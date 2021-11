Comment lier Instagram à Facebook

De nos jours, les réseaux sociaux occupent une place importante dans votre vie, car ils reflètent tout, de vos activités quotidiennes à vos pensées et idées ; tirez-en le meilleur parti. Ici, nous allons expliquer comment lier Instagram à Facebookpour que vous puissiez relier vos comptes et obtenir plus de likes.

Devriez-vous relier vos comptes ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez envisager de lier Facebook et Instagram. Pour commencer, vous pourrez publier les photos et les vidéos que vous prenez ou montez sur Instagram directement sur Facebook ; mieux encore, si vous êtes quelqu’un qui aime obtenir des likes ou des appréciations sur Instagram, cela se traduira également sur Facebook.

Si vous souhaitez augmenter votre portée ou l’interaction avec vos amis ou vos followers, chaque image ou vidéo partagée renvoie à sa source d’origine, ce qui vous permet d’augmenter l’engagement avec un public plus large, si les deux comptes sont publics.

Facebook a une base d’utilisateurs nettement plus importante qu’Instagram, il y a donc des chances qu’il puisse vous aider à toucher plus de monde. Et, comme le système algorithmique d’Instagram est censé donner la priorité aux publications dont l’engagement est plus élevé, les likes supplémentaires pourraient aider votre contenu à être mieux classé dans le fil d’actualité également.

Même pour ceux qui ne cherchent pas une plus grande exposition, la publication croisée pourrait permettre à vos contacts Facebook qui ne sont pas sur Instagram de suivre votre activité. Vous pourrez également récupérer facilement n’importe lequel de ces comptes si vous perdez l’accès à l’un d’entre eux.

En outre, grâce à l’intégration transparente entre les deux plateformes, les détails de votre post Instagram (y compris les légendes), seront partagés sur Facebook avec les données de localisation, les hashtags et les emojis que vous avez ajoutés.

Toutes vos images Instagram seront également enregistrées sur Facebook, dans leur propre album, intitulé Photos Instagram, ce qui vous permettra de taguer vos amis sur le réseau social.

Si vous avez décidé de relier les deux comptes, voici comment procéder en quelques étapes simples.

Comment lier Instagram à Facebook

Le processus de liaison des deux comptes est presque identique sur iOS et Android. Notez toutefois que ce processus ne peut être effectué que par le biais d’une application pour smartphone, et non sur un ordinateur.

Prêt ? C’est parti. Pour commencer, ouvrez votre application Instagram et appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit de votre profil, puis appuyez sur. Paramètres en bas de l’écran.

Ensuite, faites défiler la liste des options et touchez Comptes liés dans la sous-position de Vie privée et sécurité. Vous trouverez ici une liste de plateformes sociales qui proposent une intégration avec Instagram ; Facebook figure en tête de ces options.

Choisissez Facebook et connectez-vous à ce réseau social avec vos informations d’identification et votre mot de passe. Vous pouvez le faire via l’application Facebook ou votre navigateur mobile. Une fois que vous êtes connecté, c’est tout !

Vos comptes seront désormais connectés et vous n’aurez rien à faire pour publier simultanément sur les deux plateformes. Chaque fois que vous souhaitez partager une photo d’Instagram vers Facebook, vous pouvez le faire en activant le bouton correspondant sur l’écran.

Vous pouvez également le configurer pour qu’il partage automatiquement tous vos nouveaux messages.

Pour partager sur Facebook une photo que vous avez déjà téléchargée sur Instagram, choisissez l’image que vous souhaitez partager sur votre profil Instagram et allez dans le menu en haut à droite.

Sélectionnez ensuite Partager dans le menu contextuel, déplacez le curseur vers Facebook, puis appuyez à nouveau sur le bouton. Partager dans le coin supérieur droit pour publier la photo sur Facebook.

Comment dissocier Instagram et Facebook

L’avez-vous regretté ? Pas de problème. Vous pouvez modifier les autorisations de l’application ou supprimer son intégration à Facebook à tout moment. Pour ce faire, allez dans le menu Comptes liés auquel vous vous êtes précédemment connecté et appuyez sur Facebook. Si vous êtes connecté à votre compte Facebook, l’icône sera bleue et le nom associé au compte sera affiché à droite.

La page suivante qui s’affiche vous donnera quelques options supplémentaires concernant votre compte, comme la possibilité de partager automatiquement vos publications et Stories sur Facebook.

Pour dissocier votre compte, appuyez sur Détacher au bas de la page et confirmez votre décision lorsque vous y êtes invité dans une nouvelle fenêtre. Si vous changez d’avis et revenez sur votre décision, suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour reconnecter les deux comptes.