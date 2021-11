Découvrez la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2024

Chevrolet a enfin confirmé qu’elle offrira au public un véhicule adapté à la course dans le groupe GT3 de la Fédération Internationale de l’Automobile, ou FIA, de la même manière que BMW, Ferrari et Porsche, entre autres, le font depuis des années. La voiture, qui sera disponible à partir de 2024, s’appellera la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Le règlement du groupe GT3 autorise la participation de plusieurs types de voitures, indépendamment de leur taille, de leur moteur et de la configuration de leur châssis, mais exige que les véhicules soient basés sur des voitures de série et présentent un rapport poids/puissance très similaire, quelle que soit la manière dont il est obtenu, ce qui permet à des voitures de 500 chevaux d’avoir des performances très similaires à celles de voitures de 660 chevaux, qui est la limite maximale autorisée.

La Corvette Z06 GT3.R est conforme d’usine à la réglementation GT3, ce qui permet aux particuliers de participer à des courses d’endurance et à des séries de sprint telles que les IMSA WeatherTech Series, entre autres, sans avoir à passer d’innombrables heures, et à dépenser des ressources considérables, pour homologuer un véhicule.

Selon Chevrolet, la Corvette Z06 GT3.R resserre le lien entre la Corvette Z06 de série et les courses de la catégorie GT3, car elle sera équipée exactement du même châssis en aluminium que le modèle de série et son moteur sera également une production modifiée pour la course. Il s’agit d’un V8 LT6 à DACT de 5,5 litres doté de la même architecture de vilebrequin plat que la Corvette C8.R. L’aérodynamique, la carrosserie et les dimensions du véhicule restent inchangées par rapport à la Corvette Z06 de série.

« C’est un moment passionnant pour Corvette, d’abord avec le dévoilement de la Z06 de série et maintenant avec la confirmation de la voiture de course Corvette Z06 GT3.R, » a déclaré Mark Stielow, directeur de Chevrolet Motorsports Competition Engineering. « La disponibilité de la Z06 GT3.R donnera aux équipes de course clientes l’opportunité de faire campagne avec une Corvette qui a bénéficié de la riche histoire de Corvette Racing. »

La Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, qui ne répondra pas aux normes légales pour être conduite sur les routes publiques, est encore en période d’essai, de sorte que le constructeur n’a pas partagé de données telles que la puissance du moteur, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 500 chevaux ou dépasser 600, conformément au règlement de la catégorie GT3.

Les spécifications officielles de la Corvette Z06 GT3.R, ainsi que les prix, seront annoncés l’année prochaine, lorsque Chevrolet prévoit de commencer à prendre les commandes.