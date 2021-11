Si vous trouvez une page si utile que vous ressentez le besoin de la conserver, faites-le ! Mais d’abord, convertissez-le en un magnifique fichier PDF que vous pourrez consulter hors ligne, imprimer et partager. Dans ce guide, nous expliquons comment convertir une page web en PDF facilement.

Remarque : ces instructions sont exactes pour les versions les plus récentes des navigateurs respectifs au moment de la publication. Les anciennes versions peuvent utiliser des méthodes légèrement différentes, mais elles devraient être très similaires.

Comment convertir une page web en PDF

Navigateurs de bureau

Il est bon pour vous de savoir que pour la plupart des navigateurs informatiques, la fonction Imprimer est le moyen le plus rapide et le plus efficace d’enregistrer une page web au format PDF. Nous savons qu’il peut sembler logique de choisir Enregistrer la page sous…mais cette option permet de stocker les pages au format web, et non au format PDF. L’option Imprimer est l’outil dont vous avez besoin.

Chrome





Étape 1 : ouvre le menu Paramètres en cliquant sur l’icône des trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Imprimer…. Une fenêtre d’impression s’ouvre alors. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl + P pour un accès direct ou Commande + P sur Mac.

Étape 2 : dans la fenêtre d’impression, recherchez l’intitulé Destination et choisissez Changement. Cela vous amènera à Sélectionnez une destination. En dessous de l’endroit où il est écrit Imprimersur Destinationvous devriez voir une option pour Enregistrer en PDF. Sélectionnez-le et vous obtiendrez un aperçu dans le volet de gauche.

Étape 3 : cliquez sur Autres paramètres pour sélectionner des pages, modifier la mise en page, et plus encore, si nécessaire.

Étape 4 : une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires, sélectionnez Sauvez.

Microsoft Edge

Cette méthode s’applique au dernier navigateur basé sur Chromium. Bien qu’une version antérieure d’Edge existe, elle a été abandonnée le 9 mars 2021. La capture d’écran ci-dessous provient de Chromium Edge.

Étape 1 : d’abord, choisissez Imprimer dans le menu Configuration en appuyant sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit du navigateur, ou appuyez sur la touche Touches Ctrl + P pour ouvrir la fenêtre d’impression.



Étape 2 : sélectionnez le menu déroulant dans Imprimeroù vous pouvez choisir le périphérique d’impression. L’une de ces options devrait être une alternative qui dit Enregistrer en PDF. Sélectionnez cette option.

Étape 3 : cochez toutes les autres options que vous souhaitez modifier, notamment les marges et l’échelle de taille. Vous pouvez réduire le nombre de pages à imprimer en utilisant la touche Pages dans la fenêtre de l’imprimante. Si vous souhaitez imprimer le PDF après l’avoir enregistré, vous pouvez également le faire. Vous pouvez même cliquer sur Plus de paramètres pour sélectionner d’autres options telles que la taille et l’échelle.

Étape 4 : lorsque vous avez effectué les modifications nécessaires, sélectionnez Sauvez et choisissez la destination sur votre ordinateur. Appuyez à nouveau sur le bouton Sauvez pour finir.

Safari

Il existe en fait deux façons d’enregistrer une page web en tant que fichier PDF dans Safari :

Étape 1 : Avec Safari ouvert, cliquez sur Archives dans la barre de menu et choisissez l’option Exporter en PDF… dans le menu déroulant.

Étape 2Dans la fenêtre pop-up suivante, saisissez un nom de fichier, sélectionnez une destination et cliquez sur le bouton. SauvezC’est ça !

Si vous souhaitez avoir un peu plus de contrôle sur les informations contenues dans le PDF, Safari propose une solution de contournement :

Étape 1Avec Safari ouvert, cliquez sur Archives dans la barre de menu et choisissez l’option Imprimer… dans le menu déroulant. Ou appuyez sur Commande + P pour ouvrir la fenêtre de l’imprimante.

Étape 2 : dans la fenêtre pop-up, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez Enregistrer en PDF dans le menu déroulant.

Étape 3 : dans la nouvelle fenêtre pop-up, vous pouvez notamment saisir un nom de fichier, un titre, un sujet, un auteur et définir des options de sécurité. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez une destination et cliquez sur le bouton. Sauvez.

Firefox

Parmi les quatre navigateurs de bureau les plus populaires, Firefox est le seul à ne pas inclure une imprimante PDF intégrée. Au lieu de cela, il s’appuie sur la fonction d’impression en PDF de Microsoft dans Windows 10.

Étape 1: cliquez sur l’icône de la trois lignes horizontales situé dans le coin supérieur droit et sélectionnez Imprimer… dans le menu déroulant.

Étape 2 : dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Imprimer situé dans le coin supérieur gauche. Comme alternative plus rapide, vous pouvez taper Ctrl + P pour ouvrir le menu.

Étape 3 : sélectionnez Microsoft Print to PDF dans les options de l’imprimante et cliquez sur le bouton Imprimer quand vous êtes prêt.

Étape 4Choisissez un nom, enregistrez l’emplacement, puis cliquez sur le bouton. Sauvez.

Le processus est similaire dans Firefox pour Mac, mais il ne tient pas compte de la fonction d’impression en PDF de Microsoft. Pour imprimer un PDF à l’aide de Firefox sur Mac, procédez comme suit :

Étape 1 : avec Firefox ouvert, sélectionnez l’icône du trois lignes horizontalespuis faites défiler jusqu’à Imprimer. Ou appuyez sur Commande + P.

Étape 2 : dans le Imprimerallez dans le coin inférieur gauche et sélectionnez PDF dans le menu déroulant.

Étape 3 : sélectionnez Imprimer et ensuite, dans le SauvezDonnez un nom à votre PDF et choisissez un emplacement de sauvegarde.

Il existe également plusieurs extensions qui vous permettent de donner à Firefox la possibilité d’enregistrer au format PDF. PDF Mage est un choix populaire.

Extensions et outils web

Vous voulez plus d’options pour générer des fichiers PDF spécifiques et vous avez besoin de les personnaliser ? Il existe de nombreuses extensions et outils Web spécialisés dans la conversion de HTML en PDF. Ces alternatives sont particulièrement utiles pour les développeurs et les entreprises qui doivent convertir plusieurs pages simultanément.

Un avion en papier : Paperplane est un outil facile à utiliser et doté de nombreuses options. Si vous êtes pressé, vous pouvez placer un lien, spécifier le type de contenu web et choisir une taille de page et une orientation pour créer rapidement un PDF. Si vous payez un forfait, vous aurez plus d’options pour un travail plus approfondi sur les PDF, bien qu’il existe également des essais gratuits. Les développeurs peuvent également configurer une clé API avec le code de Paperplane pour inclure l’outil partout où ils en ont besoin.

PDFShift : PDFShift est un outil en ligne conçu pour un travail rapide. Pour une utilisation à long terme, tout ce dont vous avez besoin est un compte gratuit ou vous pouvez vous connecter et convertir un lien gratuitement quand vous le souhaitez. Il ajoute quelques options supplémentaires pour les utilisateurs occasionnels, mais la véritable valeur réside dans l’ensemble complet d’outils qui permettent des conversions HTML massives à grande vitesse pour les projets professionnels.

NovaPDF : NovaPDF propose des licences adaptées aux entreprises. Vous pouvez simplement imprimer vers NovaPDF pour générer automatiquement un PDF et personnaliser le travail « d’impression » avec des filigranes, l’auteur, l’optimisation des applications de visualisation, entre autres. C’est un bon outil pour les travaux plus détaillés.

Adobe Acrobat : si vous payez un abonnement aux services d’Adobe (ou si vous êtes prêt à faire un essai gratuit), il existe une option supplémentaire. Adobe vous permet d’installer une barre d’outils PDF dans votre navigateur. Cela crée un simple Convertirce qui permet des conversions rapides. La barre d’outils fonctionne dans Internet Explorer, Chrome et Firefox, et peut s’avérer plus pratique si vous utilisez régulièrement les outils Adobe.

Sur votre appareil mobile

Les transitions PDF sur les appareils mobiles fonctionnent généralement, mais des problèmes de formatage ou des erreurs peuvent parfois survenir. Si votre PDF n’est pas très lisible, ou s’il s’agit d’un document important, nous vous suggérons de l’enregistrer sur un ordinateur portable ou de bureau.

Safari pour iOS/iPadOS

Il existe deux façons de créer un PDF avec Safari depuis un iPhone ou un iPad. Apple inclut une fonction de capture d’écran iOS disponible uniquement pour Safari, c’est la première méthode.

Étape 1 : Ouvrez une page web dans Safari et faites une capture d’écran. Cette méthode dépend de votre appareil.

Étape 2 : une vignette apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran. Appuyez dessus.

Étape 3Sur l’écran suivant, sélectionnez l’option Page entière et faites les marques que vous voulez inclure. Appuyez sur Prêt quand vous aurez terminé.

Étape 4: jeu Sauvegarder le PDF dans les archives dans la fenêtre pop-up qui en résulte. Sélectionnez une destination sur votre appareil et appuyez sur Sauvez à compléter.

La deuxième méthode se fait avec l’outil de partage.

Étape 1 : ouvrir une page web dans Safari et appuyer sur le bouton Partager.

Étape 2 : à partir du menu déroulant sur l’iPad ou du menu contextuel sur l’iPhone à partir de Partagersélectionnez Optionssitué sous le titre de la page, comme le montre l’image ci-dessus.

Étape 3: choisir PDF dans la liste et ensuite Retour à sur l’iPad ou Prêt sur l’iPhone.

Étape 4 : dans le menu de Partager, choisissez Enregistrer dans des fichiers.

Étape 5 : sélectionnez une destination et appuyez sur Sauvez.

Chrome pour Android et iOS

Étape 1 : ouvrir une page web, appuyez sur l’icône de trois points situé dans le coin supérieur droit et appuyez sur Partager… dans le menu déroulant.

Étape 2 : vous verrez apparaître un menu contextuel gris au bas de l’écran. Dans ce menu, sélectionnez Imprimer.

Étape 3 : touche le flèche vers le bas situé dans le coin supérieur droit de l’écran et choisissez l’option Enregistrer en PDF dans le menu déroulant.

Étape 4 : touche le flèche vers le basen dessous de Taille du papier, et choisissez vos options de document (taille, couleur, pages) si nécessaire.

Étape 5 : Une fois que vous êtes prêt à enregistrer votre PDF, tapez sur le bouton PDF (un cercle bleu) qui est situé sur le côté droit de l’écran.

Étape 6 : nommez votre document en bas de l’écran, puis touchez Sauvez. Sur cet écran, vous pouvez également choisir l’emplacement pour sauvegarder le fichier en appuyant sur le bouton de la souris. trois lignes horizontalessitué dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez choisir le dossier Téléchargements à partir de votre appareil, d’un autre emplacement de stockage de votre appareil ou de vos comptes Google Drive liés.

Vous pouvez également enregistrer des fichiers PDF à partir de Chrome sur iOS, bien que les étapes soient un peu différentes.

Étape 1 : cliquez sur l’icône Partager dans le coin supérieur droit et faites défiler vers le bas pour sélectionner Imprimer.

Étape 2 : dans le menu ImprimerSi vous voulez faire un zoom avant, utilisez deux doigts et pincez l’écran pour faire un zoom avant, comme si vous vouliez regarder de plus près. Cela convertira automatiquement la page web en un PDF plein écran.

Étape 3 : sélectionnez l’icône Partager à nouveau dans le coin supérieur droit et appuyez sur Enregistrer dans des fichiers. Nommez ensuite votre fichier et vous aurez la page web enregistrée en tant que PDF. Cette méthode fonctionne également dans Firefox pour iOS.

Pour les appareils Android, nous vous suggérons de télécharger l’application Convert Web to PDF, qui vous offre une option de conversion rapide avec un certain nombre d’options d’édition de base. Vous pouvez choisir de convertir uniquement le texte ou l’arrière-plan, si vous le souhaitez, et définir une table des matières ou des niveaux de qualité, si nécessaire.