Découverte d’une nouvelle variante de COVID à mutations multiples en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a annoncé la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait se propager rapidement dans certaines parties du pays.

Selon l’Institut des maladies transmissibles du pays, cette variante, qu’ils ont nommée B.1.1.529, inquiète les spécialistes en raison de deux caractéristiques. L’une d’elles est qu’elle pourrait avoir un taux de transmissibilité élevé, car elle se propage rapidement dans différentes régions d’Afrique du Sud (touchées ces derniers mois par la variante Delta).

Les analyses génomiques indiquent que ce variant est également capable de combiner de multiples mutations (plus de 30) qui avaient été trouvées séparément dans d’autres variants, ce qui pourrait rendre le virus plus infectieux et résistant aux vaccins.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 25, 2021

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réuniront le 26 novembre pour examiner cette nouvelle variante. « Nous n’en savons pas encore beaucoup », a déclaré la directrice technique de l’OMS COVID, Maria Van Kerkhove, lors d’une des réunions en direct. « Ce que nous savons, c’est que cette variante présente un grand nombre de mutations. Et le souci est que lorsque vous avez autant de mutations, cela peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte », a-t-elle ajouté.

L’émergence de cette nouvelle variante en Afrique n’est pas le fruit du hasard, car le continent a l’un des taux de vaccination les plus bas du monde, ce qui permet un plus grand nombre d’infections et la mutation du virus pendant la phase de réplication virale. Cela ressemble à ce qui s’est passé en Inde avec la redoutable variante Delta.