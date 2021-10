Comment écouter YouTube en arrière-plan alors qu’une autre application est ouverte ?

Oublions un instant Spotify, Apple Music et toutes les autres plateformes musicales qui existent aujourd’hui ; la réalité est que lorsque nous recherchons une chanson, l’endroit où nous sommes sûrs de la trouver (ainsi qu’un tas de nouveaux artistes) est YouTube. Qui n’a pas profité de cette plateforme juste pour la musique ? Alors voici ce que nous allons vous dire Comment écouter YouTube en arrière-plan avec une autre application ouverte ?.

YouTube Premium (Android, iOS)

YouTube Premium est un service d’abonnement qui vous permet d’éviter les publicités sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, vous donne accès à des vidéos exclusives, vous permet de les télécharger et – bien sûr – permet également aux utilisateurs de continuer à écouter après avoir éteint l’écran de leur téléphone ou navigué vers une autre application. YouTube Premium vous donne également un accès sans publicité à YouTube Music, le remplacement de Google Play Music, en vous donnant la possibilité d’éteindre l’écran dans cette application. YouTube Premium offre également un accès sans publicité à YouTube Music, le remplaçant de Google Play Music, ce qui vous permet de désactiver l’écran dans cette application. Le hic ? Évidemment : l’argent. YouTube Premium vous coûtera 12 dollars par mois ou 18 dollars pour un abonnement familial comprenant jusqu’à six membres, mais vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours. Comme vous le savez, YouTube est disponible pour Android et iOS.

Lecture vidéo dans certains navigateurs (iOS).

Il est possible d’éteindre l’écran et de continuer à écouter YouTube avec le Centre de contrôle d’Apple, mais uniquement avec certains navigateurs pour éviter les restrictions de YouTube. Firefox et Opera Touch fonctionnent sans aucun doute avec cette méthode, mais nous vous recommandons également d’essayer avec tout autre navigateur iOS que vous préférez.

Voici comment cela fonctionne :

Étape 1: Tout d’abord, allez sur YouTube à partir du navigateur de votre choix.

Étape 2: recherchez ensuite la vidéo choisie.

Étape 3: Une fois que vous avez trouvé et ouvert la vidéo que vous voulez regarder, passez à la version de bureau du site. Cela varie en fonction du navigateur que vous utilisez, mais on y accède généralement par le bouton Options en haut à droite, suivi d’un tap sur l’option de Site de bureau.

Étape 4: La lecture de la vidéo commence.

Étape 5: Revenez maintenant à l’écran d’accueil et faites glisser vers le haut pour voir le Centre de contrôle.

Étape 6: vous devriez être capable d’appuyer sur le bouton Jouer (Jouer) pour continuer à lire votre vidéo, même lorsque l’écran est éteint.

Notez que vous ne pourrez probablement pas la désactiver à nouveau à partir du Centre de contrôle, mais vous pourrez accéder à nouveau au navigateur pour arrêter la vidéo.

Lisez la vidéo dans Chrome ou Firefox (Android)

La lecture de vidéos en arrière-plan sur un appareil Android peut se faire avec Firefox ou Chrome. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre, mais votre version de Chrome doit être la version 54 ou supérieure.

Étape 1 : Lancez Firefox ou Chrome comme vous le feriez normalement et allez sur YouTube. Veillez à saisir « youtube.com » dans l’entrée de l’URL, car la recherche de YouTube sur Google ouvre normalement l’application.

Étape 2 : naviguez jusqu’à la vidéo que vous voulez lire.

Étape 3 : aller dans le menu des paramètres en cliquant sur les trois points en haut à droite de la fenêtre. Cliquez ensuite sur Exiger un site de bureau.

Étape 4 : lancez la lecture de la vidéo et appuyez sur le bouton d’accueil pour fermer le navigateur. Si la lecture de la vidéo s’arrête pendant que vous utilisez Chrome, vous pouvez faire glisser la barre de notification et appuyer sur Jouer. Veillez à ne pas fermer l’écran avant d’appuyer sur le bouton. Accueilcar cela entraînera l’arrêt automatique de la vidéo.

Mode « image dans l’image » sur Android 8.0 Oreo et ultérieur

Cela semble un peu trompeur, car il ne s’agit pas du tout d’une application. Depuis Android 8.0 Oreo, le système d’exploitation mobile de Google, il prend en charge le « mode image dans l’image », faisant automatiquement apparaître une fenêtre d’affichage des vignettes si vous naviguez loin de YouTube. Cette fenêtre peut être déplacée n’importe où sur l’écran et être touchée pour effectuer un zoom ou accéder aux commandes de lecture.

Il s’agissait auparavant d’une fonctionnalité réservée aux abonnés Premium, mais en 2018, Google a commencé à proposer ce mode image dans l’image de YouTube aux non-abonnés également. Cependant, il ne fonctionnera pas avec le contenu classé comme musique, et vous devrez donc payer pour cela.

Sur la plupart des téléphones Android, il est facile de savoir quelle version vous avez. Il suffit d’aller sur Paramètres>A propos du téléphone>Version Android.

Mode « image dans l’image » pour iOS

Après une longue attente, YouTube lance enfin le mode « image dans l’image » pour tous les abonnés premium américains sur iOS. Cette fonctionnalité sera également bientôt étendue aux abonnés non premium, de sorte que tous les utilisateurs iOS américains pourront regarder des vidéos YouTube dans une fenêtre contextuelle lorsque l’application sera fermée. La sortie de cette fonctionnalité ne devrait pas tarder, mais en attendant, vous pouvez toujours utiliser l’option mentionnée ci-dessus dans votre Centre de contrôle Apple.

Lisez des vidéos avec Awesome Pop-Up Video (Android)

Si Android 8.0 Oreo dispose de fonctionnalités intégrées pour regarder YouTube, si vous disposez d’une version plus ancienne, il vous suffit de télécharger une application. Awesome Pop-Up Video diffusera la vidéo de votre choix dans une fenêtre contextuelle pour que vous puissiez faire autre chose pendant la lecture de votre vidéo. Il suffit de télécharger l’application sur Google Play, puis de rechercher directement dans l’application la vidéo que vous souhaitez regarder. Touchez-la et elle s’ouvrira dans une fenêtre séparée que vous pourrez faire glisser sur l’écran, comme le mode image dans l’image d’Oreo.

Cependant, si vous fermez l’écran, votre vidéo s’arrête. Mais avec le format image dans l’image, vous pouvez au moins utiliser votre écran principal avec le son en arrière-plan. Awesome Pop-Up Video propose également une option premium pour regarder les vidéos téléchargées hors ligne et supprimer les publicités. Cette option n’est toutefois pas disponible pour les vidéos YouTube.