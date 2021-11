Les systèmes d’exploitation vont et viennent, mais une chose reste la même : la capture d’écran est et restera votre meilleure amie, que vous soyez encore sous Windows 10 ou que vous fassiez déjà partie du club Windows 11. Vous ne la maîtrisez toujours pas ? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et soyez attentif – dans ce guide, nous vous montrons comment comment faire une capture d’écran sur PC.

Si vous faites des captures d’écran sur un PC Windows, la première chose à savoir est qu’il n’existe pas de méthode unique pour faire des captures d’écran. Les autres options comprennent l’envoi de captures d’écran vers OneDrive, leur obtention via la barre de lecture Xbox, etc. La méthode que beaucoup d’entre nous utilisent depuis des années est Paint, qui est notre préféré, mais vous pouvez modifier les captures d’écran avec presque n’importe quel autre outil, qu’il s’agisse du vôtre ou d’un outil tiers.

Comment faire une capture d’écran sur PC avec Windows 10

Étape 1 : Capturez l’image

Windows propose six méthodes pour réaliser une capture d’écran. Trois d’entre elles exigent que le Écran d’impression (PrtScn), tandis que les autres requièrent l’option Touche Windows (Gagner).

Sur les claviers externes, vous trouverez une touche PrtScn situé dans le coin supérieur droit. La clé Gagner se trouve généralement dans le coin inférieur gauche entre les touches Contrôle (Ctrl) et Alternate (Alt). Il porte le logo Windows, il est donc facile à identifier.

Sur les ordinateurs portables, la commande Imprimer l’écran peut être combinée avec une autre fonction sur une seule touche, comme illustré ci-dessus. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche Fonction (Fn) en plus de la Imprimer l’écran.

Nous détaillons ici les six commandes de capture d’écran :

Imprimer l’écran (PrtScn) : capture la totalité de l’écran. Si vous avez plus d’un écran, cette fonction fonctionne comme une seule image entière qui s’affiche sur tous les écrans connectés. Par défaut, il n’enregistre pas votre image dans un fichier, mais envoie simplement son contenu dans le presse-papiers.

Alt + Imprimer l’écran: capture une seule fenêtre. Veillez à mettre d’abord en surbrillance la fenêtre cible, telle qu’un document ou un navigateur, avant d’appuyer sur ces touches (ou trois sur un ordinateur portable). Par défaut, il n’enregistre pas non plus l’image dans un fichier, mais l’envoie dans le presse-papiers.

Win + Imprimer l’écrancapture la totalité de l’écran. La différence est que Windows enregistre l’image sous forme de fichier. Par défaut, il est envoyé à C : Utilisateurs <nom d’utilisateur> ; Images Captures d’écran sur votre PC.

Win + Shift + Sréalise une capture d’écran avec l’outil intégré Snip & Sketch. L’écran est assombri et propose quatre options dans une petite barre d’outils : rectangulaire, forme libre, fenêtre et plein écran. De plus, il n’enregistre pas les captures d’écran sous forme d’image, mais les envoie dans le presse-papiers. Nous reviendrons plus tard sur cette fonction.

Win + G: ouvrez la barre de jeu. Cliquez sur le bouton de capture d’écran et cet outil enregistrera une image en C : Utilisateurs <nom d’utilisateur> ; VidéosCaptures par défaut. Pour utiliser cet outil, la barre de jeu doit être activée dans Paramètres> ; Jeux> ; Barre de jeux.

Win + Alt + Imprimer l’écran : capture la totalité de l’écran. Sauvegarde une image sur C : Utilisateurs <nom d’utilisateur> ; VidéosCaptures par défaut. Pour utiliser cet outil, assurez-vous que la fonction de capture d’écran de la barre de jeu est activée dans Paramètres> ; Jeux> ; Barre de jeux.

Dans certains cas, l’écran clignote ou s’assombrit pour indiquer que Windows a effectué une capture d’écran. Si ce n’est pas le cas, ouvrez l’Explorateur de fichiers et allez dans les emplacements par défaut pour voir si Windows a enregistré l’image.

Si vous utilisez OneDrive, vous pouvez enregistrer des captures d’écran dans le nuage afin qu’elles soient accessibles depuis tous vos appareils. Il ne le fait pas par défaut, mais vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône de nuage garée à côté de l’horloge système et cliquer sur Paramètres dans le menu contextuel. Ensuite, cliquez sur l’onglet Sauvegarde dans la fenêtre contextuelle qui en résulte et cochez la case à cocher à l’emplacement suivant Captures d’écran.

Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur les trois premières commandes de Imprimer l’écran pour enregistrer automatiquement une image sur OneDrive. Vous ne verrez pas l’écran vaciller ou s’assombrir, mais vous recevrez une notification. Assurez-vous de synchroniser le dossier Captures d’écran si vous voulez accéder aux images sur votre PC.

Étape 2 : Ouvrir Paint

Si vous avez utilisé une méthode qui enregistre la capture d’écran localement sous forme de fichier, vous pouvez localiser et afficher l’image à l’aide de l’application Photos. S’il a fonctionné, vous pouvez le déplacer, le joindre à un courriel, le télécharger sur le nuage, etc. Toutefois, si vous devez recadrer une image, notamment celles prises sur des PC à plusieurs écrans, vous disposez de trois outils natifs : Paint, Paint 3D et Photos.

Comparée à Paint et Paint 3D, la nouvelle application Photos de Microsoft est limitée. Vous pouvez faire pivoter et recadrer les images, modifier le rapport hauteur/largeur, appliquer des filtres, ajuster la couleur, supprimer les yeux rouges, etc. Cependant, vous ne pouvez pas dessiner, peindre, créer une image à partir de rien ou coller à partir du presse-papiers.

Dans ce guide, nous utilisons Paint parce qu’il est familier et fiable. Par défaut, vous ne le trouverez pas dans le menu Démarrer. Au lieu de cela, tapez Paint dans le champ de la barre des tâches et cliquez sur l’application de bureau qui en résulte.

Paint peut également être disponible lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image. Lorsque le menu contextuel apparaît, placez le pointeur de votre souris sur l’option Ouvrir avec dans le menu pour trouver Paint, comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez également localiser le programme (mspaint.exe) dans le répertoire C : WindowsSystem32. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez Broche pour commencer dans le menu contextuel.

Étape 3 : Collez la capture d’écran (méthodes du presse-papiers uniquement).

Vous devrez suivre cette étape si vous avez utilisé l’une des méthodes permettant d’envoyer la capture d’écran dans le presse-papiers.

Avec Paint ouvert, cliquez sur le Coller le style du presse-papierssitué dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez également appuyer sur la touche Ctrl et V sur le clavier pour coller l’image dans le canevas vide de Paint, qui s’agrandira selon les besoins.

Une fois la capture d’écran insérée dans Paint, vous pouvez recadrer, peindre, créer des formes, ajouter du texte, etc. Si vous souhaitez ajouter des autocollants, des formes 3D, des effets et bien d’autres choses encore, cliquez sur le bouton Éditez avec Paint 3D, situé à l’extrême droite de la barre d’outils.

Étape 4 : Sauvegarder la capture d’écran

Cette étape s’applique à toutes les méthodes de capture d’écran.

Lorsque vous avez fini de modifier l’image, cliquez sur l’option. Dossier principal dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez ensuite Enregistrer sous dans le menu déroulant. Cette option s’étend à un choix de quatre formats de fichiers : PNG, JPEG, BMP et GIF, ainsi qu’à un choix d’options d’enregistrement. Autres formats pour enregistrer votre image en tant que fichier TIFF ou HEIC.

Si vous n’êtes pas familier avec les formats d’image, consultez notre guide JPEG vs PNG.

C’est aussi simple que cela !

Alternatives

Outil de découpage

La meilleure solution est l’outil de découpage natif de Windows 10. L’utilitaire de capture d’écran intégré à Windows fonctionne assez bien, mais il n’est pas le plus robuste ni le plus polyvalent lorsqu’il s’agit d’enregistrer une image. Cependant, l’outil de recadrage est très utile, car il permet aux utilisateurs de mieux définir et de capturer la partie souhaitée de leur écran de bureau sous forme d’image, sans avoir besoin d’un clavier. Ce n’est pas aussi rapide que d’appuyer simplement sur Écran d’impressionmais il est beaucoup plus précis.

Pour commencer, il suffit de taper Outil de découpage dans le champ de recherche de la barre des tâches et sélectionnez l’application qui en résulte. Une fois qu’elle s’ouvre, vous verrez une notification de mise à jour. Outil de découpage est toujours un outil disponible, mais Microsoft vous encourage à l’utiliser. Snip & Sketch ou le raccourci clavier Win + Shift + S.

Lorsque l’outil est ouvert, cliquez sur le bouton Mode pour développer le menu. Vous trouverez quatre options de capture d’écran : Dessinez une fenêtre (Freeform Crop), délimitez une zone (Rectangular Crop), capturez la fenêtre actuelle (Windows Crop) et capturez l’écran entier (Full Screen Crop).

Si vous utilisez les modes freeform et rectangulaire, l’écran devient blanc. Une fois que vous commencez à définir l’espace de capture d’écran, la teinte blanche sera effacée dans cette zone. Si vous capturez une fenêtre spécifique, son écran est teinté en blanc, sauf pour le contenu de cette fenêtre.

L’outil de recadrage comprend également une fonction de retardement. Vous pouvez attendre entre une et cinq secondes avant de faire une capture d’écran, ce qui vous permet de saisir un moment précis dans une vidéo ou une animation. Vous pouvez ensuite prendre des extraits répétés dans le même mode en appuyant simplement sur les touches. Alt + N.

Une fois que vous avez fait une capture d’écran, l’interface en Snipping Outil se développe pour montrer la capture d’écran. Vous pouvez effectuer des modifications légères, par exemple en utilisant un stylo, un surligneur et une gomme. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Peinture 3D pour effectuer des modifications supplémentaires dans la dernière application.

Lorsque vous avez terminé l’édition à l’intérieur de l’outil de recadrage, cliquez sur Fichier dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur l’option Enregistrer sousqui apparaît dans le menu déroulant.

Snip & Sketch

Snip & Sketch est la toute nouvelle option de Microsoft. Vous pouvez y accéder à partir du menu Démarrer, ou avec les touches Win + Shift + S sur votre clavier.

Si vous utilisez le raccourci clavier, l’écran s’assombrit et vous voyez une barre d’outils avec cinq boutons en haut. Vous disposerez des mêmes fonctions que l’outil Snipping, mais vos captures d’écran ne seront pas enregistrées dans un fichier. Au lieu de cela, l’image va directement dans le presse-papiers.

Si vous ouvrez l’application Snip & ; Sketch, cliquez sur. Nouveau dans le coin supérieur gauche, et choisissez Coupez maintenant dans le menu déroulant. L’écran s’assombrit et la barre d’outils comportant cinq boutons apparaît. Dans ce cas, la capture sera chargée dans l’application, ce qui vous permettra de recadrer l’image et d’y apporter des modifications.

Lorsque vous êtes prêt, enregistrez l’image sur votre PC en cliquant sur le bouton qui ressemble à un disque. Si vous préférez modifier et enregistrer l’image avec un autre programme, cliquez sur l’icône des trois points dans la barre d’outils et choisissez l’option Ouvrir avec.

Comment faire une capture d’écran dans Windows 11

Windows 11 est maintenant disponible pour le public. Lorsque vous mettrez votre PC à niveau avec la dernière version du système d’exploitation de Microsoft, vous voudrez probablement continuer à faire des captures d’écran. Ne vous inquiétez pas trop, les étapes sont les mêmes que sous Windows 10.

En suivant les instructions détaillées ci-dessus, vous pouvez utiliser Paint, Print Screen, Snipping Tool ou Snip & ; Sketch.

Logiciels tiers

Si vous recherchez d’autres options pour personnaliser vos captures d’écran (et que cela ne vous dérange pas de télécharger une nouvelle application), nous vous suggérons d’essayer LightShot. L’application LightShot peut être une meilleure option pour les travaux plus professionnels ou les captures d’écran qui nécessitent une modification importante.

Nous vous suggérons également le programme GNU Image Manipulation Program ou GIMP. Il s’agit d’un outil open source destiné aux utilisateurs qui ne souhaitent pas payer un abonnement à Adobe Photoshop. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer des illustrations, modifier des images haute définition et bien plus encore.