De nos jours, la sécurité des réseaux sans fil et des appareils intelligents est tout aussi importante que la sécurité de votre domicile et de votre lieu de travail. Êtes-vous préoccupé par votre vie privée ? Si vous pensez que vos communications pourraient être surveillées, il existe des mesures que vous pouvez prendre. Dans ce guide, nous détaillons Comment savoir si votre téléphone est sur écoute ? (et ce que vous pouvez faire à ce sujet).

Les grands avantages de la technologie peuvent rapidement devenir vos ennemis. La facilité avec laquelle vous pouvez connecter de simples enceintes à votre réseau sans fil, contrôler votre éclairage domestique ou surveiller vos caméras de sécurité à distance via votre téléphone portable est une arme à double tranchant, sans parler des applications bancaires.

Comment savoir si votre téléphone a été mis sur écoute ?

Il existe plusieurs signes, à peine imperceptibles, que nous ne prenons pas en compte, soit par ignorance, soit par manque d’attention et du genre de vie que nous menons. Certains d’entre eux peuvent l’être :

Consommation de données exagérée. Si votre téléphone portable est mis sur écoute, la personne qui a procédé à l’écoute doit envoyer les informations qu’elle juge importantes à partir de votre appareil. Cela comprend les lieux, les mots de passe, les courriels, les fichiers et toute autre information, y compris, dans des cas graves, la surveillance des appels.

Appels vers des numéros non reconnus. Vérifier le détail des appels entrants et sortants sur votre relevé et vérifier les numéros inconnus pourrait aider, cela semble un peu schizophrène, mais cela arrive. Il existe des moyens de « dupliquer » votre numéro de téléphone et d’utiliser simplement votre service, moyennant, bien entendu, un supplément sur votre facture.

Applications inconnues installées. Il existe des applications qui sont utilisées pour espionner et capturer les informations que vous saisissez sur des sites ou des applications, comme les noms d’utilisateur et les mots de passe. Heureusement, il est presque impossible de cacher une application sur un téléphone de nos jours, mais il est toujours possible de la garder hors de vue – vérifiez votre liste d’applications installées et supprimez celles que vous ne reconnaissez pas.

Consommation inhabituelle de la batterie. L’utilisation d’applications d’espionnage, leur mise à jour, la génération et l’envoi de rapports tout au long de la journée sont des activités qui consomment de l’énergie en travaillant en arrière-plan, c’est-à-dire sans que vous vous en rendiez compte. Une consommation élevée sans avoir utilisé votre téléphone pendant une journée est un bon indicateur, tout comme le fait que l’appareil chauffe sans être utilisé ou sans raison.

Appels bruyants. La surveillance des appels, même si elle semble désuète, est une réalité. Bien que, le plus souvent, si c’est le cas, vous soyez enregistré, vous pouvez occasionnellement entendre des « bruits » tels que des interférences ou même de la diaphonie.

Un autre moyen, un peu plus technique, de savoir si votre téléphone portable a été mis sur écoute et, le cas échéant, d’éliminer toute possibilité, consiste à utiliser certains codes que vous composez directement en tant qu’appel et qui vous indiquent le statut à l’écran. Ils fonctionnent aussi bien pour Android que pour iPhone :

##002#

En composant ce code, et au cas où votre téléphone portable aurait été mis sur écoute, il supprimera le renvoi d’appel.

*#62#

Ce code vous indique vers quel numéro vos appels sont redirigés lorsque votre téléphone portable est éteint ou hors zone. Un numéro de votre opérateur peut apparaître, ce qui est normal.

*#21#

Contrairement au précédent, ce code vous indique aussi textuellement si un service est détourné.

Que puis-je faire si mon téléphone portable a été mis sur écoute ?

Quel que soit le type de téléphone que vous utilisez, suivez les conseils ci-dessous. Dans les deux cas, la première chose que nous vous recommandons est de sauvegarder vos informations importantes, telles que vos contacts, vos notes et votre musique. Il est également fortement recommandé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe.

Maintenez votre système d’exploitation à jour. Si Apple et Android publient tous deux des mises à jour, l’iPhone est de loin en avance à cet égard. Assurez-vous tout de même d’être à jour avec la dernière mise à jour, quel que soit le modèle de votre appareil.

N’installez pas d’applications en dehors de votre boutique d’applications.. Que ce soit pour vous faire économiser de l’argent ou simplement parce qu’elle n’est pas disponible dans votre magasin, l’installation d’une application « extérieure » peut être très coûteuse. Il se peut que l’application soit en fait un virus déguisé et que vous lui donniez un accès complet à votre téléphone.

Installer un antivirus. Bien que cela ne garantisse pas une sécurité à 100 %, la plupart des tentatives de piratage de votre téléphone seront ainsi écartées. Recherchez l’un des meilleurs antivirus possibles et n’hésitez pas à l’installer.

Gardez un œil sur votre téléphone portable à tout moment.. Il existe des types d’interventions sur votre téléphone mobile qui nécessitent la présence physique de l’appareil. Ne le laissez pas seul et sans surveillance pendant une longue période. Ne le prêtez pas et en cas d’urgence, ne le perdez pas de vue. Si possible, restez près de la personne qui l’utilise.

Utiliser un mot de passe sur l’écran d’accueil. Aussi ennuyeux qu’il puisse être, un mot de passe est l’un des moyens les plus sûrs de protéger votre téléphone. Même les applications installées sans autorisation auront besoin de votre mot de passe pour rester actives si elles tentent de modifier les paramètres de sécurité de votre appareil.

Ne pas créer ou déverrouiller votre téléphone. Les avantages de cette procédure sont sans commune mesure avec le danger auquel vous vous exposez en effectuant cette procédure sur votre téléphone, car vous donnerez une liberté presque totale de modifier de nombreux aspects de la sécurité à des pirates potentiels, même par le biais d’applications.

Si, bien que vous ayez suivi toutes ces étapes à la lettre, vous soupçonnez ou êtes sûr que votre téléphone portable a été piraté, la meilleure chose à faire est d’effectuer une réinitialisation d’usine, nous expliquons ici comment le faire sur un iPhone, pour les téléphones Android cela peut être un peu différent selon la marque. Faites très attention en faisant cela, rappelez-vous qu’avec cette procédure vous perdrez toutes les informations contenues dans votre appareil.