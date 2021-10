Comment connecter une manette Xbox à un téléphone Android pour jouer à Game Pass

Game Pass est votre clé d’accès à une multitude de jeux vidéo dont vous pouvez profiter sur votre Xbox, votre ordinateur ou votre appareil mobile via xCloud, une fonctionnalité qui vous permet de jouer à des jeux sur un appareil mobile grâce au cloud. Et bien qu’un certain nombre de jeux Game Pass disposent de commandes tactiles, nous pensons que vous vivrez une meilleure expérience si vous connectez une manette à votre appareil mobile. Et comme vous avez très probablement une manette Xbox X/S Series ou Xbox One, il est assez facile de la connecter à votre téléphone. Dans ce guide, nous vous dirons comment connecter une manette Xbox à un téléphone Android pour jouer au Game Pass (les mêmes étapes s’appliquent à la connexion à un iPhone).

Gardez tout de même à l’esprit que pour obtenir le meilleur gameplay possible en utilisant Game Pass sur votre téléphone, vous allez devoir acheter un socle. Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses options pour la manette Xbox (les options pour ceux qui ont une manette PS4 ou PS5 sont plus rares), dont plusieurs sont assez bon marché. Et si vous êtes un joueur qui préfère jouer à des titres en 2D sur votre mobile, 8bitdo vous propose une option fantastique pour profiter de Game Pass sur votre mobile.

Comment connecter une manette de Xbox à un téléphone portable Android pour jouer à Game Pass.

Suivez ces étapes pour connecter une manette Xbox (les mêmes étapes pour une manette X/S Series ou Xbox One) à votre téléphone Android et l’utiliser pour jouer à Game Pass dans le nuage. Ces étapes s’appliquent également à la connexion à un iPhone ou un iPad :

Étape 1 : Allez dans le menu Paramètres de votre téléphone et cherchez la section où vous configurez la connexion Bluetooth. Sur un téléphone Samsung, l’itinéraire est Paramètres > ; Connexions > ; Bluetooth.

Étape 2 : Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l’option permettant d’ajouter un nouveau périphérique. Sur un téléphone Samsung, l’option apparaît en dessous comme « appareils disponibles ».

Étape 3 : Allumez votre manette Xbox et appuyez sur le bouton de connectivité situé à droite du bouton LB (pour référence, il comporte trois bandes incurvées). Si vous effectuez cette opération correctement, le symbole Xbox se met à clignoter ou à clignoter.

Étape 4 : Sur votre téléphone mobile, dans la rubrique « appareils disponibles », recherchez votre manette Xbox. Il devrait apparaître comme « Xbox Wireless Controller » ; sélectionnez-le et attendez qu’il se connecte. Une fois que c’est fait, vous serez prêt à l’utiliser avec votre application Game Pass.

N’oubliez pas que, puisque vous utiliserez la manette officielle de la Xbox, la configuration des boutons sera exactement la même que si vous jouiez au Game Pass sur une console Xbox ou un ordinateur (PC ou Windows). Maintenant, asseyez-vous et profitez. Et au cas où vous auriez besoin de conseils pour vous lancer, il vous suffit de vous équiper du fantastique Halo : The Master Chief Collection.