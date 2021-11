Conseils, techniques et gadgets pour un dîner de Noël parfait

C’est à nouveau cette période spéciale de l’année et vous savez ce que cela signifie : votre famille attend une dinde parfaitement cuite sur la table. Peut-être que vous êtes un habitué et que vous pouvez le cuisiner les yeux fermés, ou peut-être que c’est votre première fois et que vous voulez désespérément impressionner la belle-famille. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreux conseils, astuces et, surtout, gadgets qui peuvent vous aider à préparer un repas de Noël parfait.

Mode turc : activé

Non, ce n’est pas le nom du coma alimentaire de l’après Thanksgiving (bien que ce soit un bon candidat pour un titre). Nous parlons du fait que la gamme de fours intelligents GE Profile, y compris les gammes Monogram, CAFE et autres, a récemment reçu une mise à niveau sans fil qui élimine les incertitudes liées à la cuisson d’une dinde parfaite.

Le mode dinde effectue tous les calculs nécessaires en fonction de la taille et du poids de la volaille pour garantir une cuisson à 170 degrés sans perdre sa jutosité et sa saveur. Si votre four est équipé d’un écran LCD, vous pouvez définir un fond d’écran sur le thème de Thanksgiving pour maintenir une ambiance festive, et lorsque la cuisson de la dinde est terminée, votre four vous en avertira en émettant un son de dinde….

Et si on le faisait rôtir sur le grill ?

Presque tout le monde fait cuire sa dinde au four. Si vous voulez changer un peu les choses, essayez de faire rôtir votre dinde. Vous pouvez préparer la majeure partie de votre dîner de Thanksgiving sur le gril. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? En fait, Traeger a publié un calendrier pour cette occasion spéciale afin de vous aider à choisir le bon moment pour préparer votre repas de fête.

Si la régulation de la température vous préoccupe, le gril à granulés Traeger Ironwood 885 est peut-être le choix qui vous convient. Cet appareil connecté en wifi vous permet de surveiller et de contrôler le niveau de température, même si vous n’êtes pas à proximité. Vous pouvez également accéder à plus de 1 600 recettes à partir de l’application si vous n’êtes pas sûr de savoir comment cuisiner quelque chose.

Utilisez un thermomètre à viande intelligent

La viande insuffisamment cuite est dangereuse, nous le savons tous. Malheureusement, de nombreuses personnes pensent que la solution pour éviter les intoxications alimentaires dans leur famille consiste à faire trop cuire la dinde jusqu’à ce qu’elle soit sèche et insuffisamment cuite. Un thermomètre à viande intelligent peut vous aider.

Ces thermomètres sont semblables aux thermomètres à viande traditionnels, car ils sont insérés directement dans la dinde. Vous pouvez surveiller la température à partir de votre téléphone portable et programmer des alertes qui se déclenchent lorsque la cuisson est terminée.

Ne craignez pas de trop cuire la dinde, car vous pouvez la sortir du four au moment où la température interne atteint le degré de cuisson souhaité. Vous obtiendrez ainsi une dinde juteuse, juste à point.

Laissez Alexa vous guider dans vos recettes

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde sache cuisiner un menu complet pour Thanksgiving. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à le faire. Si vous disposez d’un Echo Show, vous pouvez demander à Alexa de rechercher des recettes pour vous et de vous guider pas à pas.

Il existe de nombreuses compétences Alexa qui vous donnent accès à des centaines de recettes, comme la compétence Allrecipes ou même les liens d’Alexa vers Food Network. Découvrez comment préparer une purée de pommes de terre ou une tarte au potiron parfaite. Si vous avez des doutes sur l’une ou l’autre des étapes du processus, Alexa peut convertir les mesures, régler des minuteries, etc.

Utilisez le sous-vide pour rendre votre cuisine infaillible

Si la simple idée de cuisiner un repas vous terrifie mais que vous ne pouvez pas éviter le travail, envisagez d’utiliser un sous vide. Ces appareils permettent de cuire des aliments dans un sac hermétique immergé dans l’eau et de rehausser les saveurs. Mais surtout, il est presque impossible de trop cuire un repas en utilisant le sous-vide.

Le cuiseur de précision Anova Sous Vide se connecte à votre téléphone portable via Bluetooth ou wifi. Un contrôle intelligent de la température intégré empêche les aliments de trop cuire, et une alarme se déclenche pour vous indiquer qu’ils sont prêts.

Il permet d’éliminer le stress de la cuisine et peut être utilisé pour préparer d’autres aliments que la viande ; en fait, l’utilisation d’un sous vide est un excellent moyen de préparer de délicieux légumes sans utiliser beaucoup d’huile.

Mijoteuse : réglez-la et oubliez-la.

Une mijoteuse a sa place dans chaque cuisine. Lorsque vous essayez de préparer une demi-douzaine de choses différentes en même temps, vous pouvez ajouter les ingrédients d’un plat particulier et régler le minuteur. L’appareil vous avertit lorsque les aliments sont prêts. En attendant, vous pouvez l’oublier et vous concentrer sur autre chose.

Une mijoteuse intelligente peut vous aider à vous préparer pour Thanksgiving. Vous pouvez tout cuire, de votre dinde à votre fameuse purée de pommes de terre, tout en ajustant le temps de cuisson, la température et plus encore depuis votre téléphone.

Mieux encore, vous n’avez pas besoin du wifi pour l’utiliser, donc si quelqu’un débranche le routeur pour charger son téléphone, votre mijoteuse fonctionnera toujours.

Essayez un shaker intelligent

Soyons francs, certains membres de la famille se tolèrent mieux avec une boisson forte. Lorsqu’une famille éloignée se réunit pour les fêtes, vous avez peut-être besoin de quelques mojitos pour passer la journée… ou alors ce sont eux qui en ont besoin, mais vous n’avez pas le temps de cuisiner et de tenir le bar.

Un shaker à cocktail fait maison permet de préparer des boissons en appuyant sur un bouton. Vous pourrez vous concentrer sur le prochain repas au lieu d’écouter votre oncle vous expliquer exactement comment il aime ses boissons. Des appareils comme Keurig Drinkworks ou Bartesian Home Bar permettent de préparer facilement une boisson en combinant une capsule avec le mélange souhaité et la liqueur de votre choix.

Les fêtes de fin d’année sont une période stressante pour de nombreuses raisons, mais la cuisine n’a pas à en faire partie. Laissez ces conseils techniques sur la dinde simplifier la préparation des aliments pour que vous puissiez passer plus de temps avec votre famille et moins de temps dans la cuisine.