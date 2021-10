Comment détecter les fake news via WhatsApp

in

Canulars, fake news ou fausses nouvelles. Quel que soit le nom qu’on leur donne, la diffusion de contenus inexacts ou trompeurs est devenue l’un des plus gros problèmes de l’internet. Cependant, vous pouvez vous-même briser la chaîne de désinformation. si vous savez comment repérer les fake news avec WhatsApp.

En tant que système de messagerie privé et crypté de bout en bout, WhatsApp exige que les utilisateurs lancent eux-mêmes le processus de confirmation. Pour ce faire, elle a conclu des partenariats avec plus de 80 organisations et partenaires médiatiques certifiés par l’International Fact Checking Network (IFCN).

« Lorsqu’une personne reçoit un message qui soulève des doutes et souhaite le vérifier, elle peut envoyer le message à l’un des vérificateurs. Ils enverront directement la réponse et donneront de la clarté à l’information », explique-t-il. Dulce RamosResponsable du développement du programme média de Facebook pour l’Amérique latine.

Selon M. Ramos, ce mécanisme permet de préserver la confidentialité de la communication entre les utilisateurs et offre un meilleur contrôle sur les informations qu’ils partagent.

Comment reconnaître les fake news

Pour lutter contre la désinformation, WhatsApp a mis en place une série de mesures visant à réduire la viralisation – comme la limitation du nombre de fois qu’un message peut être transféré – depuis le début de l’année 2020, ce qui a entraîné une réduction de 70 % de la diffusion des messages.

Cependant, il existe d’autres éléments auxquels les utilisateurs doivent prêter attention et qui indiquent qu’ils peuvent avoir affaire à de fausses informations. Parmi les principaux éléments caractéristiques figurent :

Label « Forwarded » : l’étiquette, accompagnée d’une icône en forme de flèche, identifie les messages qui n’ont pas été écrits par l’expéditeur.

Label « Transmis plusieurs fois » : l’étiquette, qui est accompagnée d’une icône avec deux flèches, identifie les messages fortement transférés, c’est-à-dire les messages qui ont été transférés à 5 chats ou plus.

Nature du contenu : Les messages de fake news sont mal écrits et peuvent contenir des fautes d’orthographe, explique Dulce Ramos.

Ton alarmiste ou sensationnaliste : Les messages ont souvent un ton alarmiste, un appel urgent à viraliser l’information et l’absence d’une source à laquelle le message peut être attribué.

Comment demander une vérification en utilisant WhatsApp

Le moyen le plus approprié pour un utilisateur de vérifier des informations est d’ouvrir un canal de communication direct avec l’un des vérificateurs en partenariat avec WhatsApp, explique M. Ramos.

Il suffit aux utilisateurs de choisir l’organisation chargée de la vérification, de l’ajouter comme contact dans WhatsApp et, via l’application elle-même, d’envoyer le message à vérifier.

En complément, le chatbot de l’IFCN (+1 727 291-2606) dispose d’une version espagnole pour recevoir et vérifier les informations douteuses sur la pandémie de COVID-19 et les vaccins.

Voici la liste des organismes vérificateurs en Amérique latine et en Espagne :

Comment vérifier les messages WhatsApp à l’aide de Google

Une deuxième alternative est un outil pilote qui, depuis 2020, vous permet de vérifier la véracité des messages que vous recevez en utilisant le moteur de recherche de Google.

Pour cela, il suffit de cliquer sur la loupe disponible sur le côté d’un message intitulé « transféré » et de cliquer sur l’option Recherche sur Internet dans la fenêtre pop-up.

« Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de télécharger le message directement dans leur navigateur pour le rechercher sur Internet, sans que WhatsApp ne voie le contenu du message », explique WhatsApp.

Pour l’instant, la fonction de recherche est disponible à titre expérimental pour les utilisateurs du Brésil, d’Espagne, des États-Unis, d’Italie, d’Irlande, du Mexique et du Royaume-Uni.