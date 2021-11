Comment supprimer un profil sur Netflix

Le processus de supprimer un profil sur Netflix est presque aussi facile que d’en créer un nouveau.

Tout d’abord, notez que vous n’avez pas besoin de supprimer un profil pour supprimer un historique de consultation. Si c’est ce que vous voulez faire, vous devez ouvrir votre ordinateur et aller à la page d’activité de consultation (située dans la gestion du compte) pour supprimer tout ce que vous avez consulté (et que vous ne voulez pas que les autres sachent que vous avez consulté).

Supprimez le compte de votre PC

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre compte Netflix. Si vous utilisez un téléphone portable, il est préférable d’utiliser l’application Netflix pour iOS ou Android plutôt qu’un navigateur. Si vous êtes sur un ordinateur, vous êtes probablement déjà connecté, mais si ce n’est pas le cas, allez sur Netflix et cliquez sur Se connectersitué dans le coin supérieur droit.

Une fois que vous êtes entré, vous pouvez être invité à sélectionner un profil. Il suffit de choisir le profil que vous utilisez, de cliquer sur l’icône dans le coin supérieur droit pour ouvrir un menu déroulant, puis de sélectionner Gérer les profils.

Ensuite, trouvez le profil que vous voulez supprimer et cliquez sur l’icône en forme de crayon au centre. Vous verrez un menu qui ressemble à ceci :

Cliquez sur Supprimer le profilpuis, sur l’écran suivant, cliquez sur Supprimer le profil encore. Désormais, ce profil et votre historique de visionnage font partie du passé.

Vous reviendrez alors automatiquement à la Gérer les profilsCliquez sur Prêt pour revenir à l’écran Sélection du profil.

Depuis un smartphone ou une tablette

Vous pouvez également supprimer des profils à partir de l’application mobile Netflix. Ouvrez-la et sélectionnez le bouton Se connectersitué dans le coin supérieur droit. Une fois que vous aurez saisi vos informations, vous verrez apparaître l’écran suivant Sélection du profil. Allez dans le coin supérieur droit, où il est écrit Modifier.

Appuyez sur l’option Modifier et vous verrez apparaître des petites icônes de crayon sur chaque profil. Appuyez sur le profil que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer (vous y verrez une petite icône de poubelle). Vous verrez alors un écran qui dit « Êtes-vous sûr ? Il suffit de confirmer votre décision et c’est tout ! Dites adieu au profil que vous avez sélectionné. Vous pouvez désormais regarder les meilleures émissions et les meilleurs films que le service de streaming a à offrir.

Depuis un appareil de diffusion en continu ou une Smart TV

Le processus de suppression d’un profil Netflix sur un appareil de streaming (tel qu’un Roku ou une Amazon Fire TV) ou une Smart TV varie en fonction du système d’exploitation exécuté sur l’appareil dont vous disposez. Cependant, sur une base régulière, c’est assez facile à comprendre.

Ouvrez votre application Netflix et l’écran de sélection du profil propose généralement une méthode pour le supprimer (par exemple, l’application Netflix pour Roku comporte des petites icônes de crayon que vous pouvez placer sous les icônes de profil). À défaut, essayez de rechercher un écran de paramètres et de le parcourir. Si cette option ne fonctionne pas non plus, vous devrez peut-être utiliser un ordinateur ou un appareil mobile.