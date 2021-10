Comment localiser un téléphone perdu, qu’il s’agisse d’un Android, d’un iPhone ou d’un autre type de téléphone ?

Maintenant que Halloween approche, nous avons une histoire d’horreur pour vous : fermez les yeux. Maintenant, imaginez… vous perdez votre téléphone ! Ça vous a fait peur ? Heureusement, dans ce cas, l’histoire peut avoir une fin heureuse, car, croyez-le ou non, il existe des moyens de… localiser un téléphone perdu que ce soit sous Android ou iOS.

Comment localiser un smartphone

Si le téléphone perdu est un smartphone, Apple et Google y intègrent une technologie de récupération. Il fonctionne généralement par le biais du compte associé à votre appareil. Pour les modèles Android, ce sera Google ; pour les iPhones, iCloud. Les deux plateformes vous permettent de verrouiller et d’effacer votre téléphone à distance, de le faire sonner et de configurer des messages spéciaux pour alerter quiconque le trouve. Bien sûr, ces fonctions sont formidables… tant que la batterie de votre téléphone reste en vie. Si la batterie de votre smartphone s’épuise, aucun d’entre eux ne sera vraiment utile.

Autre chose importante : nous vous conseillons d’être très prudent lorsque vous communiquez avec une personne qui a trouvé votre smartphone. Veillez à ne pas divulguer d’informations personnelles – comme votre adresse personnelle, par exemple – tant que vous n’êtes pas sûr d’avoir affaire à une personne de confiance. Proposez-lui d’aller là où il se trouve, dans un endroit public. Partagez et enregistrez des numéros de téléphone ou des adresses électroniques pour contacter ce bon samaritain (potentiel) qui pourrait vous rendre votre téléphone.

Comment suivre un Android

Android ne se contente pas d’offrir le propre service de Google pour trouver et gérer votre appareil à distance. Il existe également un certain nombre d’applications tierces conçues pour retrouver votre smartphone. Le plus facile à utiliser est Find My Device, qui est intégré directement dans le smartphone Android via Google Play Services ; il peut également être utilisé dans un navigateur ou téléchargé depuis le Google Play Store. La plupart des appareils fonctionnant sous Android 2.3 ou plus devraient pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Pour l’utiliser, il suffit de lancer la recherche « Où est mon téléphone ? » sur Google, ce qui aura pour effet de lancer le service de recherche de votre smartphone. Find My Device a également la capacité d’appeler votre téléphone, de définir un nouveau mot de passe et de faire sonner votre téléphone à distance, ainsi qu’une grande variété d’autres fonctions qu’il utilise pour les notifications. Bien qu’il puisse être configuré à l’avance, le service doit être disponible au cas où vous perdriez ou égareriez votre téléphone. Il utilisera le Wi-Fi ou le GPS pour vous aider à rechercher votre appareil.

Aller à Paramètres > ; Google (ou Services Google) > ; Sécurité et assurez-vous que la localisation à distance de cet appareil est activée dans la section Trouver mon appareil.

Vous serez probablement invité à vous connecter.

Lorsque vous ouvrez l’application ou que vous effectuez une recherche dans le navigateur, tous vos appareils s’affichent en haut de la page. Il vous suffit donc de sélectionner l’onglet approprié pour trouver l’appareil en question.

Si vous ne retrouvez pas votre smartphone, vous pouvez toujours l’effacer pour éviter que les informations sensibles qu’il contient ne tombent entre de mauvaises mains.

Cependant, votre appareil aura besoin d’une connexion internet et d’une puissance suffisante pour communiquer avec vous. Dans Android 5.0 Lollipop, Google a également introduit la protection par réinitialisation d’usine (FRP). Il est conçu pour empêcher les voleurs potentiels de s’emparer de votre téléphone, de l’effacer, puis de l’utiliser ou de le vendre. Si vous réinitialisez un téléphone doté du FRP et que vous essayez de le configurer comme un nouvel appareil, vous serez invité à saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe du dernier compte Google enregistré sur l’appareil. Si vous ne pouvez pas le faire, le téléphone restera verrouillé.

Il existe également des applications tierces que vous pouvez installer pour faciliter la recherche de votre téléphone. Prey Anti Theft est une excellente application qui offre un accès et un contrôle à distance, vous permettant d’obtenir plus d’informations sur l’endroit où se trouve votre téléphone. Il offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un contrôle plus détaillé de la façon de suivre l’appareil, des captures d’écran de ce que fait l’appareil, des photos de l’appareil pour attraper le voleur potentiel et d’autres notifications plus détaillées que Find My Device ne propose pas si votre appareil est enraciné. Il existe encore d’autres fonctions pour empêcher quelqu’un de redémarrer ou d’éteindre votre appareil jusqu’à ce que vous puissiez le récupérer.

Une autre option pour certains smartphones Samsung est le service Find My Device. Il peut être utilisé pour localiser un téléphone perdu, le verrouiller ou l’effacer complètement. Cependant, vous aurez besoin d’un compte Samsung et des options de télécommandes activées sur votre téléphone. Pour vérifier si Find My Mobile est disponible pour votre smartphone, procédez comme suit :

Aller à Configuration> ; Biométrie et sécurité.

Si vous voyez Find My Mobile dans le menu, vous pouvez utiliser ce service.

Activez les options des télécommandes par Paramètres> ; Biométrie et sécurité> ; Trouver mon mobile> ; Télécommandes..

Trouver un iPhone perdu

La meilleure façon de retrouver votre iPhone est d’utiliser l’application fournie avec votre téléphone, appelée Find my iPhone. L’application est livrée avec le service préinstallé et vous montre votre téléphone sur une carte. Vous aurez besoin d’un autre appareil Apple avec cette application pour voir cette fonctionnalité. Nous utilisons un iPad perdu avec iPadOS 14 comme exemple.

Sélectionnez Paramètres> ; Apple ID (nom)> ; Trouver mon.

Vous accédez alors à la section Find My, où vous devez appuyer sur Trouver mon iPhone pour l’allumer si elle est éteinte. (Remarque : il ne faut jamais l’éteindre).

Une fois Find My iPhone activé, touchez les boutons Activer la recherche hors ligne y Envoyer le dernier emplacement. Ils vous aident à déterminer où vous avez laissé votre téléphone pour la dernière fois, au cas où les services internet seraient coupés.

Une fois ces contrôles en place, retournez à Paramètres> ; Apple ID et faites défiler vers le bas pour voir tous vos appareils dans une liste.

Appuyez sur l’appareil qui vous manque et vous accéderez à une section du site Web de la Commission européenne. Informations sur le dispositif qui vous permet de le rechercher directement.

Touch Trouver mon (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) puis appuyez sur Afficher à l’adresse Trouver mon iPhone et une carte apparaîtra, indiquant votre position exacte et les directions à suivre.

Le service vous offre également la possibilité de diffuser un son sur votre appareil, de le marquer comme Lost et envoyer un message au téléphone en mode perdu.

Vous avez également la possibilité d’effacer l’appareil, au cas où il se trouverait entre de mauvaises mains.

Find my iPhone peut également localiser votre Mac, iPod et iPad. Il s’agit d’un outil efficace pour le suivi de presque tous les appareils iOS.

Comment retrouver votre téléphone « pas si intelligent » ?

Alexander Andrews sur Unsplash

Appelez votre téléphone portable. Essayez de l’entendre sonner ou de sentir sa vibration : il est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et personne ne l’a volé. Maintenant, si votre téléphone est vraiment perdu et qu’il est entre les mains d’une autre personne, celle-ci vous répondra probablement si elle a l’intention de vous le rendre.

Revenez sur vos pas. Faites une recherche visuelle complète. Si vous n’entendez pas de sonnerie ou de vibration lorsque vous appelez, ne supposez pas que l’appareil est perdu ou que quelqu’un l’a volé : sa batterie est peut-être simplement à plat.

Envoyez un message texte sur votre téléphone. Si vous pensez que quelqu’un l’a volé ou l’a trouvé dans le bus, le taxi ou le café où vous étiez, envoyez un message avec vos coordonnées, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone fixe et la promesse d’une récompense – si vous choisissez de le faire. Il existe de nombreux services en ligne qui vous permettent d’envoyer des SMS gratuits.

Alertez votre fournisseur de services. Si vous avez perdu tout espoir de le retrouver, appelez votre fournisseur de services sans fil et faites-lui savoir que votre téléphone est perdu. Demandez-leur s’ils proposent un service de localisation GPS. Si ce n’est pas le cas, demandez-lui de suspendre le service de votre téléphone dès que possible afin d’éviter d’éventuels frais frauduleux. Les opérateurs ont des politiques différentes dans ces situations, mais cela vaut toujours la peine d’essayer, même pour un téléphone non intelligent. Cette page de la FCC contient une liste pratique de numéros à appeler.

Enregistrez votre téléphone comme perdu. Si vous connaissez le numéro IMEI de votre téléphone, ou si vous l’avez noté quelque part, entrez-le dans Immobilize.

Soyez prêt la prochaine fois que vous perdrez votre téléphone. Peut-être faites-vous partie de ces gens qui perdent toujours leur téléphone (je ne sais pas pour vous, mais j’ai plusieurs amis qui sont de vrais gâteux avec leurs téléphones…) Si c’est le cas, pensez à vous inscrire à un service de localisation comme AccuTracking.