Dates d’ouverture des stations de ski pour la saison 2021/2022

La saison hivernale est sur le point de commencer, et cette année, les stations de ski seront ouvertes et comptent bien rattraper la dernière saison perdue au Covid !

L’une des principales mesures prises par le gouvernement pour attirer le maximum d’utilisateurs des pistes est de ne pas requérir le pass sanitaire pour emprunter les remontées mécaniques. Il restera cependant nécessaire pour entrer dans les lieux clos comme les restaurants. Le masque restera bien sûr obligatoire dans tous les lieux de pratique où il est possible que vous croisiez d’autres personnes. Découvrez les différentes dates d’ouvertures des stations de ski en France pour la saison 2021/2022.

Novembre : Ouverture des premières stations de ski

Avec ou sans pass sanitaire, la saison des pistes a en fait déjà commencé. Les premières stations de ski comme Tignes ont procédé à des ouvertures partielles dès la mi-octobre avant d’ouvrir l’entièreté de leur domaine le 27 novembre.

Les Deux-Alpes aussi proposent du ski d’automne avec une ouverture partielle entre le 23 octobre et le 7 novembre. Les pistes ouvriront là-bas complètement le 27 novembre.

Bien que les options concernant le ski d’automne soient limitées, les plus avides de sensations n’auront pas à attendre si longtemps après Halloween car nombre de stations ouvriront leurs portes durant la deuxième quinzaine de novembre. C’est par exemple le cas de Chamonix ou de Val Thorens et ses 86 pistes autour de 2300 mètres d’altitude. Ces stations sont très prisées des vacanciers et avec la réouverture, il faudra s’attendre à ce qu’il y ait du monde sur les pistes et dans les hôtels !

Ensuite, plus l’on se rapproche des fêtes, plus le nombre de stations ouvertes augmentera : le Val d’Isère dans les Alpes du Nord, les Angles dans les Pyrénées Orientales, le Grand Tourmalet dans les Hautes Pyrénées, le Puy St Vincent dans les Hautes Alpes ouvrent les pistes le 27 novembre. C’est aussi la date de l’ouverture complète des stations de Tignes et des Deux-Alpes.

Décembre : ouverture de toutes les stations de ski

Plusieurs vagues d’ouverture des stations de ski se produiront en décembre 2021. Découvrez les différentes dates d’ouverture de vos stations préférées.

Stations ouvrant le samedi 4 décembre 2021

Suivant la logique d’ouverture des pistes le samedi, pour convenir aux dates de séjour des vacanciers, la vague suivante d’ouvertures de stations aura lieu le 4 décembre et concernera une dizaine de stations de ski :

Peyragudes, dans les Hautes Pyrénées

Alpe d’Huez en Isère

Le Lac Blanc, dans les Vosges

Chamrousse, en Isère

Isola 2000 dans les Alpes Maritimes

Montgenèvre, dans les Hautes Alpes

Les Menuires, en Savoie

Meribel en Savoie

Ces nouvelles ouvertures offrent de nombreuses possibilités dans les différentes régions de ski en France.

Stations ouvrant le samedi 11 décembre 2021

Le samedi 11 décembre, un nombre encore plus important de stations de ski ouvriront ses portes :

Val d’Allos, dans les Alpes de Haute-Provence

Le Sauze, dans les Alpes de Haute-Provence

Risoul, dans les Hautes-Alpes

Vars, dans les Hautes Alpes

Serre Chevalier Briancon, Hautes Alpes

Orcieres Merlette, Hautes Alpes

Vaujany, en Isère

Oz-en-Oisans, en Isère

Avoriaz, en Haute-Savoie

Le Grand Bornand, en Haute-Savoie

Les Arcs Bourg St Maurice, en Savoie

Peisey Vallandry, en Savoie

Aussois, en Savoie

La Plagne, en Savoie

La Rosière, en Savoie

Sainte Foi Tarentaise, en Savoie

Stations ouvrant le 18 décembre 2021

Le week-end suivant, du 18 décembre, est le dernier week-end d’ouverture. Après celui-là, toutes les stations de ski en France seront ouvertes pour le reste de la saison 2021 – 2022, sauf indications sanitaires ou météorologiques.

Voici la liste par département des dernières stations qui ouvriront ce week-end-là :

Monts Jura, dans l’Ain

Le Lioran, dans le Cantal

Les 7 Laux, en Isère

Gerardmer, dans les Vosges

La Bresse Honheck, dans les Vosges

Les Orres, dans les Hautes-Alpes

Montclar, dans les Alpes de Haute-Provence

Haute-Savoie : Les Contamines Montjoie Bernex Les Gets Morzine Praz de Lys Sommand Saint Gervais Mont Blanc La Clusaz



Savoie : Saint Jean d’Arves Areches Beaufort Les Saisies Les Karellis Valloire Pralognan la Vanoise Valmeiniere Bonneval sur Arc Valmorel Le Corbier Albiez Montrond



Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réserver votre séjour au ski dans votre station préférée au pied des pistes afin de profiter au mieux de vos vacances d’hiver.