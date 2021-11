Comment supprimer tous les audios que Google possède de vous

La commande « Ok, Google » peut sembler innocente. Mais chaque fois que vous donnez une instruction à l’assistant Google, il est possible que le géant de l’internet stocke des informations personnelles. Si vous voulez vérifier vos paramètres et découvrir comment supprimer tous les audios que Google possède sur vous.Nous vous expliquons le processus en étapes simples.

Bien que le paramètre d’enregistrement audio soit désactivé par défaut, il se peut que vous l’ayez autorisé sans vous en rendre compte lorsque vous accédez à des services tels que Google Search, Google Assistant et Google Maps. Il est donc toujours bon de vérifier de temps en temps.

Quand Google enregistre votre voix et vos audios

La première chose à savoir est que Google conserve une trace de vos enregistrements audio, afin que votre appareil puisse reconnaître plus précisément votre voix, mais aussi pour améliorer ses technologies de reconnaissance audio, telles que celles utilisées par l’Assistant Google.

Google enregistre votre voix et votre son, ainsi que quelques secondes auparavant, lorsque vous utilisez des activations audio telles que :

Touchez l’icône du microphone.

Appuyez sur le bouton de conversation d’un casque.

Lorsque vous dites des commandes telles que « Ok, Google ».

Cependant, il arrive que d’autres types d’audios soient également stockés, si votre appareil détecte par erreur une activation, comme un bruit qui ressemble à « Ok Google ».

Quoi qu’il en soit, avec un fonctionnement idéal, l’audio est stocké dans votre compte Google, pour autant que votre compte remplisse les conditions suivantes :

« Inclure les enregistrements audio » est coché et ;

Vous êtes connecté à votre compte Google et ;

l’activité sur le Web et dans les applications est activée ; et vous interagissez avec Google

l’activité sur le Web et dans les applications est activée ; et vous interagissez avec Google Search, Google Assistant et Google Maps ;

Vous interagissez avec Google Search, Google Assistant et Google Maps.

Comment désactiver (ou activer) les enregistrements audio de Google.

Pour vérifier si les enregistrements audio de votre compte Google sont activés ou désactivés, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez votre compte Google.

Cliquez sur Données et confidentialité.

Sous Paramètres de l’historique, sélectionnez Activité du Web et des applications. .

À côté de Inclure les enregistrements audio, cochez ou décochez la case, selon le cas.

Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, aucune interaction vocale avec Google Search, Assistant et Maps ne sera enregistrée, même si vous êtes connecté à votre compte.

Comment consulter les audios que Google possède sur vous

Même si vous avez désactivé la fonction d’enregistrement, il se peut que Google dispose encore de certains fichiers audio vous concernant. Pour vérifier, rendez-vous sur votre compte Google et effectuez les étapes suivantes.

Dans votre compte Google, sélectionnez l’option Données et confidentialité..

Sous Paramètres de l’historique, cliquez sur Activité Web et Application, puis sélectionnez Gérer l’activité, d’où vous pouvez :

Passez en revue votre activité passée : Les éléments audio contiennent une icône audio.

Lire l’enregistrement: sélectionnez l’activité, cliquez sur Détails, puis cliquez sur Afficher l’enregistrement et appuyez sur le bouton Lecture.

Comment supprimer les audios que Google possède sur vous.

Il existe trois possibilités pour supprimer les enregistrements sonores que Google a stockés à votre sujet : une procédure individuelle, la suppression de tous les enregistrements et une procédure automatique. Nous vous expliquons les étapes à suivre pour chaque option.

Supprimer des éléments individuellement

Dans votre compte Google, vous devez effectuer la procédure suivante :

Cliquez sur le bouton Gérer votre compte Google.

Sélectionnez l’option Données et confidentialité.

Sous Paramètres de l’historique, cliquez sur Activité Web et applications, puis sur Gérer l’activité.

Appuyez sur le X disponible à côté de l’élément que vous voulez supprimer et vous avez terminé.

Supprime plusieurs éléments à la fois

Si vous souhaitez supprimer tous vos enregistrements audio en une seule fois, tenez compte du fait que vous supprimerez tous les éléments de l’activité Web et des applications (par exemple, les lieux que vous avez visités) et pas seulement ceux qui contiennent un enregistrement. Si vous pensez que c’est mieux, ouvrez votre compte Google et suivez cette procédure :

Cliquez sur le bouton Gérer votre compte Google.

Sélectionnez l’option Données et confidentialité.

Sous Paramètres de l’historique, cliquez sur Activité Web et applications, puis sur Gérer l’activité.

Au-dessus de la dernière activité, appuyez sur le bouton Supprimer.

Sélectionnez Depuis le début. Sélectionnez les applications et services que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton Suivant.

Pour confirmer, appuyez sur la touche

Supprimer automatiquement les enregistrements audio

Une autre option consiste à définir l’option de suppression automatique, bien que ce processus affecte également tous les éléments de l’activité Web et App et pas seulement ceux qui comprennent un enregistrement audio. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous à partir de votre compte Google.

Cliquez sur le bouton Gérer votre compte Google.

Sélectionnez l’option Données et confidentialité.

Sous Paramètres d’historique, cliquez sur Activité Web et app, puis sur Gérer l’activité.

Sélectionnez l’option Auto-effacement.

Définissez la période après laquelle les informations seront automatiquement supprimées. Elle peut être de 3 mois, 18 mois ou 36 mois.

Cliquez sur Suivant et sur Confirmer pour activer la fonction.

Où peut-on trouver d’autres enregistrements ?

Google prévient que le paramétrage des enregistrements audio n’affecte pas celui des autres services de la société, tels que le service de téléphonie VoIP Google Voice ou le réseau social YouTube, qui stockent également des informations audio.

En outre, si vous activez la fonction de correspondance vocale, il est possible que certains enregistrements audio soient sauvegardés sur votre appareil pour aider à reconnaître votre voix.