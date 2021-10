Comment développer des jeux vidéo sans mourir en essayant

Le développement de jeux vidéo peut être un travail passionnant pour les fans de ce média et pour ceux qui ont grandi avec une console. Et avec des outils pratiquement gratuits pour commencer, comme le nouveau et puissant moteur graphique Unreal 5, il semble que tout ce qu’il faut, c’est une bonne idée, de la volonté et du travail pour y arriver.

Cependant, il faut peut-être quelque chose de plus, et qui de mieux pour raconter l’histoire que les esprits derrière Hyperbeard Games, un studio mexicain qui est passé de deux employés et un jeu publié en 2014 à plus de trente travailleurs et un peu plus d’une douzaine de jeux vidéo avec des millions de téléchargements.Comment ont-ils fait ? Ce sont les clés de leur succès.

Dans le cadre du Mois du patrimoine hispanique – qui se déroule du 15 septembre au 15 octobre et célèbre les contributions des personnes d’origine hispanique aux États-Unis – nous vous présentons cette interview d’Aldo Turati, directeur de l’exploitation, et de Juan García « Master », responsable des médias sociaux chez Hyperbeard Games, l’un des studios de développement de jeux vidéo les plus prospères du Mexique et d’Amérique latine.

Soyez passionné par ce que vous faites

Pour Aldo Turati, directeur de l’exploitation d’Hyperbeard Games, la première clé du succès en tant que développeur de jeux est d’avoir la passion du jeu que l’on crée. Mais ne perdez pas votre terrain. « Ne romancez pas votre jeu, ce n’est qu’un produit et en tant que tel, il ne sera jamais parfait », dit-il dans une interview accordée à Digital Trends en Español.

La cohérence est également essentielle. « Si, pour une raison ou une autre, vous le laissez au freelance, ou pour ceci ou cela, vous ne le terminerez jamais.

Regardez les tendances

Aldo Turati, directeur de l’exploitation de Hyperbeard Games.

« Les gens ne cherchent généralement pas à essayer de nouvelles choses, ils recherchent quelque chose de familier », explique M. Turati. « Si vous débutez dans le secteur, il est préférable de travailler dans des genres de jeux familiers, donc d’éviter d’essayer de réinventer la roue. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ambitieux, mais il vous suffit de vous concentrer sur vos attentes. Vous voulez créer un clone d’Animal Crossing ? Si vous pensez pouvoir l’avoir avant que Nintendo ne sorte le nouvel Animal Crossing, allez-y. Vous ne vendrez probablement pas 12 millions d’exemplaires, mais si vous vous y prenez bien, 500 000 ventes seraient un succès retentissant ».

N’oubliez pas de promouvoir votre jeu

« C’est une erreur courante lorsqu’on débute dans le secteur », explique M. Turati. « Nous avons tendance à être tellement pris dans le développement, dans le polissage du jeu, que parfois votre mère ne sait même pas que vous avez sorti un jeu. Mettez donc en place des pages de médias sociaux, partagez si possible des gameplays de votre match et n’oubliez pas d’appeler la presse. Sans promotion, un bon jeu est un bon jeu auquel personne n’a joué.

Et n’oubliez pas de choyer vos joueurs.

Juan García « Master », responsable des médias sociaux chez Hyperbeard Games.

« Il faut toujours tenir compte des utilisateurs », déclare Juan Carlos García, responsable des médias sociaux chez Hyperbeard Games. Juan est un fan de Nintendo qui a travaillé pour le magazine Club Nintendo. Il sait donc de quoi est capable un fan heureux ou en colère. » Parfois, il suffit de répondre à un message de remerciement pour les commentaires qu’ils ont donnés sur le jeu, je veux dire, c’est à ça que sert l’accès anticipé, non ? « . C’est à ça que sert l’accès anticipé, n’est-ce pas ? Ça crée un lien, ça rend les gens accrocs pour de bon. Et bien sûr, ne perdez pas de vue que l’essentiel est que votre jeu soit divertissant », ajoute-t-il.

Et si vous avez réussi… exploitez-le !

Sur les 15 jeux publiés par Hyperbeard Games, plus de la moitié ont le même look. Graphiques aux couleurs pastel et personnages kawaii. Le studio a eu sa mine d’or avec Kleptocats et a depuis eu une suite et deux autres jeux similaires, mais avec des chiens et des licornes. « Combien de films Fast and Furious y a-t-il, combien de Mario Bros ? Il y a 6 milliards de personnes prêtes à télécharger votre jeu, alors si ça marche, serrez-le », dit Turati.

« Kleptocats » aurait pu être un produit qui est sorti, a fait de l’argent et c’est tout. Mais au lieu de cela, nous l’avons développée avec des chiens, des licornes, nous avons même eu des animaux en peluche et des livres, c’est un exemple de la façon dont vous pouvez continuer à développer une marque », explique-t-il.

Vous pouvez demander de l’aide (publication)

« Dire ‘cherchez un éditeur’ peut sembler vendre son âme au diable, mais il y a des diables pour les diables. Désormais, Hyperbeard Games ne se contente pas de développer des jeux vidéo, mais les édite également. En plus de vous soulager d’une partie de la pression liée à la promotion de votre jeu et à sa bonne distribution, cela peut vous donner accès à l’expertise d’autres professionnels. Le premier jeu externe que nous avons publié était Monkeynauts, qui devait être du pixel art. Nous avons apporté notre savoir-faire et effectué plusieurs changements, à commencer par les graphismes, qui n’étaient plus du pixel art. Au final, cela n’a pas changé l’essence du jeu, mais l’a rendu plus attrayant, et donc plus téléchargeable », explique M. Turati.

Et enfin…

Adopter une approche globale

Aztech Forgotten Gods et Mulaka, deux jeux vidéo réalisés par le studio mexicain Lienzo, sont basés sur les cultures préhispaniques mexicaines. « Nous trouvons incroyable qu’ils fassent des jeux vidéo basés sur des cultures indigènes, mais si vous faisiez un jeu vidéo sur le jeu de balle, pensez-vous vraiment qu’il y aurait un marché pour cela ? Il se souvient : « Lors d’un forum de développeurs de Google, des dizaines d’Indiens voulaient développer un jeu de cricket. C’était étrange, mais le cricket est comme le sport national de l’Inde, il y a des millions de téléspectateurs, donc la morale est que, quoi que vous fassiez, pensez au marché. Et le marché des jeux mobiles gratuits représente 6 milliards de personnes », conclut M. Turati.