Qui ne s’est jamais réveillé avec une sensation de pression inconfortable dans l’oreille ? Une sensation d’oreille bouchée peut être due à de nombreux facteurs, comme un rhume, une infection ou même un changement d’altitude. Heureusement, il existe plusieurs méthodes simples et sans douleur pour déboucher une oreille. Découvrez nos 7 astuces pour retrouver votre confort auditif.

1. La méthode du bâillement

Parmi les méthodes les plus simples et naturelles pour déboucher une oreille, le bâillement arrive en tête de liste. Bâiller permet d’ouvrir la trompe d’Eustache (le canal qui relie l’arrière du nez à l’oreille moyenne) et ainsi d’équilibrer la pression entre l’extérieur et l’intérieur de l’oreille. Si vous n’arrivez pas à bâiller sur commande, essayez simplement de simuler un bâillement.

2. La manœuvre de Valsalva

La manœuvre de Valsalva, technique utilisée couramment par les plongeurs, peut également aider à déboucher les oreilles. Pour ce faire, fermez la bouche, pincez-vous le nez et essayez d’expirer comme si vous souffliez votre nez. Attention toutefois à ne pas souffler trop fort pour éviter toute blessure.

3. Les gouttes pour les oreilles

Les gouttes pour les oreilles, disponibles en pharmacie sans ordonnance, peuvent aider à déboucher une oreille bouchée par du cérumen. Ces gouttes contiennent généralement un agent qui ramollit le cérumen, facilitant ainsi son élimination. Veillez toujours à suivre les instructions du fabricant.

4. La chaleur humide

La chaleur peut aider à soulager la douleur et l’inconfort liés à une oreille bouchée. Prenez un gant de toilette chaud et placez-le sur votre oreille pendant une quinzaine de minutes. La chaleur humide aidera à décongestionner et à ouvrir la trompe d’Eustache.

5. Les décongestionnants nasaux

Si votre oreille est bouchée en raison d’un rhume ou d’une sinusite, un décongestionnant nasal peut être utile. Ces médicaments sont conçus pour réduire l’enflure dans les voies nasales et peuvent également aider à ouvrir les trompes d’Eustache.

6. La mastication

Mâcher un chewing-gum peut aussi aider à déboucher une oreille, surtout lors d’un changement d’altitude (comme lors d’un décollage ou atterrissage en avion). La mastication aide en effet à activer les muscles qui ouvrent les trompes d’Eustache.

7. L’hydratation

Enfin, boire beaucoup d’eau peut aider à prévenir une accumulation de cérumen. L’eau aide à garder le cérumen souple et empêche qu’il ne se durcisse et ne bouche l’oreille.

Dans tous les cas, si votre oreille reste bouchée pendant plusieurs jours malgré ces astuces, ou si vous ressentez une douleur sévère, consultez un professionnel de santé. Il pourra déterminer la cause de votre inconfort et vous proposer un traitement adapté.