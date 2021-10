Comment télécharger gratuitement Google Earth Pro et ses fonctions cartographiques utiles

Maintenant qu’il est de bon ton d’explorer l’espace et les planètes voisines, prenons un moment pour nous souvenir d’une planète particulièrement spéciale : la Terre – parcourez-la et explorez-en les recoins les plus inconnus ! Comment ? Avec Google Earth, bien sûr. Mais pour profiter pleinement de l’expérience de ce logiciel, vous ne pouvez pas vous limiter à la version navigateur. télécharger Google Earth Pro gratuitement.

Étape 1 : choisir le bon téléchargement

Google a remanié la procédure de téléchargement de Google Earth Pro et l’a rendue plus facile que jamais. Vous vous rendrez sur le site Web de Google Earth et vous verrez dans le coin supérieur droit une option permettant d’ouvrir Earth dans Chrome. Si vous ne voulez que la version de base de Google Earth, c’est l’option la plus rapide et la plus facile d’accès.

Cependant, nous nous concentrons sur Google Earth Pro, qui est une option beaucoup plus polyvalente et complète, et qui est conçue pour être utilisée sur votre bureau. Pour le télécharger, vous devez appuyer sur le bouton Google Earth Pro pour les ordinateurs.

Bien qu’il devrait automatiquement autoriser le téléchargement correct pour votre système d’exploitation, vous pouvez choisir des téléchargements spécifiques pour Windows ou Mac si nécessaire. Veuillez noter que Earth Pro est également compatible avec les systèmes Linux.

Étape 2 : accepter les conditions

Google vous demandera d’accepter les règles de confidentialité de Earth et vous informera qu’il télécharge la dernière version. Si vous le souhaitez (et vous le ferez probablement), vous pouvez décocher la case qui autorise le signalement anonyme de votre activité par Google.

Le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. Lorsqu’il est terminé, exécutez-le pour lancer le processus d’installation. Google vous demandera où vous voulez installer le programme et comment l’installation doit être effectuée. Vous devrez peut-être utiliser vos informations de connexion pour le système d’exploitation de bureau.

Étape 3 : Examiner les premiers conseils

Une fois le téléchargement terminé, Google Earth fera partie de vos applications. Exécutez-le et le logiciel démarrera, mais vous verrez également une fenêtre contenant une liste de conseils, que nous vous recommandons de lire pour en savoir plus sur Google Earth et sur la façon d’utiliser les fonctions de base. Nous vous recommandons de les lire pour en savoir plus sur Google Earth et sur la façon d’utiliser les fonctions de base – c’est une excellente façon de commencer !

Étape 4 : Expérimentez et essayez les différentes fonctionnalités

Lorsque vous ouvrez Google Earth Pro, il est bon de passer un peu de temps à se familiariser avec le logiciel et à voir ce dont il est capable. Les boutons situés en haut de la page vous permettent d’ajouter des formes, des chemins et d’autres éléments à la carte comme vous le souhaitez, ainsi que d’exporter des images. Sur la gauche, vous trouverez des menus permettant d’effectuer des recherches, de sauvegarder des emplacements spécifiques et de choisir différentes couches d’informations, en fonction de ce que vous voulez voir.

Sur la carte, il y a une fonction de zoom avant et arrière qui rappelle celle de Google Maps, à laquelle vous pouvez accéder à tout moment avec l’un des outils de Earth Pro. Les données de Earth Pro ont été collectées non seulement par Google, mais aussi par diverses agences américaines, ce qui en fait un produit de premier ordre.

Cette vidéo peut aider à montrer comment cela fonctionne en pratique, mais voici quelques-unes des choses intéressantes que vous pouvez maintenant faire avec Earth Pro.

Vues historiques des lieux, examinez l’évolution de la circulation et le développement des sites.

Créez des circuits par zones géographiques ou par villes.

Ajoutez ou supprimez une variété d’éléments géographiques.

Calculer les distances et la taille de zones spécifiques.

Exporter des images.

Racontez des histoires.

Importez et exportez une variété de données SIG à partir de logiciels courants tels que ArcGis, QGis, ESRI Shapefile et autres, ce qui peut transformer le programme en un outil SIG professionnel en cas de besoin.

Réglez l’heure de la journée.

Considérez que les images et certaines données peuvent ne pas être à jour, le renouvellement des informations des anciens programmes n’étant pas une priorité. En fonction de vos objectifs, l’importation de données SIG peut contribuer à résoudre ces problèmes. Google a déjà modifié des informations sur le logiciel par le passé, en supprimant par exemple les superpositions de données démographiques et de trafic début 2016. Toutefois, le logiciel reste excellent et constitue la meilleure option de bureau pour les utilisateurs de Google Earth.