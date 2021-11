Dans ce guide, nous expliquerons comment suivre un téléphone portable facilement, rapidement et en toute sécurité à l’aide d’applications tierces. Ne vous inquiétez pas : les étapes sont simples, surtout dans le cas d’un smartphone.

Proie

L’utilisation est gratuite pour trois appareils, il existe une option payante pour accéder à davantage de fonctionnalités, et le service peut être utilisé sur les ordinateurs et les mobiles. Après avoir créé un compte, il vous suffit de synchroniser vos appareils et de vous détendre.

Le jour où votre téléphone disparaît, il vous suffit de vous connecter à un ordinateur et de le localiser.

L’application fonctionne discrètement sur votre smartphone et ne le localisera pas tant que vous ne l’aurez pas réquisitionné. Vous n’avez donc pas à vous soucier de votre vie privée tant que votre téléphone est en votre possession. Nous le recommandons pour tout appareil Android ou iOS, et pour les ordinateurs Mac, Windows ou Linux.

Les dernières mises à jour ont amélioré les paramètres réseau, activé TouchID et Face ID sur iOS, et étendu les fonctionnalités aux Chromebooks. La fonction de camouflage a été supprimée d’Android.

Avast Antivirus et Security

Le nom d’Avast devrait être familier à de nombreux utilisateurs de PC. L’application est plutôt un pack complet, offrant une détection et une protection contre les virus, des options de sauvegarde et d’économie d’énergie, ainsi que des options antivol. Vous pouvez verrouiller ou effacer à distance votre smartphone et l’écouter à distance, parmi de nombreuses autres options.

Vous pouvez également activer le mode furtif sur votre appareil afin qu’aucun voleur ne sache qu’Avast protège votre téléphone.

Avast fournit également des notifications de changement de carte SIM et des modifications, et la société propose des services similaires pour Android, Mac et PC. Avast propose une application tout-en-un pour protéger les appareils contre les virus et les voleurs, à condition d’être prêt à payer pour le service premium.

Lookout

Lookout combine sécurité, suivi, antivirus et protection contre les logiciels malveillants. Parmi ses principales caractéristiques, citons la possibilité d’enregistrer la dernière position du téléphone juste avant que la batterie ne soit déchargée, la possibilité de sauvegarder les données de contact avant de les effacer à distance, et une option permettant de prendre une photo d’un voleur potentiel et de l’envoyer par courrier électronique avec les données de localisation.

Lookout propose les fonctions Safe Wi-Fi et System Advisor pour vous protéger contre les attaques Wi-Fi et vérifier votre appareil pour s’assurer que le système d’exploitation fonctionne correctement. Il est gratuit, mais vous pouvez acheter la version Premium pour 30 dollars par an ou Premium Plus pour 100 dollars par an.

Autres dispositifs

Nous vous recommandons d’utiliser un service de suivi par GPS. Il existe de nombreuses options différentes, mais AccuTracking est notre préféré.

AccuTracking

AccuTracking utilise le GPS pour suivre la localisation de votre téléphone et fonctionne avec une grande variété de fonctions. Tant que votre téléphone est équipé d’un GPS – ce qui est le cas de presque tous les téléphones – AccuTracking devrait vous aider à le localiser. Le jour où vous ne pourrez plus localiser votre téléphone, connectez-vous à l’interface web d’AccuTracking depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Et tant que votre téléphone n’est pas éteint, il vous indiquera sa position.

Le service propose un essai gratuit et quatre forfaits de 13, 16, 21 et 26 dollars par mois, avec des mises à jour toutes les 120, 60, 30 et 15 secondes, respectivement.

Comment retrouver un téléphone portable après l’avoir perdu

Si vous n’avez pas eu la prévoyance d’installer une application de récupération d’appareil sur votre téléphone avant de le perdre, ne vous inquiétez pas. Il existe encore des moyens simples de la récupérer.

Trouver mon appareil

Les utilisateurs d’Android peuvent utiliser Find My Device. Comme il s’agit d’un service Google, il est lié à un compte Google et vous pouvez localiser tout appareil qui y est associé. Il est également possible de verrouiller un appareil, de réinitialiser le code PIN à distance et d’effacer les données stockées.

Vous pouvez même ajouter un message de récupération ou un numéro de téléphone à l’écran de verrouillage pour augmenter vos chances de le récupérer, ou inviter votre appareil à émettre un signal sonore s’il est à proximité. Les versions mises à jour incluent la prise en charge de l’utilisation en intérieur pour vous aider à trouver votre appareil dans les aéroports, les centres commerciaux et autres grands bâtiments.

Trouver mon iPhone

Si vous possédez un iPhone, vous pouvez utiliser l’application Find My iPhone. Cette fonctionnalité fait partie d’iOS depuis la version 5, vous n’avez donc pas besoin de télécharger une application. Il fonctionne avec iCloud, de sorte qu’il est possible d’y accéder via un navigateur ou un autre appareil iOS, et l’emplacement de l’appareil sera affiché sur une carte, avec la possibilité de montrer où vous êtes allé.

Vous pouvez verrouiller le téléphone à distance, afficher un message d’urgence ou effacer les données stockées si le téléphone a été perdu à jamais.

Si vous faites partie de ceux qui n’utilisez pas de smartphones vous n’avez pas de chance… Si vous n’avez pas enregistré votre téléphone auprès d’AccuTracking ou d’un service similaire au préalable, vous n’aurez d’autre choix que d’appeler votre fournisseur de services et d’espérer qu’il pourra vous aider. La plupart des fournisseurs proposent des services de localisation GPS pour un prix raisonnable. Si votre téléphone est activé, il suffit parfois d’activer la puce GPS.

Suivre le téléphone portable d’une autre personne (avec son autorisation).

Avant d’utiliser cette option, rappelez-vous que vous avez la possibilité d’appeler et de demander où se trouve la personne. Mais n’oubliez pas qu’il est possible que la personne en question vous mente. Donc, si vous ne faites pas confiance à la personne que vous voulez localiser, voici ce que nous vous recommandons :

Vos amis équipés d’un smartphone peuvent utiliser plusieurs applications de géolocalisation pour vous faire savoir où ils se trouvent. Facebook et Twitter disposent de fonctions d’enregistrement de l’emplacement et Swarm offre également des fonctions de partage de l’emplacement très solides.

Cependant, nous avons quelques autres applications favorites à vous proposer :

Google Maps

Si vous souhaitez connaître les déplacements d’un ami ou d’un membre de votre famille, vous disposez probablement déjà des outils pour le faire, puisque Google Maps vous permet de partager votre localisation en temps réel. Il suffit d’ouvrir Google Maps et d’appuyer sur le menu à trois bandes en haut à gauche. Choisissez ensuite Lieu de partage.

Vous pouvez choisir de partager votre position en cliquant sur l’icône de personnes avec le signe plus dans le coin supérieur droit. Vous pouvez choisir de partager votre position pour une période limitée ou jusqu’à ce que vous désactiviez la fonction. Toute personne avec laquelle vous partagez votre position verra votre icône sur la carte lorsque vous ouvrirez Google Maps.

Trouver mes amis

L’une de nos applications préférées pour suivre les allées et venues des gens est sans aucun doute Find My Friends. Il est disponible pour iOS et Android. Bien que les deux applications ne proviennent pas du même développeur, elles offrent le même service. Il vous permet de suivre plusieurs personnes en même temps, ce qui peut être utile lorsque vous essayez de vous retrouver avec un grand groupe.

Find My Friends pour Android fonctionne également sur les iPhone, Android, BlackBerry et les téléphones de base. L’application utilise la triangulation du téléphone portable pour trouver des personnes et facilite le partage de la localisation. Envoyez un texte à un utilisateur de téléphone de base, et lorsqu’il répondra « oui », son icône apparaîtra sur la carte de l’application.

iMessage et Google Hangouts

Si vous êtes un utilisateur d’iOS et que vous essayez de rencontrer un ami, vous pouvez choisir de partager votre position par l’intermédiaire d’iMessage, à condition que vous utilisiez tous deux ce service. L’application Hangouts de Google possède une fonction similaire et est disponible sur Android et iOS. L’application recherche même des expressions telles que « Où es-tu ? » et propose ensuite automatiquement de partager votre position.

Applications pour les opérateurs

Plusieurs grands réseaux proposent également des services de localisation de téléphones, sous couvert de localisateurs d’amis et de famille.

AT&T propose Secure Family, Sprint Safe & Found, Verizon Smart Family et T-Mobile l’application FamilyWhere. Tous ces services sont fournis avec un essai gratuit, mais vous devrez payer un abonnement pour continuer à les utiliser.

Suivre le téléphone portable d’une personne (sans son autorisation).

Il est toujours préférable d’être franc à propos de la localisation d’une personne et de respecter son droit à la vie privée, mais si – pour une raison quelconque – il est absolument nécessaire de localiser un téléphone sans le consentement ou la connaissance de son propriétaire (parent concerné), voici quelques conseils sur la manière de procéder.

Suivi d’un utilisateur de smartphone

Ce suivi est relativement simple en utilisant les méthodes ci-dessus. S’il n’a pas atteint un certain âge, il utilisera son compte Google ou Apple. Vous pourrez alors vous connecter aux services Find My Device ou Find My iPhone et voir l’emplacement du téléphone sur une carte. Vous pouvez également utiliser Find My Friends.

Si ces options ne vous conviennent pas, vous devrez alors installer une application de suivi sur le téléphone de la personne. En dehors de celles mentionnées ci-dessus, il existe des dizaines d’autres applications qui feront l’affaire. Si vous installez une application et que vous ne voulez pas qu’ils le remarquent, vous pouvez supprimer l’icône de l’application de l’écran d’accueil et la cacher dans un dossier. Ou bien parlez à la personne et expliquez-lui les avantages de l’application.

Suivi d’un utilisateur non smartphone

Suivre une personne qui n’utilise pas de smartphone est un peu plus difficile. Si le téléphone est équipé d’un GPS, installez AccuTracking sur celui-ci. Suivez toutes les étapes nécessaires pour configurer le compte et vous assurer qu’il fonctionne. Là encore, vous devrez cacher l’icône de l’application dans un dossier si vous ne voulez pas qu’ils la remarquent.

Et pendant que vous cherchez une protection pour votre appareil mobile, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre liste des meilleurs antivirus gratuits pour votre PC ? C’est toujours mieux d’être en sécurité.