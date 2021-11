Google Chrome n’est pas seulement notre navigateur préféré, c’est aussi l’un des outils que nous utilisons le plus au quotidien. Mais il n’est pas seulement utilitaire : c’est aussi une toile vierge que vous pouvez personnaliser en fonction de vos goûts et de vos préférences pour une expérience de navigation plus agréable. Dans ce guide, nous vous montrerons comment modifier l’image d’arrière-plan dans Google Chrome et d’autres astuces.

Mais attention, cette méthode ne fonctionne pas sur la version de Microsoft Edge basée sur Chromium, et ne modifie pas l’apparence du site Web de Google. Cette méthode ne concerne que Google Chrome -Au fait, le meilleur navigateur que vous pouvez télécharger en ce moment.

Si vous ne savez pas comment faire, voici comment procéder.

Utilisez un thème

Dans cette section, nous allons installer un thème que vous pouvez télécharger depuis le Chrome Web Store. Ils comprennent généralement une image personnalisée qui apparaît en arrière-plan de votre navigateur Chrome. Nouvel ongletainsi que des couleurs différentes tout au long du scan.

Étape 1 : Ouvrez les paramètres d’apparence

D’abord, trouvez le Sujets dans Google Chrome.

Étape 1.1: cliquez sur l’icône à trois points de l’icône de la Personnalisation et contrôlesitué dans le coin supérieur droit.

Étape 1.2: sélectionnez l’option Configuration dans le menu déroulant.

Étape 1.3: l’onglet Configuration s’ouvrira dans le navigateur. Sélectionnez Aspect.

Étape 1.4 : cliquez sur Sujets. Cette action vous permet d’accéder au Chrome Web Store.

NoteVous pouvez également accéder à ces paramètres en tapant chrome://settings /appearance dans la barre d’adresse du navigateur.

Étape 2 : choisir le thème

Cette nouvelle page Chrome vous amène directement à la section Sujets. Dans cette section, il y a beaucoup de choix à faire. Ils sont présentés par type de contenu. L’image principale que vous voyez est généralement celle qui apparaîtra en arrière-plan de Google, vous pouvez donc vous en servir pour vous guider dans votre choix.

Chaque section ne montre que les images les mieux notées pour ce type de contenu, mais vous pouvez y jeter un coup d’œil pour les voir en plus grand en cliquant dessus. Et si vous voulez voir uniquement ceux de cette section, cliquez sur l’icône Voir tousen haut à droite de la page. Si vous ne voulez voir que les thèmes développés par Google, cliquez sur l’option Toussitué à Catégoriesà gauche, et sélectionnez de Google dans le menu déroulant.

Une fois que vous avez choisi un thème, n’oubliez pas de consulter les images d’aperçu et les commentaires. Notez que la plupart des thèmes répartissent leurs couleurs et leurs motifs sur la fenêtre du navigateur et sur les onglets, alors jetez un coup d’œil à l’aspect complet pour voir si vous aimez ce look. En sélectionnant l’onglet, vous verrez apparaître d’autres thèmes de ce développeur particulier.

Étape 3 : ajoutez-le à Chrome

Si vous en trouvez un qui vous plaît, cliquez sur le bouton. Ajouter à Chrome dans le coin supérieur droit. Lorsque Chrome applique le thème, ce bouton devient blanc et indique Ajouté à Chrome. Vous verrez également un bouton bleu si vous voulez Annuler.

Votre nouveau thème transforme automatiquement l’apparence du navigateur. Les onglets peuvent changer de couleur ou non, et si vous ouvrez un nouvel onglet, vous devriez voir l’image principale du thème.

Vérifiez si vous l’aimez. Parfois, vous pouvez aimer l’image, mais pas ce qu’elle fait aux onglets ou les couleurs qu’elle ajoute. Si c’est le cas, appuyez sur le bouton. Annuler ou revenir à Apparitionsdans le menu ConfigurationVous pouvez choisir et désactiver autant de thèmes que vous le souhaitez tout en recherchant le bon !

Personnalisez votre Chrome

Il se peut que vous ne soyez intéressé par aucun des thèmes proposés et que vous préfériez utiliser une image personnelle. Dans cette section, nous allons vous expliquer comment ajouter une image personnalisée et modifier les couleurs sans installer de thème.

Partie 1 : sélectionnez une image personnalisée

Tout d’abord, nous allons installer une image personnalisée fournie par vous ou par Google.

Étape 1: ouvrez un nouvel onglet et cliquez sur le bouton Personnalisezsitué dans le coin inférieur droit.

Étape 2 : une fenêtre apparaîtra dans le navigateur avec la catégorie Contextequi s’ouvre par défaut. Sélectionnez un arrière-plan ou cliquez sur Télécharger à partir de l’appareil pour utiliser une image stockée sur votre ordinateur. Si vous sélectionnez cette dernière option, Chrome ouvrira une fenêtre contextuelle (Explorateur de fichiers/Moteur de recherche/Archives) afin que vous puissiez localiser et sélectionner votre image préférée.

Étape 3 : cliquez sur le bouton Prêt pour finaliser les changements.

Lorsque vous ouvrez un nouvel onglet dans Chrome, l’image de votre écran s’affiche désormais. Vous pouvez supprimer ce paramètre à tout moment en cliquant à nouveau sur le bouton. Personnalisez (dans ce cas, c’est simplement l’icône du crayon) et sélectionnez Pas de fond.

Partie 2 : choisir une couleur et un thème

Si vous souhaitez modifier l’apparence générale de Chrome et ajouter une image d’arrière-plan personnalisée, mais que vous ne savez pas comment installer un thème, procédez comme suit :

Étape 1 : ouvrir un nouvel onglet et cliquer sur le bouton Personnalisezsitué dans le coin inférieur droit.

Étape 2: une fenêtre apparaîtra dans le navigateur avec la catégorie Contextequi s’ouvrira par défaut. Sélectionnez Couleur et Thème dans la liste de gauche.

Étape 3: choisissez un échantillon de deux couleurs.

Étape 4 : cliquez sur le bouton Prêt pour finaliser votre changement.

NoteLe thème que vous avez installé à partir du Chrome Web Store apparaît au-dessus des échantillons de couleurs. Vous pouvez cliquer sur le bouton flèche pour ouvrir la boutique et installer un nouveau thème. Cette option n’apparaît pas au-dessus des nuanciers de couleurs lorsqu’aucun thème n’est installé, vous devez suivre le parcours détaillé dans la première moitié de ce guide.