Critique du MacBook Pro (M1 Pro) : un ordinateur portable pour l’édition et la conception

Le nouveau MacBook Pro équipé de la puce M1 Pro est un ordinateur robuste qui pourrait convenir aux créateurs de contenu et aux personnes qui ont besoin d’une plus grande puissance de traitement pour le rendu des images 3D.

À cette occasion, j’ai eu la chance de tester le MacBook Pro avec puce M1, je vais donc vous faire part de mes impressions sur le nouvel ordinateur d’Apple.

MacBook Pro : nouvelle puce, plus de puissance

Apple a annoncé les puces M1 Pro et M1 Pro Max, qui donnent définitivement ce coup de pouce en puissance que ceux d’entre nous qui exécutent plusieurs tâches en même temps attendaient. J’ai testé la version M1 Pro de 14 pouces avec 16 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage.

Apple affirme que le MacBook Pro équipé de la puce M1 Pro offre de meilleures performances pour les tâches complexes, de meilleurs graphismes et une température plus stable. Et c’est logique, puisque la version la plus basique comporte huit cœurs pour garder un œil sur les performances et deux autres pour l’efficacité.

Lors de mes tests, j’ai constaté que cet ordinateur peut être 15 % plus rapide pour exporter une vidéo dans Premiere Pro, mais je ne sais pas si c’est la seule raison pour laquelle vous devriez choisir cet ordinateur plutôt que le M1. Apple affirme que le traitement 4K est 10 fois plus rapide ; lors des tests, j’ai pu déterminer qu’il est un peu plus rapide, mais je ne sais pas si c’est beaucoup plus rapide pour une différence de prix aussi marquée.

Un point positif des versions M1 Pro est que leur stockage commence à 512 Go et peut aller jusqu’à 8 To. Une chose que j’ai apprise lorsque j’avais la version M1 avec 512 Go, c’est que si vous êtes un monteur vidéo ou un concepteur, la mémoire de stockage se remplit rapidement et cela déséquilibre tout le traitement de l’ordinateur, vous devez donc en tenir compte lors du choix de votre modèle.

J’utilise régulièrement un moniteur 4K externe, un disque dur et d’autres périphériques qui pourraient surmener le 2020 M1 que j’ai testé pendant un an. Maintenant que je suis passé à cet ordinateur, je n’ai constaté aucun décalage dans mon utilisation quotidienne. J’ai utilisé Premiere Pro, Photoshop, Lightroom et After Effects en même temps, et bien que l’appareil ait dû être mis à rude épreuve, les performances n’ont pas été affectées.

Un design familier

Le nouveau MacBook Pro M1 Pro a un design différent, il a l’air rafraîchi et vous êtes sûr d’aimer ce nouveau look si vous êtes un utilisateur de l’écosystème Apple.

La première chose qui saute aux yeux est son nouvel écran avec des bords très réduits et un sourcil à la iPhone, mais il n’a pas Face ID, mais comprend seulement la caméra FaceTime, bien que quelque chose d’important est qu’elle est maintenant 1080 pixels et non 720 comme dans le modèle précédent.

Apple a inclus ici la technologie ProMotion qui, selon l’activité, nous permet d’avoir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Lors de mes tests, j’ai trouvé que c’était idéal dans des conditions de montage vidéo. De plus, ce panneau est très lumineux, ce que vous apprécierez certainement dans toutes les conditions.

J’ai notamment constaté que la lecture de sites web, par exemple, est beaucoup plus fluide et offre une expérience plus confortable. Ce qu’il faut savoir, c’est que le clavier est désormais plus grand et ajoute une ligne supérieure de fonctions, mais en contrepartie, Apple a décidé de laisser de côté la TouchBar que beaucoup d’entre nous avaient l’habitude d’utiliser, même si elle conserve le capteur Touch ID.

Une chose qui ne passe pas inaperçue est l’ajout de nouveaux ports. Ce nouveau MacBook Pro comprend désormais trois Thunderbolt 4, mais aussi un HDMI et un emplacement pour carte SD.

On peut également voir que le chargeur MagSafe est de retour et c’est un vrai point positif, car nous aurons une charge rapide supérieure à l’USB-C du modèle 2020.

Dans le cas du modèle de 14 pouces que j’ai testé, vous pouvez avoir jusqu’à trois chargeurs différents selon la configuration que vous choisissez. J’ai utilisé le 96 watts et il s’est chargé rapidement, même si j’ai souvent utilisé mon câble USB-C, car il est plus facile de le brancher n’importe où.

Batterie et charge rapide : une grande amélioration

Une chose qui vous intéressera est l’autonomie de la batterie. Ce modèle peut offrir une autonomie d’environ 17 heures sur une seule charge. Lors de mes tests, j’ai travaillé pendant environ trois jours sans avoir besoin de le brancher. En fonction de votre charge de travail, vous pourrez peut-être l’utiliser sans avoir à le brancher sur le secteur.

J’ai eu l’occasion de tester le chargeur rapide de 96 watts et vous pouvez effectivement charger votre MacBook Pro à 50 % en 30 minutes. Si vous achetez un modèle M1 Pro à huit cœurs uniquement, le chargeur fourni dans la boîte est de qualité inférieure et ne vous permettra pas de bénéficier d’une charge rapide, c’est donc un élément à garder à l’esprit.

Conclusion

Maintenant, est-ce que le MacBook Pro avec la puce M1 Pro vaut la peine d’être acheté ? Cela dépend, si vous l’utilisez pour le montage vidéo et les graphiques dans des logiciels comme Premiere Pro et After Effects, c’est un excellent choix, même pour le rendu 3D.

Le MacBook Pro avec puce M1 Pro a un prix de départ de 1 999 $.