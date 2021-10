in

L’entretien d’un ordinateur ne doit pas se limiter à l’intérieur ; tout comme vous le gardez propre et protégé à l’intérieur avec un antivirus et des soins fréquents, il est également important que vous sachiez comment nettoyer l’écran de votre ordinateur portable sans l’endommager. comment nettoyer l’écran de votre ordinateur correctement.

Vous serez intéressé par :

Pour la poussière : un chiffon en microfibre

Les porteurs de lunettes et les propriétaires d’appareils photo ne connaissent que trop bien ce petit outil ; après tout, c’est le meilleur moyen de nettoyer l’objectif de votre appareil photo et vos lunettes. Conçus pour éliminer la poussière et la saleté sans produire de peluches ou de rayures sur les surfaces délicates, les chiffons en microfibres sont le meilleur outil à utiliser lorsque vient le temps de nettoyer l’écran de votre ordinateur portable.

Bien que vous puissiez utiliser d’autres matériaux à base de tissu, certains d’entre eux sont susceptibles de laisser leurs propres détritus. Oh, et ne pensez même pas à utiliser une serviette ou un mouchoir en papier. Ils peuvent sembler doux lorsqu’on se mouche, mais ils représentent un danger lorsqu’il s’agit d’écrans sujets aux rayures.

Étape 1Achetez un chiffon en microfibre. Il en existe de nombreux, mais ceux qui sont spécialement conçus pour le nettoyage des lunettes ou des lentilles sont les plus efficaces.

Étape 2Éteignez votre ordinateur portable. Non seulement c’est plus sûr de cette façon, mais le fait d’avoir un écran vide peut vous aider à mieux voir la poussière qui doit être enlevée.

Étape 3Appuyez doucement sur l’écran, en essuyant dans une seule direction. Ne frottez pas ou n’essuyez pas en rond, car vous risquez d’endommager l’écran en faisant circuler les mêmes particules de poussière autour de l’écran.

Étape 4Continuez à nettoyer l’écran jusqu’à ce qu’il soit exempt de poussière.

Pour les saletés les plus tenaces : une éponge humide.

Parfois, vous vous retrouverez avec plus qu’une simple poussière sur votre écran. Au lieu de frotter avec un chiffon en microfibres (sans résultat) et de salir le chiffon en microfibres, vous pouvez utiliser la méthode de l’éponge humide.

Pour cela, vous aurez besoin d’une éponge ménagère neuve et d’eau distillée ou déminéralisée. Sinon, utilisez de l’eau dont vous savez qu’elle a été filtrée. Essayez d’éviter l’eau du robinet standard, si possible, car elle peut laisser des traces de minéraux (calcaire) sur votre écran.

Étape 1Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de l’alimentation électrique. Si possible (et si vous le pouvez), vous devez également retirer la batterie.

Étape 2Mouillez l’éponge avec de l’eau distillée et pressez-la pour qu’elle ne coule pas.

Étape 3Essuyez délicatement la zone concernée de l’écran de votre moniteur avec l’éponge, et gardez un œil sur les coulures ; essuyez-les immédiatement, le cas échéant.

Étape 4Une fois la zone nettoyée, attendez que l’écran sèche complètement avant de refermer le couvercle ou d’utiliser à nouveau votre ordinateur portable.

Pour les huiles et les saletés collantes : solutions de nettoyage

Si la méthode du chiffon n’a pas fonctionné, et si l’éponge humide n’a pas eu l’effet désiré, il est temps de passer à une solution de nettoyage en bouteille. Ou faites le vôtre. Heureusement, vous pouvez acheter un spray nettoyant pour écran, qui comprend souvent un chiffon en microfibres très utile. Cependant, si vous préférez faire votre propre solution, vous devrez mélanger à parts égales de l’eau distillée et du vinaigre blanc (qui est également excellent pour le nettoyage général), ou vous pouvez mélanger la même proportion d’eau distillée et un pourcentage élevé d’alcool isopropylique.

Notez toutefois que vous devez éviter d’utiliser tout type de liquide de nettoyage de vitres. Évitez également de pulvériser quoi que ce soit directement sur le moniteur.

Étape 1 : Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de sa source d’alimentation. Si vous le pouvez, retirez la batterie.

Étape 2 : Vaporisez ou appliquez le liquide de nettoyage sur un chiffon en microfibre, jamais directement sur l’écran. Veillez à ce que le chiffon soit humide, mais pas mouillé.

Étape 3 : Frottez doucement le tissu sur la zone affectée. Frottez d’abord par petits cercles et n’appliquez pas trop de pression, car cela pourrait endommager l’écran. Puis frottez dans une seule direction.

Étape 4 : Répétez l’opération autant de fois que nécessaire, en veillant à ne pas faire couler de liquide sur l’écran ou le clavier de votre ordinateur portable.

Étape 5 : Lorsque vous avez terminé, attendez que l’écran sèche complètement avant de fermer le couvercle ou de rallumer votre ordinateur portable.