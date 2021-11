Comment programmer facilement une télécommande universelle RCA

in

Quelle est la clé du bonheur à la maison ? La télécommande de la télévision, bien sûr, qui nous offre toutes les heures de divertissement continu dont nous pouvons rêver sans avoir à nous lever du canapé. C’est pourquoi le perdre peut être une sorte de tragédie domestique. Heureusement, il existe des solutions : acquérir et apprendre comment programmer une télécommande universelle RCA.

Comment programmer une télécommande universelle RCA

Tout d’abord, prenez votre nouvelle télécommande et assurez-vous qu’elle a des piles, et que les composants et appareils que vous voulez synchroniser sont tous connectés comme vous le souhaitez. Après tout, il n’y a rien de pire que de passer cinq minutes à essayer de configurer une télécommande universelle pour se rendre compte qu’elle n’est pas alimentée.

Tout est prêt ? Il est maintenant temps de connecter la télécommande à votre équipement et voici comment procéder :

Autoprogrammation

Mettez sous tension le composant ou le périphérique que vous souhaitez configurer.

Appuyez et relâchez le bouton correspondant à l’appareil que vous programmez. Par exemple, si vous voulez que la télécommande contrôle votre téléviseur ou votre lecteur Blu-ray, appuyez et relâchez le bouton TV ou le bouton Blu-ray. Le bouton On/Off de la télécommande s’allume et doit rester allumé.

Maintenant, appuyez simultanément sur le bouton Composant et le bouton On/Off et maintenez-les enfoncés. Le bouton On/Off éclairé s’éteint. Après un moment, il devrait s’allumer à nouveau.

Relâchez les deux boutons après que le bouton On/Off s’est allumé. Il doit rester allumé.

Maintenant, appuyez et relâchez le bouton Play de la télécommande. Si l’appareil que vous programmez ne s’éteint pas au bout de cinq secondes, continuez à appuyer sur la touche Play toutes les cinq secondes jusqu’à ce que le composant s’éteigne.

Ensuite, appuyez et relâchez le bouton de marche arrière. Attendez de voir si le composant se rallume et appuyez dessus toutes les trois secondes jusqu’à ce qu’il le fasse.

Appuyez et relâchez la touche Stop pour enregistrer la programmation de l’appareil dans la mémoire de la télécommande.

Répétez les étapes 1 à 7 pour chaque appareil supplémentaire que vous souhaitez jumeler avec la télécommande.

Si vous n’appuyez pas correctement sur les boutons, vous pouvez perturber le processus de synchronisation. C’est la principale raison pour laquelle des essais et des erreurs peuvent être nécessaires pour configurer la télécommande. Vous n’y arrivez pas ? Il suffit de réinitialiser le matériel, de retirer les piles de la télécommande et de les remettre, et de recommencer à l’étape 1.

Programmation directe avec code

La saisie automatique des codes est le moyen le plus rapide de commencer à coupler vos équipements avec votre nouvelle télécommande, mais votre RCA est également livré avec un guide des codes pour de nombreux appareils différents que vous pouvez utiliser pour les saisir manuellement. Si vous égarez ou jetez accidentellement le guide, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver les mêmes codes ici.

Dans l’exemple suivant, nous allons voir comment programmer un téléviseur existant avec votre nouvelle télécommande. Prenez votre RCA et commençons.