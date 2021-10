in

Il s’avère que le cheval que vous avez apprivoisé dans Minecraft ne vous obéit pas, il fait ce qu’il veut, il vous ignore. N’êtes-vous pas censé l’apprivoiser déjà, que devez-vous faire d’autre ? La réponse est simple : vous avez besoin d’un support.

Comment faire une monture dans Minecraft? Cette question a également une réponse simple, quoique peu encourageante : vous ne pouvez pas. Pour une raison quelconque, Mojang, le développeur, a décidé que ce n’est pas quelque chose que vous pouvez créer à l’établi. Vous devrez l’obtenir de diverses manières, notamment par le commerce, l’exploration et la pêche. Lire la suite.

Faire un échange

Vous pouvez obtenir une monture auprès d’un villageois tanneur. Si vous n’en voyez pas dans les villages voisins, vous avez la possibilité d’utiliser un chaudron pour faire apparaître un villageois. Cependant, vous devrez le mettre à niveau, car il ne vous offrira pas de monture avant le niveau 3, en échangeant des émeraudes, du cuir, de la fourrure de lapin ou tout ce que le villageois désire.

Malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, vous ne pouvez pas faire monter le villageois en niveau en une seule visite. Tôt ou tard, il sera à court d’objets à échanger, et il n’améliore ses provisions que deux fois par jour s’il a accès au chaudron.

Une fois que le tanneur a atteint le niveau 5, vos chances d’obtenir une monture passent à 50 %.

Trouver des montures dans les coffres

Si vous ne voulez pas augmenter le niveau du tanneur, l’autre meilleure option est de sortir et de trouver une monture dans un coffre. Heureusement, il existe de nombreux endroits où chercher. Malheureusement, rien ne garantit que lorsque vous ouvrirez un coffre, une monture vous attendra. Nous vous indiquons ici les emplacements, comment les trouver et quelles sont les chances (en pourcentages) de trouver une monture en procédant ainsi.

Puits de mine abandonnés (pourcentage inconnu).

Vous pouvez trouver des puits de mine souterrains, couverts de toiles d’araignées (emportez une paire de ciseaux). Vous les trouverez également à la surface, dans les biomes de la table. On y trouve généralement des araignées géantes, des squelettes et d’autres choses hideuses.

Temples du désert (23,5 %)

Ici, nous avons découvert au centre du sol de ce temple un trou menant à une pièce en dessous. Nous y avons trouvé quatre coffres contenant de la viande pourrie, une armure de cheval, de la corde et plus encore.

Donjons (28,3 %)

Vous pouvez trouver des donjons à l’intérieur des cavernes. Au centre, vous verrez généralement un foyer d’où sortent des monstres pour protéger le coffre.

Ville de la fin (13,3 %)

Pour atteindre la Cité de la Fin, vous devrez voyager jusqu’à la Fin et vaincre le Dragon de la Fin. Vous devez ensuite utiliser une perle d’Ender pour traverser un petit portail et atteindre la Cité de la fin. Pour ce guide, dans la Cité de la Fin, il y avait aussi un Navire de la Fin où nous avons trouvé une monture et d’autres choses.

Temples de la jungle (12,9 %)

Contrairement aux temples du désert, les temples de la jungle sont très difficiles à trouver, en raison des arbres et des lianes. Entrez dans l’un d’eux, descendez les escaliers et désactivez tous les pièges avant d’essayer de trouver les trésors que le temple renferme.

Forteresse du Néant (35,3 %)

Pour entrer dans le Néant (également connu sous le nom de monde souterrain), vous devez construire un portail du Néant avec des blocs d’obsidienne. Une fois la porte franchie, vous aurez la tâche délicate de trouver une forteresse du Néant dans le monde souterrain sombre et rougeâtre. Rappelez-vous : pour chaque bloc que vous parcourez dans le Nether, vous parcourez huit blocs dans le monde supérieur.

Forteresses (2,5 %).

Comme les temples de la jungle, les forteresses ne sont pas faciles à trouver. Cependant, ces zones ne sont pas cachées par la végétation ; elles sont enfouies profondément sous terre, sans possibilité d’entrée ni de sortie. En plus des coffres, les forteresses contiennent des livres, des cellules et un portail de fin qui vous mènera à la bataille du dragon de fin et au générique de fin du jeu.

Villages (pourcentage variable)

Dans chaque village, vous pouvez trouver des montures dans les coffres des forgerons et des tanneurs. Vous pouvez également trouver des montures dans des coffres à l’intérieur des maisons dans les biomes de la savane. Le paysage présente une herbe et des feuilles d’un brun verdâtre et les toits sont orange, comme sur cette photo. Les chances que vous trouviez ces trois coffres spécifiques sont :

Coffres de forgerons – 16,2%

Coffres de maison Savannah – 11,3%

Coffres de tanneurs – 17,3%

Pêcher un coffre

C’est la méthode qui a le moins de chance de produire un coffre, soit 0,8 %. Néanmoins, si vous n’avez jamais pêché dans Minecraft, c’est le bon moment pour apprendre.

Étape 1 : ouvrez votre banc de travail et combinez trois bâtons avec deux cordesVous n’avez pas ces ingrédients ? Voici comment les fabriquer :

2 planches de bois = 4 bâtons

1 toile d’araignée = 9 cordes

Étape 2 : Approchez-vous de l’eau et utilisez votre canne à pêche. Pour le lancer, vous devez procéder comme suit :

PC – appuyez sur le bouton droit

Console – appuyez sur la gâchette gauche

Mobile – touchez le bouton poisson

Étape 3 : une traînée de bulles s’approchera de votre appât. Lorsqu’il plonge, appuyez ou tapez sur le bouton approprié.

Tuer un dévastateur

On trouve généralement des dévastateurs qui attaquent les villageois près des villages. Avec des pillards sur le dos, ils apparaîtront par groupes de cinq. Vous pouvez également trouver des dévastateurs sans pillards, par groupes de trois à sept. Une autre option consiste à les trouver près des postes de pilleurs. Ils sont extrêmement hostiles, alors portez des golems de fer, utilisez une arme à distance ou utilisez une armure et une épée en diamant.

Trop de travail ? Utilisez une astuce

Si vous ne voulez pas faire autant d’efforts pour obtenir une monture, vous avez toujours la possibilité de créer un monde en mode Création. Tout ce que Minecraft a à offrir sera dans votre inventaire. C’est aussi simple que cela.

En revanche, si vous avez déjà créé un monde, vous pouvez toujours activer un mode « triche » qui vous permet de saisir des commandes. C’est ainsi que l’on procède sur la plupart des plateformes :

Edition Java – Ouvrir en LAN > ; Autoriser les tricheurs > ; Démarrer le monde en LAN (vous devrez le faire à chaque fois que vous chargerez le monde).

Windows 10 / mobile – Paramètres > ; Jeu > ; Activer les tricheurs

Console – Settings > ; Cheats > ; Activer les astuces

Pour saisir un code, procédez comme suit :

PC – appuyez sur Enter ou sur la lettre T

Console – appuyez sur la droite du D-Pad

Mobile – appuyez sur le bouton « Chat

Pour les astuces liées au montage, vous pouvez saisir les éléments suivants :

/donner (nom du joueur) selle 1

/summon EntityHorse ~ ~ ~ ~ ~ {Tame:1,SaddleItem:{id:329,Count:1}}

La monture est à vous !

Mais vous n’avez pas traversé tout cela juste pour avoir quelque chose à raconter – mettez cette monture sur un cheval et partez au galop !

Étape 1 : Assurez-vous que vos mains sont libres et faites ce qui suit pour apprivoiser un cheval :

PC – appuyez sur le bouton droit

Console – appuyez sur la gâchette gauche

Mobile – touche le bouton Montage

Étape 2 : le cheval peut essayer de vous faire tomber. Si c’est le cas, répétez l’étape 1 jusqu’à ce qu’il cède.

Étape 3 : Lorsque vous êtes assis sur le cheval, ouvrez votre inventaire. Vous verrez l’inventaire du cheval combiné au vôtre. Faites glisser la monture de votre inventaire vers la case supérieure qui comporte une icône de monture. Dès qu’il est appliqué, l’icône du cheval change.

Maintenant que tu as le cheval avec une selle, tu peux le diriger où tu veux.

Étape 4 : pour le démonter, procédez comme suit :

PC – appuyez sur la touche Shift de gauche

Console – appuyer sur le levier droit

Mobile – appuyez deux fois sur le bouton central