Microsoft a décrit l’arrivée de Windows 11 comme le « début d’une nouvelle ère ». Le système d’exploitation de la société californienne s’accompagne de quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles qu’un bouton de démarrage centralisé et la possibilité d’installer des applications Android. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu après l’avoir essayé, sachez que comment revenir à Windows 10 après avoir installé Windows 11.

Windows 11 est disponible à partir du 5 octobre 2021 en tant que mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10 disposant d’un PC répondant aux exigences requises pour exécuter le système d’exploitation.

Mais si vous n’êtes pas convaincu après l’avoir essayé, Microsoft propose deux alternatives pour revenir à Windows 10 : un retour en arrière rapide pendant les 10 premiers jours 11 ou un processus de « clean install » par la suite.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, il n’y a que deux choses à considérer :

Le site La mise à niveau gratuite vers Windows 11 ne sera disponible que jusqu’à la fin 2022. Bien que Microsoft ait déjà prolongé ces délais à plusieurs reprises, notamment pour le passage de Windows 8.1 à Windows 10, rien ne garantit que cela se reproduira.

Windows 10 sera pris en charge par Microsoft jusqu’au 14 octobre 2025.. Il est peu probable que cette période soit prolongée, et vous devrez alors nécessairement changer de système d’exploitation.

Comment revenir à Windows 10 dans les 10 premiers jours



Microsoft propose un processus permettant de revenir en arrière dans l’installation de Windows 11 jusqu’à 10 jours après son exécution. Il s’agit de la même période pour ceux qui passent de Windows 8.1 à Windows 10 (à partir de la version anniversaire 2016, car elle était auparavant de 30 jours).

Pour la réaliser, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Exécute le panneau de Configuration en appuyant sur Win + I.

Dans le volet de gauche, choisissez l’onglet

En bas, cliquez sur Récupération.

Aller à Options de récupération et appuyez sur le bouton Retour à.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez la raison pour laquelle vous souhaitez effectuer un retour en arrière et appuyez sur le bouton. Suivant.

Windows vous demandera si vous voulez vérifier les mises à jour. Assurez-vous de sélectionner l’option « Non merci ».

Cliquez sur Suivant et ensuite dans Retour à une compilation antérieure.

Bien que vos fichiers soient en sécurité, nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant d’exécuter le processus. En outre, vous devrez peut-être réinstaller certaines applications ou procéder à d’autres ajustements de configuration.

Comment revenir à Windows 10 après 10 jours ?

Si vous n’avez pas atteint la fenêtre de 10 jours pour le retour rapide en arrière, vous devez effectuer une installation propre pour revenir à Windows 10.

Allez sur la page Windows 10 et téléchargez l’outil de création de médias.

Exécuter le fichier MediaCreationTool et accepter les conditions de service.

Sur la page Que voulez-vous faire ?sélectionnez Mettre à niveau ce PC maintenant puis cliquez sur Suivant. Le téléchargement de la dernière version de Windows 10 va commencer, mais le processus dépendra de la vitesse de votre connexion Internet.

Lorsque le téléchargement est terminé, cliquez sur Suivant et vous serez guidé dans la procédure de configuration de Windows 10.

Lorsque Windows 10 sera prêt, vous verrez un résumé de vos sélections, qui seront conservées pendant la mise à niveau. Vérifiez l’option Changer ce qu’il faut garder et sélectionnez Rien.

Fermez toutes les applications en cours et enregistrez tous les fichiers. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Installer.

L’installation de Windows 10 peut prendre un certain temps. Votre ordinateur va redémarrer plusieurs fois. Veillez à ne pas l’éteindre avant la fin du processus.

Si vous avez besoin d’autres alternatives pour installer Windows 10, vous pouvez trouver une méthode alternative dans ce guide.