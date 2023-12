Coulis de tomates maison : guide pas à pas pour réussir votre recette

Le coulis de tomates est un incontournable de la cuisine. Il peut être utilisé comme base pour de nombreuses sauces, comme ingrédient principal pour réaliser des soupes ou simplement pour agrémenter une assiette de pâtes. Contrairement aux idées reçues, sa préparation est très simple et ne nécessite que quelques ingrédients. Voici un guide pas à pas pour réussir votre coulis de tomates maison.

Choix des tomates

Il n’y a pas une seule variété de tomates qui convient pour faire du coulis. En effet, chaque variété a ses propres caractéristiques et apportera une saveur différente à votre préparation. Cependant, il y a quelques critères à respecter :- La maturité : Les tomates doivent être bien mûres, sans être trop molles.- La fraîcheur : Privilégiez les tomates fraîchement cueillies.- La variété : Les tomates Roma sont souvent recommandées pour le coulis en raison de leur chair ferme et juteuse.

Préparation des tomates

Avant d’entamer la cuisson, il est important de bien préparer les tomates. Voici les étapes à suivre :1. Rincez les tomates sous l’eau froide.2. Retirez le pédoncule avec un couteau pointu.3. Plongez les tomates dans une casserole d’eau bouillante pendant une minute.4. Sortez-les de l’eau à l’aide d’une écumoire et plongez-les dans un saladier d’eau froide.5. Épluchez les tomates, elles devraient se défaire facilement de leur peau.

La cuisson

La cuisson est une étape cruciale dans la préparation du coulis de tomates. Voici comment procéder :1. Coupez les tomates en quartiers et épépinez-les.2. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une casserole.3. Ajoutez les tomates, salez et poivrez.4. Laissez cuire à feu doux pendant environ 20 minutes en remuant régulièrement.5. Mixez le tout pour obtenir un coulis lisse.

La conservation

Une fois votre coulis de tomates préparé, il faut le conserver correctement pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Voici quelques conseils :- Réfrigération : Si vous comptez utiliser votre coulis rapidement, vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours dans un récipient hermétique.- Congélation : Pour une conservation plus longue, optez pour la congélation. Versez le coulis dans des bacs à glaçons ou des sacs de congélation, cela permettra de ne sortir que la quantité nécessaire pour chaque utilisation.En suivant ces conseils, vous devriez être capable de préparer un délicieux coulis de tomates maison. N’hésitez pas à expérimenter avec différentes variétés de tomates pour trouver celle qui convient le mieux à votre goût.