Il sera toujours utile et nécessaire de disposer d’une sauvegarde, notamment si vous perdez votre téléphone ou si vous devez transférer des contacts vers un nouvel appareil. Heureusement, il est facile de le faire sur iOS et la mise à jour est automatique. Ce guide vous montre comment sauvegarder votre iPhone en utilisant le Finder, iTunes et iCloud.

Comment sauvegarder votre iPhone

Les sauvegardes sont également un bon moyen de restaurer votre téléphone si quelque chose arrive au système d’exploitation, ou si vous en avez assez d’utiliser une version bêta défectueuse. Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement votre téléphone pour éviter de perdre vos photos, vos contacts et tout autre fichier important que vous avez téléchargé.

MacOS Catalina ou plus récent : utiliser le Finder

Apple a supprimé le logiciel iTunes tel que nous le connaissons dans macOS Catalina. À la place, vous trouverez désormais une nouvelle application appelée Musique avec le logo iTunes, mais vous n’en aurez pas besoin pour sauvegarder votre iPhone. Au lieu de cela, Apple a déplacé cette fonction dans le Finder.

Étape 1: Connectez votre iPhone à votre Mac exécutant macOS Catalina ou une version ultérieure. Notez que sur les MacBooks modernes, vous aurez besoin d’un adaptateur USB-C ou d’un câble USB-C-Lightning.

Étape 2 : ouvrir le Finder et sélectionnez le iPhone à gauche.

Étape 3: cliquez sur le bouton bleu Confiance illustré à droite.

Étape 4: sur l’iPhone, le message suivant apparaît Faites confiance à cet ordinateur. Jouer Confiance et saisissez le code d’accès pour continuer.

Étape 5 : retour à Findercliquez sur le bouton Retour en haut maintenant dans l’onglet Général.

Une barre d’état en bas de l’écran indique la progression de la sauvegarde. Cela peut prendre un certain temps, alors allez prendre une collation pendant l’attente. Notez que le Finder fournit également des outils pour crypter la sauvegarde locale (activé par défaut), restaurer un iPhone à partir d’une sauvegarde, synchroniser tous les médias sur le Mac, et plus encore.

macOS Mojave et versions antérieures, ou Windows 10 : utilisez iTunes.

Bien qu’Apple soit en train de supprimer progressivement iTunes, il fonctionne toujours sur les Mac sous macOS Mojave et antérieurs, et sur les ordinateurs sous Windows 10. Il peut faire office d’excellent utilitaire de sauvegarde pour les souvenirs les plus importants de votre iPhone. Les instructions suivantes sont basées sur iTunes pour Windows 10.

Étape 1 : connectez votre iPhone au port USB de votre Mac ou PC Windows 10. Vous aurez peut-être besoin d’un adaptateur USB-C ou d’un câble USB-C-Lightning, selon votre ordinateur.

Étape 2 : ouvrir iTunes et cliquer sur Continuer à dans le message. Il demande simplement si l’ordinateur peut accéder à l’iPhone connecté.

Étape 3 : sur l’iPhone, le message Trust this computer apparaît. Appuyez sur Trust et saisissez le code d’accès pour continuer.

Étape 4 : dans iTunes, cliquez sur le petit bouton iPhone situé dans le coin supérieur gauche, comme illustré ci-dessus. Si iTunes ne semble pas reconnaître votre appareil, suivez ces étapes pour obtenir l’aide d’Apple.

Étape 5 : sélectionnez Résumé qui apparaît à gauche.

Étape 6 : sélectionnez Cryptage de la sauvegarde localeSaisissez un mot de passe, puis cliquez sur Définir le mot de passe si vous souhaitez crypter la sauvegarde. Veillez à vous souvenir du mot de passe que vous avez choisi ou enregistrez-le dans un gestionnaire de mots de passe.

Étape 7 : cliquez sur le bouton Effectuer une sauvegarde maintenant qui se trouve dans la rubrique Sauvegardes.

Lorsque le processus de sauvegarde est terminé, recherchez une entrée dans Dernières sauvegardes pour confirmer que la sauvegarde a réussi.

Comment utiliser iCloud

iCloud d’Apple est un service avec lequel vous pouvez effectuer des sauvegardes manuelles ou automatiques, et qui se chargera également de déplacer vos fichiers vers un serveur sécurisé.

Cela signifie que non seulement vos données survivront à la mort éventuelle de votre appareil, mais aussi que, si votre maison entière est détruite et que tous vos appareils électroniques disparaissent, vos photos et tout ce que vous considérez comme important resteront en sécurité.

Notez que la version gratuite est actuellement limitée à 5 Go de données, ce qui signifie que vous ne pourrez probablement pas sauvegarder toutes vos photos et vidéos. Vous pouvez toutefois opter pour l’une des trois options de stockage premium offrant jusqu’à 2 To d’espace.

Étape 1 : ouvrir Configuration et appuyez sur votre nom (également connu sous le nom d’Apple ID).

Étape 2 : joue iCloud. Si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, vous pouvez sélectionner les applications ou les fichiers sur lesquels votre sauvegarde iCloud doit se concentrer.

Étape 3 : faites défiler vers le bas et appuyez sur Sauvegarde iCloud.

Étape 4 : touchez le bouton Basculer en même temps que Sauvegarde iCloud pour l’activer (vert).

Étape 5 : Pour sauvegarder votre iPhone maintenant, appuyez sur Retour en haut maintenant.

Si la sauvegarde a réussi, une confirmation apparaîtra sous le bouton. Retour en haut maintenant. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’iCloud sur votre appareil iOS et sur d’autres systèmes d’exploitation et plateformes, consultez notre exposé détaillé sur l’utilisation d’iCloud.

Sûreté et sécurité

Tu l’as fait ! Après avoir appliqué l’une des deux méthodes ci-dessus, les données de votre iPhone seront à l’abri du chaos et d’une destruction imprévisible.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du matériel du téléphone, qui est la plupart du temps exposé à des doigts glissants. Mais, si vous avez trouvé un étui pare-balles pour votre appareil, n’hésitez plus et mettez-le pour le protéger.

Si vous avez la possibilité de protéger à la fois vos informations et votre téléphone, pourquoi ne pas le faire ?