréquents de petits fichiers, évitez-la : sa vitesse de transfert maximale n’est que de 480 Mbps. Le port n’est généralement pas codé par couleur sur les ordinateurs – il est noir.

Les connexions USB au-delà de 2.0 peuvent être un peu confuses. Vous pouvez voir les spécifications listées comme USB 3.0, USB 3.1 Gen1 ou USB 3.2 Gen1. Les trois sont essentiellement les mêmes, offrant des vitesses allant jusqu’à 5 Gbps et généralement codées en bleu. Quant à l’USB 3.1 Gen2 et l’USB 3.2 Gen2, ils sont également identiques, avec un code couleur rouge, et offrent des transferts à 10 Gbps.

La plus rapide, l’USB 3.2 ou 3.2 2 × 2, offre jusqu’à 20 Gbps.

L’USB-A est le type de connecteur le plus courant, avec un boîtier rectangulaire et une connexion « ce côté vers le haut ». L’USB-C est plus récent, plus petit et plus rond, et offre un connecteur réversible. Ce port est géré par le protocole DisplayPort pour la sortie vidéo. Certains connecteurs utilisent le type de port USB-C mais exploitent le protocole Thunderbolt 3 avec un taux de transfert pouvant atteindre 40 Gbps.

Certains appareils plus anciens utilisent des connecteurs alternatifs tels que eSATA et Firewire, mais en raison de leur pertinence réduite, ils doivent être évités.

Si le prix est trop élevé ou si votre ordinateur ne dispose pas d’un port USB-C (ou Thunderbolt 3), recherchez la compatibilité USB 3.1/3.2 Gen 2.

Portabilité et durabilité.

Si vous souhaitez utiliser votre disque externe uniquement pour des sauvegardes à votre domicile, vous n’avez pas besoin de tenir compte de la portabilité et vous pouvez même envisager des solutions de stockage en réseau pour des options de sauvegarde permanentes.

Cependant, si vous souhaitez emmener votre lecteur loin de chez vous, la portabilité est d’une importance capitale. Il doit être léger et suffisamment petit pour se glisser dans un sac ou une poche et être facilement accessible.

La plupart des disques externes sont loin d’être lourds et certains, comme le Samsung T5, sont petits, offrent une grande capacité de stockage et sont physiquement minuscules. En ce qui concerne l’espace de stockage, les SSD ont tendance à être légèrement plus petits que leurs homologues à disque dur.

Une autre raison d’envisager un SSD plutôt qu’un disque dur est la durabilité. Bien que les disques externes modernes soient souvent équipés de boîtiers robustes pour les protéger en cas de choc ou de chute, les deux technologies ont une constitution physique très différente.

Sans pièces mobiles, un SSD est plus résistant aux chutes qu’un disque dur traditionnel. Même si personne ne prévoit de faire tomber son disque externe – c’est le cas de tout le monde – les disques SSD offrent un peu plus de protection contre ces événements malheureux.

Sécurité

Si les données que vous stockez sur votre disque externe sont confidentielles, il est judicieux de les chiffrer. De nombreux disques prennent en charge les solutions de cryptage logiciel et conviennent à la plupart des utilisateurs, mais pour ceux qui prennent la sécurité au sérieux, vous aurez besoin d’un disque avec cryptage matériel.

Si vous êtes extrêmement pointilleux, vous pouvez même opter pour un système de sécurité physique, tel que l’accès par code pin du lecteur Apricorn Aegis Padlock. Certains lecteurs sont également dotés d’un boîtier solide pour éviter les manipulations physiques.

Les clés USB Ironkey de Kingston n’offrent pas la même capacité de stockage que les clés à grande échelle, mais elles possèdent une deuxième couche de sécurité, car les cartes de ces clés sont trempées dans une résine qui rend difficile l’accès aux puces de la mémoire interne.

Compatibilité

Les disques durs sont souvent vendus pour être compatibles avec un système d’exploitation spécifique : un disque dur formaté pour Windows 10 peut avoir des problèmes à fonctionner avec MacOS, et vice versa.

Certains sont également formatés spécifiquement pour Linux. Ce n’est pas irréversible ; il est généralement possible de formater ou de partitionner un disque dur pour qu’il puisse avoir des capacités différentes. Toutefois, si vous voulez éviter ces tracas, assurez-vous que votre disque correspond au système d’exploitation pour lequel vous l’utiliserez.

Gaming

Si vous comptez utiliser votre disque dur portable pour jouer ou pour augmenter le stockage de votre console, vos besoins peuvent être légèrement différents de ceux de l’utilisateur moyen. La vitesse du SSD est encore plus importante, car un disque lent peut affecter les temps d’attente et la réactivité.

L’USB 3.0 est également très important, bien que les nouvelles consoles de jeu et les nouveaux ordinateurs soient susceptibles de passer à des vitesses plus rapides via l’USB-C. Il faut donc s’y préparer.

Les fonctions de sauvegarde automatique et la compatibilité universelle sont également des caractéristiques que de nombreux joueurs devraient rechercher. Certains modèles, tels que le disque Silicon Power Armor A60, disposent également d’un stockage de câbles intégré et d’une protection aux normes militaires, ce qui peut répondre à vos besoins.

Certains disques, tels que le disque de jeu Seagate, sont spécialement conçus pour s’harmoniser avec les couleurs de la PS4, tandis que d’autres modèles sont conçus uniquement pour la Xbox. Si vous voulez un lecteur qui correspond à votre console, il est probablement disponible.

Caractéristiques supplémentaires

Bien que nous ayons couvert toutes les bases de la recherche, nous pouvons encore avoir des réserves quant à la prise de la bonne décision. Lorsque toutes les options semblent identiques au niveau de base, vous devez tenir compte des caractéristiques supplémentaires avant de faire votre achat.

L’une des caractéristiques à prendre en compte est l’extension de garantie. Vous serez ainsi couvert en cas de défaillance de l’ensemble du système, ce qui en vaut la peine.

Vous devez également prendre note des types de câbles fournis avec votre appareil. Certains téléphones et ordinateurs portables plus récents utilisent des connexions USB-C ou Thunderbolt 3, mais le lecteur que vous souhaitez peut inclure un câble USB-A. Si c’est le cas, vous pouvez toujours acheter cette unité, mais vous devrez également acheter un autre câble ou adaptateur, ce qui augmentera le coût total.

Il est intéressant de jeter un coup d’œil aux appareils les plus récents, qui présentent des caractéristiques de pointe, comme la possibilité de charger un câble USB et de se connecter au réseau wifi.