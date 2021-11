in

Call of Duty : Warzone n’a pas mis longtemps à éclipser Call of Duty Mobile. Cependant, nous avons toujours une place dans nos cœurs pour cette version portable de la série très populaire d’Activision. Mieux encore : si vous êtes à la maison, vous n’avez pas besoin de vous limiter au petit écran de votre téléphone portable. Nous expliquons comment jouer à Call of Duty Mobile sur PC.

Étant un projet du géant chinois du jeu Tencent, Call of Duty Mobile fonctionne parfaitement avec l’émulateur géant de jeux Android, nous offrant un moyen rapide et facile de réaliser l’exploit technologique sur un ordinateur avec un écran plus grand et un meilleur contrôle.

L’émulateur s’appelle Gameloop. Il a été initialement commercialisé comme un moyen pour les joueurs de PUBG Mobile de s’impliquer depuis leur ordinateur de bureau, mais il est depuis devenu une plaque tournante pour jouer à de nombreux jeux mobiles populaires : Call of Duty Mobile en fait partie.

C’est totalement gratuit, légal et n’entraînera pas l’interdiction de votre compte. Mieux encore, il peut être configuré pour ajouter la prise en charge des manettes si vous préférez jouer sur le plus grand écran de la maison.

Connu sous le nom de Tencent Game Buddy jusqu’à récemment, Gameloop est le nouveau nom de ce logiciel utile. Un téléchargement et une installation rapides suffisent pour passer à l’action. Il faut garder à l’esprit que Tencent permet aux gens de jouer à ses jeux sur écran tactile avec un avantage matériel évident. Call of Duty Mobile détecte qui utilise un certain schéma de contrôle.

Les joueurs ne sont jumelés qu’avec des joueurs qui jouent de la même façon, ce qui élimine le risque que les joueurs professionnels piétinent ceux qui font glisser leurs pouces autour d’un écran de 6 pouces. C’est quelque chose que vous n’obtenez pas avec les jeux Call of Duty sur console et ordinateur de nos jours.

Comment jouer à Call of Duty Mobile sur un ordinateur ?

Téléchargez Gameloop, l’émulateur pour Android de Tencent.

pour Android de Tencent. Installer Gameloop à partir du fichier téléchargé.

à partir du fichier téléchargé. Cliquez sur le Onglet Game Center.

Aller à cliquez sur la bannière La bannière Call of Duty Mobile ou sous l’image de l’application Recommandé.

La bannière Call of Duty Mobile ou sous l’image de l’application Cliquez sur Télécharger.

À ce stade, le téléchargement et l’installation devraient démarrer automatiquement. Réglez les paramètres de votre haut-parleur si vous ne voulez pas que tout le bureau ou le quartier découvre pourquoi vous avez quitté le travail 3 heures plus tôt.

Votre expérience informatique avec Call of Duty Mobile devrait décoller à partir de là, mais il y a quelques choses que vous pouvez faire pour améliorer la machine sur laquelle vous jouez.

Comment augmenter le nombre de FPS dans Call of Duty Mobile ?

Dans le logiciel Gameloop, vous pouvez toucher l’icône des trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit pour trouver certains paramètres essentiels tels que la résolution d’écran, l’emplacement de la capture d’écran et même la méthode de rendu à utiliser.

Les paramètres dans Moteur a tendance à se rapporter à la fenêtre Gameloop et à la taille physique des fenêtres de jeu. Pour modifier la résolution active de Call of Duty Mobile, vous devez vous rendre dans la rubrique Jeu et modifiez ce dont vous avez besoin à partir de là.

Pour un jeu compétitif comme Call of Duty Mobile, nous vous recommandons de réduire les paramètres pour une expérience plus fluide. Si vous préférez voir à quel point un jeu mobile peut être propre et net de nos jours, n’hésitez pas à augmenter les paramètres autant que vous pensez que votre ordinateur peut le supporter. Ne vous attendez pas à des miracles cependant, vous êtes toujours à la merci de l’optimisation d’Android.

Comment jouer à Call of Duty Mobile avec une manette sur PC

Vous pouvez également jouer à Call of Duty Mobile sur PC avec différentes manettes modernes, notamment une manette Xbox One ou DualShock 4. Pour ce faire, vous devez soit brancher une manette sur votre PC, soit la connecter via Bluetooth (si votre PC est équipé de la fonction Bluetooth). Une fois que votre contrôleur est connecté, appuyez sur l’option Cartographie des clés sur le côté droit de l’écran de Gameloop. Assurez-vous que vous avez sélectionné l’option Manette de jeu (contrôle) en haut, au lieu de Clavier (clavier). De là, vérifiez que le bon mode est sélectionné : Multijoueur, Battle Royale, OB ou Bar.

En dessous, il y a les boutons secondaires (Clés secondaires), assurez-vous donc que l’option de Adresse (levier gauche) comme dans Appareil photo (basculement à droite) sont sélectionnés. À partir de ce moment, vous pouvez faire un clic droit sur l’écran avec la souris pour mapper les boutons. Lorsque vous faites cela, vous obtenez une sélection vide, vous pouvez appuyer sur n’importe quel bouton de votre contrôleur pour l’associer au jeu.

Continuez à faire cela jusqu’à ce que tous les boutons soient mappés. Notez que vous n’êtes pas obligé de mapper chaque bouton, mais vous devriez au moins mapper les actions viser, tirer, recharger et sauter. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Sauvez en bas à droite de l’écran pour tout sauvegarder, puis lancez le jeu pour tester votre configuration. D’après notre expérience, l’utilisation d’une manette n’est pas si étonnante, car il y a un très léger décalage auquel il faut s’habituer. Cependant, si vous avez l’habitude d’utiliser une manette et que vous êtes contre la souris et le clavier, vous avez au moins cette option alternative.