in

Vous êtes un joueur PlayStation, vous appréciez beaucoup votre PS4, mais vous avez été convaincu d’essayer Game Pass et son service de jeu en nuage. Vous savez que vous pouvez jouer à Game Pass dans le nuage depuis un ordinateur Windows ou Mac, mais aussi sur votre téléphone portable. Et si plusieurs jeux du catalogue, comme Streets of Rage 4 ou XXX, disposent de commandes tactiles, la meilleure option sera de jouer en connectant une manette Bluetooth. Vous n’êtes pas obligé d’acheter une manette Xbox, car votre manette PS4 ou PS5 fera parfaitement l’affaire ; dans ce guide, nous allons vous expliquer comment procéder. comment connecter une manette PS4 ou PS5 à un téléphone Android pour jouer au Game Pass.

Comment connecter une manette PS4 à un téléphone portable Android pour jouer au Game Pass.

Suivez ces étapes pour connecter une manette PS4 (DualShock 4) à votre téléphone Android et l’utiliser pour jouer à Game Pass dans le cloud. Ces étapes s’appliquent également à la connexion à un iPhone ou un iPad :

Étape 1 : Allez dans le menu Paramètres de votre téléphone et cherchez la section où vous configurez la connexion Bluetooth. Sur un téléphone Samsung, l’itinéraire est Paramètres > ; Connexions > ; Bluetooth.

Étape 2 : Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l’option permettant d’ajouter un nouveau périphérique. Sur un téléphone Samsung, l’option apparaît en dessous comme « appareils disponibles ».

Étape 3 : Appuyez simultanément sur le bouton Partager et sur le bouton PS (celui qui se trouve au centre de votre manette PS4). Si vous faites cela correctement, la lumière sur votre DualShock 4 commencera à clignoter.

Étape 4 : Sur votre mobile, dans la rubrique « périphériques disponibles », recherchez votre manette PS4. Il devrait apparaître comme « Wireless Controller » ; sélectionnez-le et attendez qu’il se connecte. Une fois que c’est fait, vous serez prêt à l’utiliser avec votre application Game Pass.

Considérez que, bien que la manette PS4 et une manette Xbox X/S Series ou Xbox One aient des boutons différents, leur disposition est à peu près la même, donc le bouton A sera X, le bouton Y sera Δ et les gâchettes RT seront R2. Ne vous inquiétez pas, vous vous familiariserez probablement rapidement.

De même, le pavé tactile de la DualShock 4 est utilisé comme s’il s’agissait d’un pointeur de souris. Bien que ce ne soit pas le meilleur moyen de jouer à des titres RTS (stratégie en temps réel) comme Age of Empires IV ou à des jeux de tir isométriques comme The Ascent, il n’y a pas de mal à avoir une souris. Ou, eh bien, une mini-souris.

Comment connecter une manette PS5 à un téléphone Android pour jouer à Game Pass.

Suivez ces étapes pour connecter une manette PS5 (DualSense) à votre téléphone Android et l’utiliser pour jouer à Game Pass dans le nuage. Ces étapes s’appliquent également à la connexion à un iPhone ou un iPad :

Étape 1 : Allez dans le menu Paramètres de votre téléphone et cherchez la section où vous configurez la connexion Bluetooth. Sur un téléphone Samsung, l’itinéraire est Paramètres > ; Connexions > ; Bluetooth.

Étape 2 : Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l’option permettant d’ajouter un nouveau périphérique. Sur un téléphone Samsung, l’option apparaît en dessous comme « appareils disponibles ».

Étape 3 : Appuyez simultanément sur le bouton Partager et sur le bouton PS (celui qui se trouve au centre de votre manette PS5). Si vous faites cela correctement, les lumières sur les côtés de votre pavé tactile DualSense commenceront à clignoter.

Étape 4 : Sur votre téléphone, dans la section » Appareils disponibles « , recherchez votre manette PS5. Elle doit apparaître sous le nom de » Wireless Controller » (manette sans fil) ; sélectionnez-la et attendez qu’elle se connecte. Une fois que c’est fait, vous serez prêt à l’utiliser avec votre application Game Pass.

N’oubliez pas que la meilleure façon de jouer au Game Pass avec une manette PS4 ou PS5 est d’utiliser un support ou un clip. Voici les plus pratiques que vous pouvez acheter pour votre DualShock 4 ou DualSense.