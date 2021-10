Comment convertir un PDF en un document Word et le modifier facilement ?

in

Bien que le format PDF soit un format incroyablement utile et polyvalent qui peut être imprimé et partagé sans trop de difficultés, la réalité est qu’il n’existe pas de type de fichier parfait ou adapté à tous, et lorsqu’on parle de PDF, il ne faut pas oublier que ce format n’a pas été créé pour être édité. Dans ce guide, nous vous montrerons comment convertir un PDF en document Word pour que vous puissiez y travailler facilement.

Convertir avec Adobe Acrobat

L’utilisation d’Acrobat est le meilleur moyen de s’assurer que le résultat de la conversion est aussi précis que possible. Toutefois, vous devez disposer d’une version payante d’Acrobat pour utiliser cette méthode. Bien qu’Adobe propose une version d’essai gratuite de sept jours d’Adobe Acrobat Document Cloud (DC), celle-ci est conçue pour vous empêcher de vous inscrire à plusieurs reprises, et vous devez donc la considérer comme une option unique.

Remarque : cette période d’essai est conçue pour vous empêcher d’utiliser le site de manière répétée. Considérez-la comme une option unique.

Si vous souhaitez effectuer des conversions régulières, vous devrez payer la version complète, qui coûte environ 15 dollars par mois dans le cadre d’un plan annuel ou d’une offre Adobe Creative Cloud. Vous ne pouvez pas utiliser Acrobat Reader DC pour convertir des PDF.

Étape 1 : ouvrez le document PDF que vous souhaitez convertir dans Adobe Acrobat. En fonction de vos paramètres, les fichiers PDF peuvent s’ouvrir automatiquement dans Acrobat. Sinon, si vous avez déjà ouvert Acrobat, cliquez sur l’onglet Outils en haut de la page.

Étape 2 : dans le volet de droite, trouvez et sélectionnez l’option Exporter le PDF. Il existe également un raccourci qui se trouve sous Créer et modifier dans le panneau Outils.

Étape 3 : Sur l’écran suivant, sélectionnez Microsoft Word. Par défaut, il est converti au nouveau format .docx. Si vous avez besoin de l’ancien format .docx, cliquez sur le lien suivant Cercle avec le document Word 97-2003.

Étape 4 : dans les deux cas, vous pouvez cliquer sur le symbole de la Engrenage et modifier quatre paramètres spécifiques : mise en page, commentaires, reconnaissance des images et du texte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK.

Étape 5 : cliquez sur le bouton d’exportation pour terminer.

Adobe lance automatiquement la reconnaissance de texte pour tout texte numérisé au cours de cette étape. Cela ne fonctionne pas toujours, mais pour la plupart des textes admissibles, c’est une solution idéale. Notez que vous devrez peut-être procéder à un reformatage rapide dans votre nouveau document Word.

Étape 6 : donnez un nom au nouveau fichier Word et enregistrez-le à l’endroit de votre choix.

Convertir avec Microsoft Word

Microsoft Word est un excellent moyen de convertir des fichiers PDF en documents Word, si vous disposez d’un abonnement. Toutefois, sachez que la mise en forme n’est pas toujours la meilleure et que le texte est parfois imprécis. En ce sens, si vous disposez d’Acrobat ou si cela ne vous dérange pas d’essayer un convertisseur en ligne, nous vous suggérons d’utiliser les options si le fichier est inutilisable. D’autres solutions peuvent être plus précises.

Étape 1 : Pour commencer, ouvrez Word et cliquez sur Ouvrir sur le côté gauche. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors : regardez la barre de menu à gauche, où les options Fichier se trouvent probablement sous Informations. Sélectionnez Ouvrirqui est situé au-dessus de la section Information.

Étape 2: localisez le PDF que vous souhaitez convertir en utilisant l’un des trois emplacements listés sous les noms Emplacements personnels et autres: OneDrive, Ce PC, o Parcourir.

Étape 3 : sélectionnez le PDF que vous souhaitez convertir, comme vous le feriez pour un fichier Word. L’application affiche une notification indiquant qu’elle va convertir le PDF en un document Word modifiable. Cela peut prendre un certain temps et le résultat peut ne pas ressembler exactement au PDF original. Si tout va bien, appuyez sur Accepter.

L’application convertira le document PDF en un fichier Word et l’ouvrira. Vérifiez la mise en forme et assurez-vous que vous pouvez modifier le document, sans que les graphiques ou le texte ne se comportent de manière étrange.

Bien qu’ils ne disposent pas tous d’outils de conversion, vous pouvez également consulter les meilleures alternatives à Microsoft Office.

Convertir avec des applications web

Comment convertir un PDF en document Word avec des applications web.

Il existe plusieurs services disponibles sur le web qui convertissent les documents PDF en fichiers Word. Si vous n’avez pas accès à Acrobat ou à Word, vous pouvez essayer l’un de ces programmes freemium. Il suffit de télécharger le fichier, de choisir votre méthode de conversion préférée et de lancer le processus. Ces applications peuvent envoyer des fichiers PDF à divers endroits, du courrier électronique au stockage en nuage.

Nitro PDF to Word

Ce convertisseur enverra le fichier Word par courrier électronique à l’adresse de votre choix. Vous pouvez télécharger une application de bureau, qui est gratuite pendant 14 jours, ou utiliser le service web entièrement gratuitement.

FormSwift PDF Editor

FormSwift est l’une des meilleures applications. Vous pouvez enregistrer les fichiers aux formats PDF ou DocX et effectuer une conversion directe après toutes les modifications que vous devez apporter. Il vous permet également d’envoyer par courriel les documents obtenus. Il dispose d’une version d’essai gratuite.

Smallpdf

Smallpdf est rapide, simple et gratuit : tout ce dont vous avez besoin dans une application web pratique. Il vous permet également de télécharger et d’exporter directement vers des solutions de stockage en nuage telles que Dropbox ou Google Drive. Pour des raisons de confidentialité, Smallpdf supprime des serveurs tout fichier téléchargé après une heure.

LightPDF

LightPDF est le meilleur convertisseur de documents. Non seulement il convertit les documents PDF en fichiers Word, mais il peut également les convertir en PNG, JPG, PPT ou TXT, puis les retransformer en PDF, et ce gratuitement. Lorsque vous avez fini d’utiliser les outils pour convertir vos fichiers, le convertisseur supprime automatiquement les fichiers originaux du dossier de téléchargement.