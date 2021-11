En tant qu’application de messagerie la plus populaire en Amérique latine (et dans le monde), on pourrait imaginer que WhatsApp est disponible sur pratiquement toutes les plates-formes… et c’est vrai, à une exception notable près : l’iPad. Pourtant, avec le bon guide, il y a toujours un moyen de faire avancer les choses. Nous expliquons ici comment utiliser WhatsApp sur un iPad afin que vous puissiez profiter pleinement de tous ses avantages sur votre tablette Apple.

Si vous ne connaissez pas encore WhatsApp, cette application de Meta (ex-Facebook) vous permet d’envoyer des messages à vos amis et de passer des appels via un appareil compatible et une connexion internet. Tout cela se traduit par des économies importantes sur votre facture de téléphone.

WhatsApp est compatible avec les téléphones Android et iOS, les ordinateurs Windows, macOS et Linux, ainsi que les smartwatches, les écrans intelligents et une longue liste d’autres appareils. Cependant, vous ne pouvez pas l’utiliser sur votre iPad, du moins pas en mode natif.

Mais depuis que WhatsApp a mis en place la possibilité d’utiliser un compte sur plusieurs appareils simultanément (quatre appareils en plus du téléphone avec la session principale), les possibilités d’utiliser l’application sur un iPad ont considérablement augmenté.

Parce que même si vous ne trouverez pas d’application spécifique aux tablettes dans l’Apple Store – bien qu’en novembre 2021, la rumeur voulait que la société de Meta travaille à la conception d’une version pour cet appareil – dans ce guide, nous allons vous expliquer comment utiliser la version web de WhatsApp sur votre iPad.

Sachez simplement que l’utilisation de WhatsApp web sur une tablette présente certaines limites. Par exemple, vous ne recevrez pas de notifications contextuelles pour vos messages, mais d’une manière générale, vous pourrez toujours utiliser les principales fonctionnalités.

Si votre iPad est équipé d’iPadOS 13 ou supérieur

Si votre iPad fonctionne sous iPadOS 13 ou supérieur, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous pour activer WhatsApp Web :

Ouvrez Safari sur votre iPad.

Entrez l’adresse web.whatsapp.com.

La version de bureau de WhatsApp Web se chargera automatiquement, où vous verrez le code QR pour relier votre compte WhatsApp.

Prenez votre téléphone et ouvrez l’application WhatsApp.

Sélectionnez Plus d’options sur Android ou Paramètres sur iOS

Scannez le code pour associer la tablette iPad à votre compte.

La page devrait afficher les derniers messages que vous avez reçus via WhatsApp.

Si votre iPad a iOS 12 ou une version inférieure

Bien que le processus soit similaire, si vous avez une tablette iPad avec iOS 12 ou inférieur, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour activer WhatsApp Web :