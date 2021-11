Connexions cellulaires sans fil pour le partage de contenu

Le « montage » de la maison intelligente va au-delà de l’utilisation de la norme Bluetooth ou d’une seule connexion sans fil. Cela est bien connu de ceux qui ont acheté une barre intelligente ou un écran nouvelle génération pour le salon. Et le pont de liaison se trouve être l’objet que nous portons dans notre main ou notre poche tous les jours. C’est pourquoi il est utile de mentionner les différentes connexions sans fil du téléphone portable pour le partage de contenu ou l’intercommunication entre gadgets.

La liste suivante (qui peut être mise à jour) va pour l’instant de l’omniprésent Bluetooth au toujours efficace AirPlay, la technologie de la firme cofondée par Steve Jobs.

Connexions sans fil sur le téléphone mobile

Bluetooth

C’est peut-être le premier moyen qui vient à l’esprit lorsque l’on veut partager du contenu ou relier d’autres appareils au téléphone portable sans utiliser de câbles.

Le Bluetooth SIG, le groupe chargé du développement et de la mise en œuvre de cette technologie sans fil, distingue les développements Bluetooth Classic et Bluetooth Low Energy (LE), « conçus pour répondre aux besoins uniques des développeurs du monde entier ».

Bluetooth Classic. Utilisé pour faciliter la transmission audio sans fil, il est devenu le protocole radio standard utilisé principalement pour les haut-parleurs, les casques et les systèmes de divertissement embarqués. Il permet également des applications de transfert de données, notamment l’impression mobile.

Bluetooth Low Energy (LE). Grâce à son fonctionnement à très faible consommation, il passe du point à point à la diffusion et au maillage Bluetooth (pour créer des réseaux de dispositifs fiables à grande échelle). « Initialement, le Bluetooth LE offrait de simples fonctions de présence et de proximité, mais il prend désormais en charge la radiogoniométrie Bluetooth et, bientôt, la mesure de distance de haute précision.

Les deux normes – et leur combinaison dans certains cas – ont été conçues pour répondre à la variété des exigences de connectivité des développeurs du monde entier, souligne le Bluetooth SIG.

À proximité de

La promesse de la technologie sans fil de Google est la possibilité d’établir des canaux de communication directs avec d’autres appareils à proximité, même s’ils ne sont pas connectés à l’internet. C’est pourquoi il utilise des développements tels que Bluetooth, Wi-Fi, IP et audio.

À condition que les appareils soient situés dans un rayon de 30 m les uns des autres et qu’ils soient compatibles avec Nearby, les possibilités offertes par ce développement vont du partage d’une capture d’écran à l’appairage en un clic entre un téléphone mobile et un casque, par exemple.

La plupart des smartphones Android de dernière génération sont équipés par défaut de la fonction « Nearby » dans le panneau des paramètres rapides. En outre, la tâche d’envoyer du contenu est encore plus facile à partir de l’application Files, également de Google.

NFC

La communication en champ proche (NFC) est devenue populaire pour accélérer les paiements mobiles, qu’il s’agisse d’une facture de café ou d’une carte de transport public. Il permet également de relier deux appareils, d’un simple toucher, pour diffuser la musique d’un téléphone mobile sur un haut-parleur externe ou envoyer une photo d’un smartphone à un autre, pour ne citer que deux cas.

Il existe de nombreuses applications, développements et services compatibles avec le NFC, ce qui facilite également la réalisation d’actions telles que le partage du mot de passe du réseau local, le transfert de vidéos ou de photos, l’obtention de guides touristiques en tout genre sans devoir effectuer différentes configurations sur le téléphone mobile.

Chromecast ou Google Cast

En termes simples, le Chromecast (matériel) utilise Google Cast (protocole de transmission de données) pour, par exemple, envoyer la transmission d’une plateforme de streaming sur le téléphone directement sur l’écran du salon à la maison.

En outre, le dernier Chromecast intègre Google TV, le système d’exploitation qui affiche une interface de divertissement complète sur le téléviseur. Il ne faut pas non plus oublier que de plus en plus d’applications prennent en charge Google Cast, comme Netflix, HBO Max, Spotify, Vevo, Plex Deezer, Crunchyroll, Tubi, Pluto TV, Tidal, NPR One, DS audio, Twitch et, bien sûr, Google Photos.

AirPlay

Il s’agit de la technologie sans fil qui peut être utilisée à partir des appareils Apple pour lire du contenu sur Apple TV, les enceintes intelligentes et les téléviseurs intelligents compatibles. Il vous suffit d’appuyer sur l’icône de cette norme sur votre iPhone ou votre MacBook pour qu’elle recherche immédiatement les appareils prêts à recevoir du contenu, qu’il s’agisse d’une liste de lecture musicale ou de photos de vos dernières vacances, afin de les afficher sur un écran plus grand.

Le développement en est à sa deuxième version (AirPlay 2) et est inclus dans les téléviseurs Samsung, LG, Sony et Vizio, ainsi que dans les barres de son telles que le Sonos Beam 2 ou les systèmes audio de Bose.