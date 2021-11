Critique de Mario Party Superstars : un jeu facile et divertissant

Si Mario Party Superstars était un album de musique, il s’agirait d’une compilation des plus grands succès de la série. Mais comme je n’ai jamais été un inconditionnel, j’ai décidé d’y jouer avec ma femme, qui n’avait jamais joué à un Mario Party auparavant. Qu’y a-t-il à faire ? m’a-t-elle demandé après avoir choisi Yoshi. J’ai répondu que c’est comme un jeu de société, comme le jeu de l’oie, et qu’il faut collecter des étoiles et des pièces.

Si c’est aussi votre premier Mario Party, comprenez-le comme un jeu de société pour quatre joueurs. Vous commencez par lancer un dé qui déterminera le nombre de cases que vous allez avancer. Vous pouvez atterrir sur certaines où vous recevrez un prix ou sur d’autres où vous vous retrouverez avec une punition ; il y a aussi des bonus comme un dé magique avec lequel vous choisissez combien de cases vous voulez avancer. Lorsque tous les participants ont lancé leurs dés, ils jouent à un mini-jeu ; celui qui gagne reçoit des pièces qui servent à acheter une étoile qui apparaît quelque part sur la carte. Le gagnant est celui qui a le plus d’étoiles.

Ainsi, après avoir « reproduit un peu du jeu de l’oie » sur un plateau qui était le gâteau d’anniversaire de la princesse Peach et joué à un mini-jeu avec ma femme dans lequel nous faisions des gâteaux ensemble en appuyant alternativement sur un bouton, je lui ai demandé si elle aimait Mario Party Superstars et pourquoi. Elle n’a pas hésité et a dit que c’était simple et beau. Inutile de le contredire : la plupart des mini-jeux se résument à appuyer sur un bouton, à bouger le stick et à effectuer une action simple. Pourtant, je sais que parmi les initiés de Mario Party, le niveau de compétition peut devenir assez élevé.

N’allez pas en thérapie de couple, faites plutôt des gâteaux dans Mario Party.

A propos du « joli », il faisait référence aux visuels. Mario et ses amis ont la grâce d’être beaux en 1080p à l’ère du 4K et des 120 images par seconde. Les cartes pastel ou monochromes comme Space Land sont adorables et il est difficile de ne pas avoir une certaine réaction aux situations des personnages (Bowser qui vous vole, par exemple). Ensuite, dans un détail qui n’a d’autre intention que de vous remonter le moral, il existe une option permettant d’afficher des autocollants avec des messages à l’écran. Il y a même un Mario qui dit : « Whaaaaaat !

Les autocollants n’ont qu’une seule fonction : être jolis.

Pendant qu’on jouait, on riait et on s’amusait jusqu’à ce que je vole l’étoile que j’avais gagnée. Elle s’est mise en colère. J’ai commencé à être moins con et à la laisser jouer. À la fin, j’avais l’avantage, mais à la fin du jeu, Toad donne des étoiles pour l’effort et je ne sais quelle autre connerie. Elle a gagné et a dormi tranquillement avec son étoile pour tout effort.

Le lendemain, avant de s’endormir, elle m’a demandé si je voulais jouer à nouveau.

Plusieurs chansons de quelques albums

Pour continuer l’analogie de Mario Party Superstars comme un album de grands succès, la première chose qui ressort est que la sélection de mini-jeux – c’est-à-dire les chansons – est assez vaste. Il y en a 100, ils sont très variés et comprennent certains des titres Mario Party sortis sur la Nintendo 64 et le GameCube. En tant que compétiteur, mes favoris sont le Hot Rod Derby, le patinage sur glace et I’m a Book of Books (d’ailleurs, je continue à penser que la traduction et l’adaptation des jeux Nintendo en espagnol sont fantastiques), mais lorsque je jouais avec ma femme, les jeux que nous appréciions le plus étaient ceux qui se jouaient par équipe de deux, comme Cake Factory et Pizza Eater.

Le fait qu’il y ait beaucoup de mini-jeux contraste toutefois avec le nombre de tableaux disponibles, qui n’est que de cinq. Si Mario Party était un groupe, quelle barbarie, tous leurs albums seraient des doubles. Il n’y a pas non plus beaucoup de personnages à choisir (il y en a 10) et il y a des absences injustifiables, comme Bowser, tandis que d’autres inclusions ne me convainquent pas vraiment, comme Birdo (Birdo oui, mais Bowser non).

Les cartes de Mario Party sont comme un plateau de jeu de société.

Malgré mes critiques, je trouve que la collection de 100 mini-jeux garantit que chaque fois que vous jouez, vous aurez l’impression que les jeux sont différents. Après avoir joué quelques sessions avec ma femme, j’ai constaté que nous n’avions essayé que 57 mini-jeux. Mario Party Superstars a donc certainement beaucoup de contenu, même s’il n’est pas entièrement homogène.

La meilleure option pour les familles

Le fait que ma femme ait aimé Mario Party Superstars en dit long sur ce que l’on peut attendre du jeu. Je n’ai jamais été un fan de la série et je suis plutôt du genre Smash ou Mario Kart, mais je trouve génial de pouvoir y jouer avec ma femme et que ma fille de trois ans puisse s’y essayer. Rétrospectivement, le fait d’y jouer avant de se coucher nous faisait ressembler à cette scène de famille que le marketing de Nintendo affectionne tant. Donc, si vous avez une Switch et une famille, des amis ou des colocataires avec qui jouer, Mario Party Superstars devrait faire partie de votre collection.