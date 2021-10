Découvrez ce qu’est le Bluetooth et pourquoi il porte le nom d’un roi célèbre.

Qu’est-ce que Bluetooth ? Vous savez qu’il s’agit du terme utilisé pour désigner le système de connectivité qui vous permet essentiellement d’associer tous vos appareils à tous vos appareils (ou presque). Mais, vraiment…qu’est-ce que Bluetooth D’où vient ce nom étrange ? Lisez la suite pour en savoir plus sur cette technologie que vous utilisez tous les jours.

Le nom étrange de Bluetooth

Il faut remonter à 1996, lorsque Nirvana régnait en maître à la radio, que les pokémons étaient partout (et le sont toujours), que Bill Clinton a été réélu et que les Yankees ont remporté les World Series. Un groupe d’experts s’est réuni à Lund, en Suède, dans une usine d’Ericsson pour développer de nouvelles technologies à courte portée. Le groupe comprenait des professionnels d’Intel, Nokia, Ericsson, entre autres, selon Jim Kardach, ancien architecte en chef de l’énergie chez Intel.

Selon le récit de Kardach, Sven Mathesson, d’Ericsson, et lui avaient fait une présentation lors d’un voyage d’affaires à Toronto, et ce soir-là, ils sont allés dans un pub : « Comme je suis un grand amateur d’histoire, nous avons échangé des histoires avec Sven. Il en savait beaucoup sur les radios, mais pas tellement sur l’histoire, mais il avait lu Longships de Frans G. Bengtsson. Dans ce livre, un couple de guerriers danois parcourt le monde à la recherche d’aventures, et le roi de l’époque était Harald « Bluetooth » Gormsson », écrit Kardach.

L’ancien professionnel d’Intel a recherché ce nom particulier et a découvert par la suite que Bluetooth a unifié le Danemark et christianisé les Danois. Ce nom semblait idéal pour une technologie qui permettrait de relier des appareils par des transmissions radio à courte portée. Mais les noms de code ne sont que cela, et les noms de produits sont souvent ennuyeux. Le groupe a finalement choisi PAN, abréviation de Personal Area Network.

Kardach se souvient qu' »une semaine plus tard, une réunion d’urgence a été convoquée. Les autres sociétés membres ont cherché à savoir si le mot PAN était une marque déposée, pensant que c’était peu probable. Une recherche sur Internet a donné des dizaines de milliers de résultats, et aucune recherche de marque n’a été effectuée avec la seconde alternative, Radio Wire. Le seul nom avec lequel nous avons pu nous lancer était Bluetooth.

Comment fonctionne le Bluetooth ?

Bluetooth envoie des informations via des ondes radio à ultra-haute fréquence et fonctionne dans les bandes radio industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Il fonctionne entre les fréquences de 2,4 et 2,485 GHz, comme de nombreux dispositifs Wi-Fi, ce qui peut créer des interférences lorsque les deux technologies fonctionnent simultanément.

Alors que le wifi fonctionne de manière asymétrique (avec un point d’accès unique et plusieurs appareils), le Bluetooth fonctionne de manière symétrique, avec un appareil connecté à un autre. S’il est possible de relier jusqu’à huit appareils dans un réseau personnel (PAN), dans le cas des smartphones, il s’agit généralement de connecter deux casques ou un haut-parleur.

Contrairement au wifi, les connexions Bluetooth n’ont pas non plus besoin d’un paquet de données pour fonctionner, car elles ne nécessitent aucun service pour transmettre des informations. Bluetooth est exclusivement une transmission de données entre appareils, sans intermédiaire.

Il fonctionne généralement sur de courtes distances pour économiser de l’énergie. Bien qu’il soit possible de fonctionner dans un rayon de 200 mètres, ce n’est pas très courant, car la plupart des appareils fonctionnent généralement à moins de 10 mètres les uns des autres.

Pour empêcher l’écoute clandestine, Bluetooth utilise un spectre étalé à saut de fréquence adaptatif, qui change automatiquement la fréquence radio jusqu’à 1 600 fois par seconde. Les données transmises sont divisées en paquets, puis envoyées sur des canaux choisis au hasard pour éviter les canaux occupés. C’est un aspect qui a été amélioré au fil des générations successives de la technologie Bluetooth.

Qu’est-ce que Bluetooth utilise ?

Bien que conçu à l’origine pour un usage spécifique, le Bluetooth est aujourd’hui utilisé dans toutes sortes d’appareils pour envoyer des données sur de courtes distances. Votre haut-parleur ou votre casque sans fil communique avec votre téléphone ou un centre de contrôle domestique grâce à la technologie Bluetooth. Si votre voiture est récente, elle offre probablement cette connectivité pour le système audio.

La plupart des ordinateurs portables sont équipés de Bluetooth pour faciliter la connexion de périphériques sans fil tels que des claviers, des souris et, dans certains cas, des imprimantes et des scanners. Les ordinateurs de bureau en sont parfois dotés, mais ils nécessitent généralement un dongle ou un adaptateur USB.

Les consoles de jeu utilisent cette technologie pour les connexions sans fil, mais seule la PS4 prend en charge les périphériques Bluetooth tiers de manière native.

Récemment, les dispositifs de l’Internet des objets (IoT) ont commencé à prendre en charge cette technologie. Le fait de les garder connectés à un concentrateur central ou à un appareil mobile peut constituer une forme de faible consommation. Cependant, ils sont susceptibles d’être connectés à votre réseau wifi, surtout s’ils sont alimentés par une prise de courant.

Versions Bluetooth

Bluetooth a été conçu à la fin des années 1980 pour créer des casques sans fil, mais ne s’est concrétisé qu’en 1994.

Bluetooth 1.0 a été réédité sous les versions 1.0a et 1.0b en 1999 pour corriger des problèmes mineurs, et à nouveau sous la version 1.0b + CE en 2000. Les premiers téléphones mobiles, cartes PC et ordinateurs portables équipés de Bluetooth sont arrivés la même année. D’autres produits suivront au cours des années suivantes, notamment les écouteurs tant attendus qui avaient inspiré son développement.

La norme Bluetooth 2.0 est arrivée en 2004 et a introduit des débits de données améliorés, qui ont fait passer les taux de transfert à 3 mégabits par seconde. Il a également permis de réduire les besoins en énergie, un objectif permanent pour la prochaine génération.

La norme Bluetooth 3.0 a encore amélioré les vitesses en 2009 : elle a porté les taux à 24 mégabits par seconde. Toutefois, cette version et son successeur, Bluetooth 4.0, ont tiré parti de la norme 802.11 (généralement utilisée en wifi) pour des transferts plus rapides.

La mise à niveau majeure est arrivée avec la version 4.2 : Bluetooth Low Energy. La plupart des smartphones sont désormais compatibles avec la norme, qui permet d’obtenir une couverture et une largeur de bande similaires. Elle a également permis de réduire considérablement les besoins en énergie pour la transmission des données, de 50 à 10 000 %, selon le type d’utilisation. Ce système a été conçu non seulement pour réduire les exigences Bluetooth des appareils contrôlés, mais aussi pour permettre aux enceintes, montres de fitness et autres appareils intelligents de fonctionner plus longtemps entre deux charges.

Bluetooth 5 est arrivé en 2016 avec une sécurité améliorée et une plus grande flexibilité en termes de vitesse et de portée. La norme Bluetooth 5.1 a été introduite fin janvier 2019 et a ajouté une fonction permettant de détecter la localisation des appareils, ce qui servirait également à afficher des contenus pertinents sur les écrans d’information dans les espaces publics.

Bluetooth a lancé la version 5.2 en janvier 2020. Cela inclut LE Audio fonctionnant sur Bluetooth LBE, les canaux isochrones, les contrôles de puissance et le protocole d’attribut amélioré.

L’un des principes de base de la technologie Bluetooth est qu’ils sont tous rétrocompatibles. Tout appareil Bluetooth moderne, quelle que soit la version qu’il prend en charge, reconnaîtra également les appareils utilisant des versions antérieures.