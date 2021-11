Comment désactiver FaceTime sur votre Mac et d’autres appareils Apple

L’écosystème d’Apple est non seulement convivial, mais aussi très intuitif et facile à utiliser. Ses prix ne conviennent peut-être pas à tout le monde, mais la plupart des utilisateurs, sinon tous, s’accorderont à dire qu’il en vaut la peine. L’utilisation d’applications natives et donc exclusives les rend très sûres, même si cela n’a pas toujours été le cas.Savez-vous comment désactiver FaceTime sur votre Mac ou votre iPhone, si jamais vous en avez besoin ?

Si vous ne le saviez pas, une grave faille (bug) a été découverte il y a près de deux ans dans la fonction FaceTime d’Apple, permettant aux utilisateurs d’écouter leur interlocuteur avant même qu’il ne réponde.

Si les utilisateurs d’iPhone ont été les plus touchés par le bug, le problème s’est également produit lors de la réception d’appels sur macOS. La solution proposée par Apple à l’époque consistait à désactiver les appels FaceTime de groupe afin de résoudre les problèmes de confidentialité.

Mais désactiver FaceTime sur votre Mac est peut-être le meilleur moyen d’éviter les maux de tête, indépendamment du fait que la société Apple a corrigé le problème quelques jours après que cet incident a été connu.

Voici comment désactiver FaceTime sur votre iPhone, MacBook, iMac ou Mac Mini.

Pour commencer, ouvrez l’application FaceTime, puis cliquez sur FaceTime en haut à gauche de l’écran dans la barre de menu. Ensuite, sélectionnez Désactiver FaceTime.

Notez, cependant, que cela ne désactive FaceTime que sur un appareil macOS individuel. Si vous avez plusieurs appareils, vous devrez répéter la même procédure sur chaque appareil. Vous pouvez également adopter une approche plus radicale et désactiver complètement FaceTime en vous déconnectant de votre compte sur chaque appareil.

Pour ce faire, allez sur FaceTime dans la barre de menu, cliquez sur Préférences puis cliquez sur Configuration et sélectionnez Déconnexion.

Selon Apple

Selon la société à la pomme croquée, le fait de se déconnecter de FaceTime empêchera tout appel jusqu’à ce que vous vous reconnectiez. Si vous souhaitez rester connecté à FaceTime, mais ne plus recevoir d’appels, il suffit de désactiver FaceTime.

Désactiver FaceTime ne fait que désactiver les notifications d’appel. Pour l’appelant, il semblera simplement que vous ne répondez pas.

Désactiver FaceTime sur un iPhone

Le processus de désactivation est similaire sur un iPhone. Ouvrez les paramètres, faites défiler jusqu’à FaceTime et désactivez le bouton vert FaceTime. Si vous étiez préoccupé par ce bug et que vous vous êtes depuis passé de FaceTime, il existe de nombreuses autres applications de chat alternatives disponibles sur macOS et iOS, certaines proposant même la vidéo. Il s’agit notamment de Skype, Google Duo, Facebook Messenger et WhatsApp.

De nombreux propriétaires d’iPhone ont commenté à l’époque sur les médias sociaux. Apple a publié une déclaration reconnaissant qu’elle est consciente du problème et a trouvé une solution.

La solution, sans surprise, est venue d’une mise à jour du logiciel et le problème a été réglé. Vous pouvez consulter ici le site Web d’Apple indiquant l’état des systèmes en ligne.