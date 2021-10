Comment installer Windows 11 sur des PC non pris en charge par la méthode officielle de Microsoft ?

Windows 11 est si fantastique qu’il a même fait reculer Microsoft. En effet, en juin, lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a annoncé la configuration minimale requise pour l’installation de son nouveau système d’exploitation et parmi celle-ci figurait le TPM 2.0, un acronyme qui signifie Trusted Platform Module, une puce électronique installée dans les cartes mères de certains ordinateurs et utilisée pour stocker les clés de chiffrement. En bref, une puce de sécurité. Finalement, Microsoft a fait machine arrière et propose une méthode officielle pour installer Windows 11 sur un PC non pris en charge.

La méthode officielle de Microsoft pour installer Windows 11 sur un PC non pris en charge consiste à modifier le registre de Windows. Le processus est relativement simple, mais doit être effectué avec beaucoup de précautions, car Microsoft prévient que toute modification incorrecte pourrait vous obliger à réinstaller complètement votre ancien système d’exploitation. Par ailleurs, chez Digital Trends, nous déconseillons d’installer Windows 11 sur un PC non pris en charge, à moins qu’il n’y ait une raison impérative de le faire. Nous dirions que le fait d’être curieux ou de vouloir simplement essayer Windows 11 ne sont pas vraiment des raisons convaincantes.

Comment installer Windows 11 sur un PC non pris en charge avec la méthode officielle de Microsoft ?

Étape 1 : Allez sur le site officiel de Microsoft pour télécharger Windows et sélectionnez l’option « Télécharger l’image disque (ISO) de Windows 11 » et choisissez la langue dans laquelle vous voulez l’installation, que nous supposons être l’espagnol.

Étape 2 : Maintenant, sur votre PC, allez sur le bouton Démarrer et tapez « Regedit » pour ouvrir l’éditeur du registre.





Étape 3 : Dans l’éditeur de registre, suivez le chemin HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupMoSetup. Dans le dossier MoSetup, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’option « DWORD Value » (selon la version de votre système d’exploitation, sélectionnez 32 bits ou 64 bits) ; nommez-la « AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU » et définissez la valeur sur « 1 ». Pour attribuer la valeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier que vous venez de créer et sélectionnez « Modifier » ; dans la case « Information sur la valeur », mettez-la à 1.

Quand vous aurez terminé, ça devrait ressembler à ça :

Si tout est comme il se doit, redémarrez votre ordinateur.

Étape 4 : Microsoft note qu’avec cette méthode, vous devriez pouvoir installer Windows 11 en utilisant les options « Mise à niveau complète », « Conserver les données uniquement » et « Installation propre ».

Comment installer Windows 11 à partir d’une ISO

La première étape pour installer Windows 11 sur un PC non pris en charge consiste à télécharger l’ISO officiel sur le site Web de Microsoft. Si vous ne savez pas comment installer un système d’exploitation en utilisant cette méthode, suivez ces étapes pour installer Windows 11 à partir d’ISO.

Étape 1 : Allez sur le site officiel de Microsoft pour télécharger Windows et sélectionnez l’option « Télécharger l’image disque (ISO) de Windows 11 » et choisissez la langue dans laquelle vous voulez l’installation, que nous supposons être l’espagnol.

Étape 2 : L’ISO de Windows 11 tient sur une clé USB de 32 Go, ce qui vous permet de l’installer facilement à l’aide d’une clé USB. Comme votre PC devra démarrer avec l’ISO de Windows 11, téléchargez Rufus, un programme qui vous permet de configurer une clé USB comme disque de démarrage. Assurez-vous simplement de télécharger la version « Rufus 3.16 Portable (1.1 MB) ».

Étape 3 : Ouvrez Rufus, sélectionnez votre clé USB et chargez l’ISO de Windows 11. Si vous faites tout correctement, votre écran devrait ressembler à l’image ci-dessus.

Étape 4 : Une fois que vous avez chargé votre ISO sur votre clé USB, redémarrez votre ordinateur et démarrez-le avec votre fichier ISO. Pour ce faire, vous devez entrer dans le menu de démarrage de votre PC. La façon de procéder est variable, mais elle se fait généralement en appuyant sur la touche Echap, F10, F12 et sur les ordinateurs plus anciens, Del, F8, F9 et F11.

Étape 5 : Dans le menu de démarrage de votre PC, sélectionnez la clé USB sur laquelle vous avez installé l’ISO et appuyez sur Entrée.

Étape 6 : Si tout se passe bien, vous devriez voir l’écran d’installation de Windows 11.

*La chaîne YouTube Tech Rifle propose un tutoriel expliquant, étape par étape, comment installer Windows 11 à partir d’une ISO. Nous vous recommandons de le consulter au cas où vous auriez des questions sur l’installation.