Comment la nourriture des astronautes est-elle emballée ?

Il y a quelques jours, l’astronaute français et commandant actuel de la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet, a posté une vidéo montrant certains des aliments que lui et le reste de l’équipage mangent en orbite. La nourriture n’a pas l’air aussi appétissante que celle de la Terre, mais selon Pesquet, elle est plutôt décente.

L’astronaute a eu l’occasion de manger des aliments de qualité supérieure, qu’il appelle « Party Food ». Cependant, ce n’est pas le lot quotidien. Ce type de nourriture plus sophistiquée, en conserve, est réservé aux week-ends, aux anniversaires ou à toute occasion où l’ensemble de l’équipage, y compris les collègues russes et américains, peut se réunir.

https://twitter.com/Thom_astro/status/1446135395868037123

Une nourriture délicieuse dans l’espace, est-ce possible ?

Pesquet est arrivé à l’ISS en avril de cette année, mais avant de monter à bord, il a demandé au célèbre chef étoilé Thierry Marx de préparer quelques plats spécialement conçus pour l’équipage à l’intérieur de la station.

Cependant, Marx ne pouvait pas cuisiner des plats comme ceux que nous mangeons sur Terre, ils devaient être préparés spécifiquement pour les astronautes en orbite. Pour cela, en janvier dernier, il a travaillé avec le chercheur et professeur du Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC), Raphaël Haumont.

Alors que Haumont s’est concentré sur la transformation des matières premières, Marx a mis l’accent sur les recettes, le goût et les sensations que peut procurer un plat, en s’appuyant sur ses connaissances en cuisine moléculaire.

Le chef cuisinier a bien compris que la santé des astronautes était importante lors des missions spatiales de longue durée. Il a donc surveillé de près les quantités de sel, de graisse et de sucre dans les plats.

« Vous devez considérer les astronautes comme des athlètes de haut niveau », a déclaré M. Marx lors d’une interview en avril de cette année. « Thomas sera confiné là-bas pendant six mois et la prise de poids n’est pas une option », a-t-il ajouté.

Thierry Marx et Raphaël Haumont. Janvier 2021.

Ainsi, le menu comprenait la tarte aux pommes de terre et aux oignons de Roscoff avec des truffes, le bœuf cuit lentement pendant sept heures avec une sauce au cèpe, la tartelette aux amandes avec des poires caramélisées et une recette expérimentale à base de tomates cerises lyophilisées, comme le montre Pesquet dans la vidéo.

Mais Marx n’est pas le seul à avoir eu le plaisir de préparer des plats délicieux et sains pour les astronautes de l’ISS. La NASA a également un partenariat à long terme avec un autre chef renommé, Alain Ducasse. En fait, certains de ses aliments apparaissent également dans la vidéo de Pesquet, comme du poulet effiloché, du saumon écossais, des carottes au cumin et des pommes de terre, entre autres.

Pour que les astronautes puissent profiter pleinement de la nourriture de l’espace, les chefs s’efforcent d’ajouter plus de saveur aux plats qu’ils ne le feraient normalement pour des dîners sur Terre. En effet, dans l’espace, le sens du goût est émoussé par l’obstruction des cavités et des sinus, car les fluides corporels flottent plus librement dans des conditions de microgravité.

Comment emballer la nourriture pour l’espace ?

Si vous partez en voyage avec vos amis pendant plusieurs jours dans un endroit reculé où il n’y a pas de services de livraison, vous êtes susceptible d’emporter beaucoup de nourriture et ce dont vous avez besoin pour la consommer. Et pour éviter qu’elle ne s’abîme, ce que vous emporteriez serait de la nourriture non périssable.

La NASA dit que c’est ce que font les astronautes quand ils vont dans l’espace. Le facteur le plus important dans la préparation de la nourriture spatiale est la conservation. Comme l’équipage n’a manifestement pas la possibilité de faire des allers-retours rapides vers la Terre pour se nourrir, la nourriture doit pouvoir être stockée pendant une longue période.

Selon le Smithsonian’s National Air and Space Museum, au début des missions Apollo, les méthodes de conservation comprenaient la lyophilisation ou la congélation. Cette méthode de conservation des aliments reste populaire auprès des astronautes de l’ISS.

Dans le passé, la plupart des aliments consommés par les astronautes étaient de la viande en tube et de la purée de légumes, ce qui explique peut-être pourquoi certaines personnes considèrent la nourriture spatiale comme fade. Mais les méthodes de conservation modernes sont plus avancées.

Comme le montre Pesquet dans la vidéo, en plus de consommer les légumes lyophilisés (comme les tomates et les artichauts) et la viande, ils mangent des aliments irradiés, comme des gâteaux au chocolat. Pour ce faire, les astronautes mettent un paquet d’aliments irradiés dans un four spécial ou le réhydratent avec de l’eau chaude ou froide.

L’idée de l’irradiation peut sembler effrayante, mais la vérité est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle ne rend pas les aliments radioactifs et ne compromet pas leur qualité nutritionnelle. Elle ne modifie pas non plus le goût, la texture ou l’apparence de l’aliment de manière notable.

Aujourd’hui, si l’on se tourne vers l’avenir, l’approvisionnement alimentaire pourrait être complété par une autre méthode d’alimentation : l’agriculture spatiale. En effet, l’année dernière, en préparation de missions plus longues (comme des voyages vers la Lune ou Mars), la NASA a réussi à faire pousser la première culture de radis dans l’espace.

Le 30 novembre 2020, Kate Rubins, ingénieur de vol de la NASA, a arraché 20 plants de radis cultivés dans l’habitat végétal avancé de l’ISS. Elle a ensuite enveloppé les plants de radis dans du papier d’aluminium pour les conserver au froid jusqu’à leur retour sur Terre en 2021.

Selon la NASA, les radis sont les derniers légumes à avoir été récoltés avec succès dans l’espace. Auparavant, des aliments tels que la laitue verte, la laitue romaine rouge, les lentilles, le chou chinois et la moutarde étaient récoltés.