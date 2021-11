Comment zoomer dans n’importe quelle application sur Mac

Bien que la plupart des navigateurs proposent des fonctions permettant d’augmenter la taille des images et du texte, il est souvent plus facile d’utiliser la fonction Zoom native de votre système d’exploitation qui fonctionne avec tout, quelle que soit votre activité. Les ordinateurs Mac disposent de cette fonctionnalité, et si vous ne la connaissez pas encore, voici comment l’utiliser. comment zoomer sur Mac personnaliser et contrôler cette fonction.

Raccourcis pour zoomer avec le clavier

Si le zoom est déjà activé sur votre ordinateur et que vous êtes prêt à commencer, voici les raccourcis clavier rapides à apprendre (si les raccourcis clavier et le zoom ne sont pas activés, allez à la section panneau Zoom pour plus d’informations). Avec un peu d’entraînement, vous pouvez activer et désactiver instantanément le zoom tout en travaillant sur votre Mac.

Option-Command-8: cette combinaison active ou désactive la fonction de zoom. C’est un moyen pratique de vérifier si vous n’êtes pas sûr de l’avoir activé.

Option-Command-Plus signe (+): la version avec le signe égal est le moyen de zoomer sur votre Mac. Utilisez cette entrée pour faire un zoom avant.

Option-Command-Minus (-): réduisez l’image avec cette fonction lorsque vous avez terminé ou lorsque vous voulez naviguer plus rapidement.

Suivre le focus du clavier: Bien que cette option ne dispose pas d’une commande clavier prédéfinie, vous pouvez en attribuer une si vous le souhaitez. Si vous n’avez jamais utilisé le focus clavier auparavant, il s’agit essentiellement de montrer quel élément est actuellement mis en évidence par le clavier (pour en savoir plus sur la façon dont cela contribue à l’accessibilité, cliquez ici).

NoteIl est important de trouver une version actualisée des commandes de zoom du clavier, car elles sont susceptibles de changer occasionnellement.

Ouvrez le panneau Zoom pour le personnaliser

Apple

Il est bon de se rendre dans le panneau des paramètres du Zoom sur votre Mac pour s’assurer que tous vos paramètres sont corrects, même si vous pouvez utiliser des raccourcis clavier. Modifiez ou ajoutez des caractéristiques et améliorez généralement la fonctionnalité pour répondre à vos besoins avec ces contrôles, et corrigez les problèmes qui ne fonctionnent pas. Voici comment y accéder.

Étape 1: ouvert Préférences du système à partir du Dock ou en cliquant sur le menu Apple, puis sur Préférences Système. De là, choisissez Accessibilité.

Étape 2: Dans la fenêtre Accessibilité, vous verrez sur le côté gauche une liste de panneaux de configuration parmi lesquels vous pouvez choisir. Recherchez le panneau Zoom (il doit se trouver en haut) et sélectionnez-le.

Étape 3: La fenêtre affiche maintenant plusieurs fonctions de zoom que vous pouvez activer ou désactiver en les cochant. Activer Utilisez les raccourcis clavier pour zoomer et toute autre option que vous jugez utile.

Étape 4: Portez une attention particulière au menu déroulant Style zoom. Vous avez ici le choix entre le plein écran, l’écran partagé ou le zoom sur l’image. Pour les grands écrans en particulier, la fonction « image dans l’image » peut présenter plus d’avantages pour la navigation, mais vous pouvez passer d’une fonction à l’autre pour voir laquelle vous préférez.

Les boutons Avancé y Options sur la droite vous donnera plus d’options à cliquer et à essayer. Ce sont toutes de bonnes choses à ajuster selon les besoins.

Zoomer avec la barre tactile

Si vous êtes un propriétaire de Mac qui possède encore la Touch Bar, oui, cette barre tactile OLED avec des icônes lumineuses qui changent en fonction du logiciel que vous utilisez. Il s’agit d’un ajout à succès ou non, mais il est utile pour les options d’accessibilité. Voici comment zoomer avec la Touch Bar.

Étape 1: Visitez les panneaux de paramètres du Zoom comme décrit dans la section précédente. Si votre ordinateur Mac est équipé d’une barre tactile, vous devriez voir apparaître une nouvelle case à cocher pour activer le zoom de la barre tactile. Assurez-vous qu’il est sélectionné.

Étape 2: Touchez et faites glisser un doigt sur la barre tactile jusqu’à ce que la version agrandie apparaisse sur votre écran pour un contrôle plus facile. Si les icônes ne sont toujours pas assez grandes, appuyez sur la touche Commande et « pincez » et élargissez la barre tactile sur l’écran avec votre pouce et votre doigt. Cela devrait agrandir la barre tactile.

Étape 3: Tout en faisant glisser votre doigt sur la barre tactile, tapez rapidement avec un deuxième doigt. Cela synthétisera une tape à l’endroit où se trouve votre premier doigt. Si vous maintenez le deuxième doigt enfoncé et faites glisser les deux doigts, vous pouvez synthétiser un mouvement de toucher et de glisser en fonction de l’endroit où le premier doigt est placé.

Étape 4: Si vous touchez et maintenez un doigt sur la Touch Bar, vous pouvez activer le mode tactile direct, qui vous permet d’interagir directement avec l’élément de la Touch Bar situé sous votre doigt.