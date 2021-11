Dans macOS Monterey, Apple a introduit une nouvelle façon d’afficher et de gérer le contenu que vos amis vous envoient. Cette fonction, appelée « Shared with You » en anglais, rassemble toutes vos photos, podcasts, articles d’actualité et bien d’autres choses encore, en un seul endroit pratique et facile à consulter. Dans ce guide, nous allons expliquer comment utiliser Shared with You sur un Mac.

Dans l’application Messages, par exemple, il vous suffit de cliquer sur le bouton d’information sur l’expéditeur pour trouver tout ce que cette personne vous a envoyé en un seul endroit, sans avoir à parcourir l’historique de ses messages pour trouver chaque photo et chaque lien. Cela vous épargnera le temps et les efforts nécessaires pour rechercher ces articles individuellement.

Nous vous montrerons comment activer l’option Il a été partagé avec vous, avec quelles applications et quels types de contenu elle fonctionne, et où la trouver sur votre Mac. Ainsi, quelles que soient les informations qui vous ont été envoyées, vous saurez exactement où elles se trouvent et comment les consulter.

Que peut-on partager ?

Au moment de la rédaction de cet article, nous avons pu partager du contenu dans six des applications d’Apple : Messages, Actualités, Photos, Podcasts, Safari et TV. Apple pourrait décider d’étendre cette liste à l’avenir, mais pour l’instant, c’est avec cela que fonctionne Shared with You.

Le contenu doit être envoyé via l’application Messages d’Apple ; il n’apparaîtra pas dans la section « Partagé avec vous » d’une application si vous l’envoyez sur WhatsApp ou Telegram, par exemple.

Quelle que soit l’application dans laquelle vous visualisez le contenu partagé, vous verrez le nom de l’expéditeur sous le contenu. En cliquant dessus, vous accéderez au message spécifique auquel le contenu a été envoyé, ce qui vous permettra de voir le contexte et de poursuivre la conversation.

Comment activer ou désactiver la fonction

Vous pouvez désactiver la fonction « Partagé avec vous » ou la désactiver application par application. Heureusement, vous pouvez faire les deux.

Étape 1 : Ouvrez Messages et cliquez sur Messages > Préférences dans la barre de menu.

Étape 2 : Cliquez sur l’onglet Partagé avec vous.

Étape 3 : Pour désactiver la fonction pour une application particulière, décochez la case. Pour le désactiver pour tous, cliquez sur Désactiver.

Pour réactiver l’option Elle a été partagée avec vous, il suffit de cliquer sur Activer ou de cocher la case pour chaque application.

Comment trouver le partage de votre contenu

Chaque application est légèrement différente. Dans Messages, cliquez sur le nom de la personne dont vous voulez rechercher le contenu, cliquez sur le bouton I dans le coin supérieur droit, puis faites défiler la liste pour voir le contenu envoyé. Il est divisé en sections telles que des photos, des podcasts, des liens et plus encore.

Les applications Podcasts et Apple TV fonctionnent de manière similaire. Dans TV, cliquez sur Regardez maintenant puis faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section Partagé avec vous. Dans Podcasts, la section pertinente se trouve à la page Ecoutez maintenant. En revanche, dans l’application « Actualités », il se trouve dans la barre latérale.

Dans Safari, vous trouverez le contenu partagé sur la page d’accueil lorsque vous ouvrirez un nouvel onglet. Pour l’activer, cliquez sur Safari > Préférences > Général et assurez-vous que les nouveaux onglets s’ouvrent avec la page d’accueil. Maintenant, ouvrez un nouvel onglet et cliquez sur le bouton coulissant en bas à droite, puis cochez la case Partagé avec vous.