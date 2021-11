Les éclipses lunaires partielles ne sont pas aussi spectaculaires que les éclipses lunaires totales, où la Lune est entièrement recouverte par l’ombre de la Terre, mais elles sont plus fréquentes. Qu’est-ce que cela signifie ? Plus d’occasions d’apprécier les changements dans le système solaire, comme ce 19 novembre. Nous vous en parlons comment et quand voir la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle pour ne pas manquer un seul détail.

Pendant un peu plus de six heures les 18 et 19 novembre (selon l’endroit où vous vous trouvez), le Soleil, la Terre et la Lune s’aligneront presque parfaitement et produiront une éclipse lunaire partielle.

L’éclipse atteindra son apogée à 9 h 02 UTC le 19 novembre (4 h 02 EST / 1 h 02 PST), lorsque 99 % de la face de la Lune sera couverte par la partie intérieure sombre de l’ombre de la Terre, appelée l’ombre. Le reste se trouvera dans la partie extérieure plus claire de l’ombre, appelée pénombre.

Le plus long du siècle

Entre le moment où la Lune entre dans la pénombre de la Terre et celui où elle se lève, la durée totale de l’éclipse sera d’environ 21,693 secondes (environ 6 heures et 2 minutes).

Il s’agit d’une prolongation inhabituellement longue pour un tel événement. Elle sera même plus longue que l’éclipse totale du 26 mai 2021, qui a duré 18 127 secondes, soit environ une heure de moins.

La dernière fois qu’une éclipse lunaire partielle de cette durée a eu lieu, c’était le 18 février 1440, à l’époque où les Incas construisaient le Machu Picchu ou que Johannes Gutenberg inventait la presse à imprimer.

Sa longue durée s’explique par le fait que le pic de l’éclipse se produit au moment où la Lune approche de l’apogée, son point le plus éloigné de la Terre. Et plus il est éloigné, plus il se déplace lentement sur son orbite, donc plus il met de temps à traverser l’ombre de la Terre.

Comment et quand le voir

Carte montrant la visibilité de l’éclipse lunaire partielle du 18-19 novembre. Les zones plus sombres indiquent une meilleure visibilité. NASA / JPL-Caltech

L’éclipse sera visible sur une grande partie du globe, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Asie de l’Est, en Australie et dans certaines régions d’Europe et d’Afrique.

Toutefois, vous pouvez également la suivre en ligne via la chaîne YouTube de la NASA, le site du télescope virtuel ou le portail Heure et date.

Si vous voulez le regarder directement, vous devrez vous lever tôt. Aux États-Unis, pour les observateurs de la côte est, l’éclipse partielle commence peu après 2 heures du matin et atteint son maximum à 4 heures du matin. Sur la côte ouest, elle pourra être appréciée à partir de 23 heures le jeudi 18 et culminera vers 1 heure du matin le vendredi 19.

Voici les horaires, selon l’endroit où vous vivez :

UTC

6h02 du matin.

7h18 du matin.

9 h 02 du matin.

10:47 a.m.

12:03 p.m.