Comment déverrouiller un téléphone Android si vous avez oublié votre mot de passe ou votre code PIN ?

Votre code PIN est la clé qui vous donne accès à votre téléphone ; si vous l’oubliez, vous pouvez aussi oublier toutes les fonctions de votre téléphone, ou pas ? En fait, dans des cas comme celui-ci, vous pouvez encore faire quelque chose : voici ce que nous allons vous expliquer. comment débloquer un Android au cas où vous ne vous souviendriez pas de votre mot de passe.

Utiliser Smart Lock

Une façon de récupérer votre appareil Android est de profiter de Smart Lock. Le seul bémol est que vous devez avoir défini au préalable les conditions de déverrouillage de votre appareil.

Par exemple, si vous avez autorisé le déverrouillage de l’appareil à un endroit précis, emmenez-le là-bas, puis réinitialisez le code PIN, le motif ou le mot de passe. Si vous avez un ordinateur spécifique qui déverrouille l’appareil, approchez votre téléphone de cet ordinateur, puis réinitialisez le code PIN, le motif ou le mot de passe.

Utiliser Find My Device (Android 5.0 Lollipop+)

Si votre téléphone fonctionne sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure d’Android, votre meilleure chance est d’utiliser la fonction Find My Device de Google.

Vous devez connaître l’adresse électronique et le mot de passe de votre compte Google, et votre appareil doit être allumé et connecté à l’internet pour que cela fonctionne.

Pendant des années, Google vous a permis de modifier votre code pin à l’aide de cet outil, mais ce n’est plus le cas. Votre seule option est de restaurer votre appareil à l’aide d’une sauvegarde enregistrée sur Google Drive (si cette option est activée). Cette méthode vous permet de créer un nouveau code PIN et/ou un nouveau motif, mais ne doit être utilisée que si vous n’avez pas d’autres options disponibles.

Voici comment effacer à distance votre appareil Android :

Visitez le site Find My Device sur votre ordinateur, votre portable ou tout autre appareil, et connectez-vous avec votre compte Google. Il s’agit probablement de la valeur par défaut pour votre téléphone actuel, mais si vous avez enregistré plusieurs appareils, vous pouvez sélectionner le bon appareil en cliquant sur son icône et son nom dans le coin supérieur gauche de la page.

Cliquez sur l’option Supprimer le dispositif à gauche.

Cliquez sur le bouton vert Supprimer le dispositif pour confirmer. Vous devrez peut-être saisir à nouveau les informations d’identification de votre compte Google. Une fois l’appareil effacé, vous pouvez saisir un nouveau code PIN et/ou un nouveau modèle (veillez à vous en souvenir cette fois).

Utiliser Find My Mobile (Samsung uniquement)

Si vous avez un téléphone Samsung ainsi qu’un compte Samsung et que vous avez activé la fonction Find My Mobile au cours du processus d’installation, vous pouvez également utiliser cette fonction pour déverrouiller votre téléphone à distance.

Vous devrez connaître l’adresse électronique et le mot de passe associés à votre compte Samsung, et votre appareil devra être allumé et connecté à Internet. Voici comment procéder :

Visitez le site Web Find My Mobile sur votre ordinateur, votre portable ou tout autre appareil et connectez-vous avec votre compte Samsung. Votre appareil et votre numéro de téléphone actuels devraient s’afficher dans le coin supérieur gauche de la page. Parcourez les options sur le côté droit et cliquez sur Déverrouiller mon appareil.

Dans le panneau de contrôle, cliquez sur Déverrouiller .

. Une fenêtre apparaît à l’écran. Cliquez sur le bouton bleu Débloquer .

. Une fenêtre distincte apparaît. Saisissez les informations d’identification de votre compte

Samsung et cliquez sur le bouton bleu. Suivant. Cette fenêtre se fermera une fois que votre téléphone aura été déverrouillé avec succès.

Déverrouiller les appareils Android 4.4 KitKat ou antérieurs

Le processus de déverrouillage est beaucoup plus simple lorsque vous oubliez votre mot de passe, votre motif ou votre code PIN sur un ancien appareil Android. Après avoir saisi cinq fois le code PIN incorrect, un message apparaît dans la fenêtre de connexion. Faites ce qui suit :

Cliquez sur Modèle oublié , NIP oublié u Mot de passe oublié .

, u . Saisissez les informations d’identification de votre compte Google pour modifier votre code PIN, votre mot de passe ou votre modèle.

Cela vous permettra d’accéder immédiatement à votre appareil.

Vous avez oublié votre compte Google ?

Si vous avez des difficultés à vous souvenir des détails de votre compte Google, visitez le site Web de récupération de compte Google sur votre ordinateur ou votre portable et suivez les instructions.

Utiliser la réinitialisation des données d’usine

Votre dernier recours est d’effectuer une réinitialisation des données d’usine via le menu du mode récupération, mais cela effacera tout ce qui se trouve sur le téléphone. Sachez également que votre appareil peut être doté d’une protection contre la réinitialisation en usine (FRP), qui est automatiquement activée sur tous les appareils Android 5.1 et ultérieurs pour dissuader les voleurs. Si le FRP est activé, vous serez invité à fournir les détails de votre compte Google même après avoir effectué une réinitialisation.

Une fois que vous avez réinitialisé, vous devez configurer votre téléphone comme s’il était neuf. Et cette fois, n’oubliez pas de noter votre nouveau mot de passe dans un endroit sûr.