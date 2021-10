Comment convertir des fichiers MKV en MP4 en quelques étapes simples

Si les fichiers MKV vous donnent mal à la tête, débarrassez-vous des deux en apprenant comment comment convertir les fichiers MKV en MP4 Simplifiez-vous la vie !

Les fichiers MKV les plus courants proviennent généralement d’enregistrements de films sur DVD et Blu-ray, mais il n’est pas rare de les voir également dans des vidéos YouTube téléchargées ou converties. D’où qu’il vienne, le format MP4 est une norme multimédia beaucoup plus compatible avec la plupart des appareils modernes. Il est donc utile de savoir comment effectuer cette conversion.

Comment convertir les fichiers MKV en MP4

VLC (Windows / macOS)

Le lecteur multimédia VLC peut reconnaître et lire presque tous les formats vidéo, y compris le MKV. Mieux encore, il peut aussi les convertir en quelque chose de plus universel, comme MP4.

Étape 1: Allez sur la page d’accueil de VideoLAN et téléchargez VLC. Veillez à lire les petits caractères au moment de l’installation, afin de vous assurer que vous n’installez pas de logiciels gonflants sur votre ordinateur.

Étape 2: ouvrez le logiciel et cliquez sur l’onglet Médias dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Convertir/Enregistrer dans le menu déroulant.

Étape 3: cliquez sur le bouton Ajouter et localisez le fichier que vous voulez convertir sur votre PC. Une fois sélectionné, appuyez sur la touche Convertir/Enregistrer en bas de la fenêtre.

Étape 4: Spécifiez le format vidéo que vous souhaitez. Dans ce cas, nous recommandons H.264 + Mp3 (MP4) dans le menu déroulant à côté de Profil. En cliquant sur l’icône de l’outil, vous pourrez également effectuer des réglages de configuration plus spécifiques.

Étape 5: préciser dans Destination où vous voulez que VLC exporte votre fichier. Cliquez ensuite sur Début. La ligne de temps se transformera en une barre de progression et, une fois terminée, votre vidéo sera prête. N’oubliez pas que l’ancien fichier MKV existera toujours. Si vous ne voulez plus de l’ancien fichier et préférez disposer de plus d’espace de stockage sur votre ordinateur, vous devez supprimer tous vos anciens fichiers MKV lorsque vous avez terminé.

Cloud Convert (Web)

Si vous n’êtes pas convaincu d’installer un programme pour transformer vos fichiers, il existe également un certain nombre de sites web qui feront le travail gratuitement. Cloud Convert est l’un de nos préférés car il est simple et prend en charge un large éventail de formats de fichiers.

Il est important de noter que vous devrez télécharger vos fichiers vidéo sur un serveur et que la société qui les convertit peut y avoir accès. La politique de confidentialité de Cloud Converter indique clairement qu’elle n’examine pas les fichiers, mais il est tout de même important d’en tenir compte avant de convertir tout ce que vous ne voulez pas exposer au grand jour.

Étape 1: Allez sur la page d’accueil de Cloud Convert et téléchargez votre fichier. Vous pouvez rechercher le fichier à partir de la page Sélectionnez le fichier ou l’importer depuis Google Drive, Dropbox et d’autres services de stockage.

Étape 2: cliquez sur le bouton avec une flèche vers le bas à côté de l’endroit où il est indiqué Convertir en et sélectionnez MP4 dans la liste des formats.

Étape 3: Lorsque le processus de conversion est terminé, une icône verte de téléchargement apparaît. Cliquez dessus pour télécharger votre nouvelle vidéo convertie. Notez que si vous convertissez fréquemment des fichiers en MP4, il est préférable de télécharger Cloud Convert en tant qu’extension Chrome ou application iOS.