Votre machine à laver dégage une odeur désagréable ou semble encrassée ? Pas de panique, il existe des solutions simples et efficaces pour remédier à ces problèmes. Découvrez comment nettoyer votre machine à laver de manière efficace et naturelle.

Identifier la cause du problème

Avant d’entreprendre le nettoyage de votre machine à laver, il est important d’identifier la cause du problème. En effet, une odeur désagréable peut être causée par plusieurs facteurs :

Le développement de bactéries et de moisissures dans le tambour ou le bac à produits

L’utilisation excessive de détergent ou d’adoucissant qui peut créer des résidus collants favorisant le développement des bactéries

L’eau stagnante dans les tuyaux ou le tambour suite à un défaut d’évacuation.

De la même manière, une machine à laver encrassée peut également être due à différents facteurs tels que :

Une eau trop dure causant des dépôts de calcaire

Des résidus de tissus ou de saleté provenant du linge sale

L’utilisation excessive de détergent ou d’adoucissant.

Nettoyer le tambour et le bac à produits

Pour éliminer les bactéries et les moisissures qui se développent dans le tambour ou le bac à produits, vous pouvez réaliser un cycle de lavage à vide. Pour cela, vous devez :

Choisir le programme de lavage le plus long et le plus chaud possible (au moins 60°C)

Ajouter du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude dans le bac à produits.

Ce cycle de lavage permettra de désinfecter et de nettoyer en profondeur votre machine. Concernant le bac à produits, il est recommandé de le retirer régulièrement pour le nettoyer séparément avec une brosse et du vinaigre blanc.

Décrasser les tuyaux et évacuations

Les problèmes d’eau stagnante ou d’odeurs désagréables peuvent également provenir des tuyaux et des évacuations. Pour les nettoyer, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, un produit naturel et efficace contre le calcaire. Voici comment procéder :

Verser 1 litre de vinaigre blanc dans le tambour

Lancer un cycle de lavage à vide à température maximale.

Pensez également à vérifier régulièrement l’état du filtre et à le nettoyer si nécessaire. En effet, ce dernier peut rapidement s’encrasser avec des résidus de tissus ou de saleté.

Maintenir sa machine à laver propre

Enfin, pour éviter que votre machine à laver ne s’encrasse ou ne dégage une odeur désagréable, il est recommandé de respecter quelques règles simples :

Ne pas surdoser en détergent ou en adoucissant

Laisser la porte et le bac à produits ouverts après chaque lavage pour favoriser l’évaporation de l’eau

Effectuer un cycle de lavage à vide avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude au moins une fois par mois.

Avec ces conseils, vous devriez pouvoir garder votre machine à laver propre et fonctionnelle plus longtemps. N’oubliez pas également de faire appel à un professionnel si vous rencontrez des problèmes plus sérieux.