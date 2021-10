Comment Facebook décide des pays à protéger

Des documents récents de Facebook divulgués par une ancienne employée, Frances Haugen, ont révélé une série de comportements douteux de la part de l’entreprise, qui ont trait à la sécurité des utilisateurs et à sa lutte pour rester pertinente auprès d’un public plus jeune, malgré le fait que ses services nuisent à la société.

Mais l’un des aspects révélés qui a le plus attiré l’attention est la variation de la modération du contenu sur la plateforme qui est livrée à chaque pays. Cela dépend des critères de Facebook, qui ne sont pas publics et ne sont pas soumis à un examen externe.

Lors d’une conférence appelée Civic Summit qui s’est tenue fin 2019, le groupe d’employés de Facebook chargé de prévenir les préjudices sur la plateforme a défini où il investirait des ressources pour assurer une plus grande protection autour des prochaines élections mondiales, et pour cela l’entreprise a classé les pays en différents niveaux selon leur priorité.

Le Brésil, l’Inde et les États-Unis ont été placés au « niveau zéro », qui correspond à la priorité la plus élevée. À ce niveau, Facebook a mis en place des « war rooms » (ou « centres d’opérations améliorées », comme l’entreprise les appelle également) qui ont servi à surveiller en permanence la plateforme, des tableaux de bord pour analyser l’activité sur la plateforme, et des alertes aux responsables électoraux locaux sur les problèmes rencontrés.

L’Allemagne, l’Indonésie, l’Iran, Israël et l’Italie ont été affectés au niveau un ; ces pays disposeraient de ressources similaires au « niveau zéro ». Toutefois, pour le respect des règles de Facebook et pour les alertes en dehors de la période entourant directement les élections, ils recevraient moins de ressources.

Au niveau deux, 22 pays ont été ajoutés et dans ce cas, Facebook n’utiliserait pas les « war rooms ».

Enfin, au niveau trois, ils ont placé le reste des pays. Facebook n’examinera les contenus liés aux élections que s’ils sont transmis par les modérateurs de contenu, sinon il n’interviendra pas.

Le système a été décrit dans les divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et remises au Congrès sous forme expurgée par le conseiller juridique de Frances Haugen. Cette version a également été obtenue par des médias tels que The Verge.

Depuis des années, Facebook fait l’objet de critiques concernant la modération du contenu, tant de la part de militants et de législateurs que d’utilisateurs du monde entier. Mais maintenant, avec les documents publiés, il a été possible de voir en détail comment le réseau social offre des normes de soins plus élevées.

Comme on peut le constater, dans le pays d’origine de Facebook, les États-Unis, et dans d’autres pays considérés comme à haut risque en termes de violence politique ou d’instabilité sociale, l’entreprise de Mark Zuckerberg propose des services améliorés destinés à protéger le discours public.

Ces services comprennent : la traduction de la plateforme et de ses normes communautaires dans les langues officielles ; le développement de classificateurs d’intelligence artificielle (IA) pour détecter les discours haineux et la désinformation dans ces langues ; et la constitution d’équipes d’employés pour analyser les contenus viraux et répondre rapidement aux fausses alertes et aux incitations à la violence, 24 heures sur 24.

D’autre part, nous avons des pays comme l’Éthiopie, où les normes communautaires de l’entreprise ne sont probablement même pas traduites dans leurs langues officielles, et où il n’y a pas non plus de classificateurs IA qui détectent les discours haineux, d’équipe de vérification des faits ou de « salles de crise » disponibles.

Si Facebook était une petite entreprise, cette répartition des ressources ne serait pas si controversée, mais parce qu’il s’agit d’une entreprise aussi importante et clé dans le discours civique, ces disparités sont troublantes.

Parmi les disparités, citons le fait que Facebook n’a proposé aucun classificateur de fausses informations dans des pays comme le Myanmar, le Pakistan et l’Éthiopie (qui ont été désignés comme étant à plus haut risque en 2020) et aucun classificateur de discours de haine dans ce dernier pays, qui est au cœur d’un conflit civil sanglant depuis un an.

D’autre part, en décembre de l’année dernière, l’effort de placement des experts linguistiques n’a été couronné de succès que dans six des dix pays de niveau 1 et dans aucun des pays de niveau 2.

Selon Miranda Sissons, directrice de la politique des droits de l’homme chez Facebook, cette répartition des ressources reflète les meilleures pratiques suggérées par les Nations unies dans ses Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Ces principes exigent des entreprises qu’elles tiennent compte de l’impact de leur travail sur les droits de l’homme et qu’elles s’efforcent d’atténuer tout problème en fonction de sa gravité en concevant des solutions efficaces.

Sissons, qui a mené une longue carrière de militant des droits de l’homme et de diplomate, a rejoint Facebook en 2019, juste l’année où l’entreprise a commencé à développer sa stratégie « pays à risque ».

« Les ARCs » (at-risk countries), comme l’abrège Facebook, sont des régions où la cohésion sociale est en déclin et où les services de Facebook peuvent amplifier l’incitation à la violence, compte tenu de l’échelle et de la popularité de la plateforme au niveau mondial.

D’autre part, M. Sissons indique que les normes communautaires de l’entreprise et les outils de modération du contenu par l’IA seront traduits dans les langues de tous les pays où le réseau social est présent, dans l’idéal. Alors que les Nations unies prennent en charge six langues officielles, Facebook fait appel à des locuteurs natifs pour modérer les messages dans plus de 70 langues.

Mme Sissons affirme également que, même dans les pays où les ressources sont limitées par les niveaux de Facebook, le système de la plateforme scanne les signes d’instabilité politique ou d’autres risques de violence afin que l’entreprise puisse s’adapter.

Toutefois, certains projets, tels que la formation de nouveaux classificateurs de discours haineux, sont coûteux et nécessitent de nombreux mois de développement. Pour cette raison, les employés chargés de la modération ont été limités dans les pays à haut risque.

Un mémo de l’entreprise intitulé « Handling hostile speech in at-risk countries in a sustainable way » indique que le soutien à ces discours « a un coût élevé pour l’équipe en termes de réponse aux crises ».

« Ces derniers mois, on nous a demandé de lutter contre les élections en Inde, les affrontements violents au Bangladesh et les manifestations au Pakistan », ajoute l’entreprise.

Il a également indiqué qu’une fois qu’un pays est désigné comme « prioritaire », il faut généralement un an pour mettre en place des systèmes de classification des discours haineux et améliorer l’application de la loi. Mais tout ne devient pas une priorité.

« Nous devrions donner la priorité à la construction de classificateurs pour les pays où la violence est permanente, plutôt que temporaire. Pour ces derniers, nous devons nous appuyer sur des outils de réponse rapide ».

Le système de modération de Facebook et sa classification des pays peuvent être source de confusion et de manœuvres, même pour les personnes qui y travaillent. Mais comme l’indique The Verge, un important contingent de travailleurs au sein de l’entreprise tente de contrôler les pires abus de la plateforme en utilisant la variété d’outils à leur disposition, tout en faisant face à des pressions externes sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle.