« Des cyber-mercenaires ont attaqué des milliers de personnes pour ordonner

La société de cybersécurité Trend Micro a découvert un nouveau groupe cybercriminel appelé Rockethack.

Selon un article publié dans Forbes, le gang mène des attaques sophistiquées qui ont déjà touché près de 3 500 entreprises et particuliers dans le monde.

Ce groupe a été surnommé les cyber-mercenaires. Selon l’entreprise de sécurité, ils restent dans l’ombre et se livrent à un large éventail de cybercrimes, parfois contre rémunération.

Comment fonctionnent-ils ?

Les actions du groupe consistent à s’introduire dans des comptes de messagerie et de médias sociaux en échange d’argent et à vendre des données personnelles sensibles, telles que les enregistrements des tours de téléphonie mobile, les coordonnées bancaires, les détails des passeports et des vols des passagers.

Le groupe propose ses services sur des forums clandestins russophones, dont Probiv, où les cybercriminels interagissent et font des affaires entre eux.

Parmi les actions détectées figurent l’espionnage de journalistes, de militants des droits de l’homme, de politiciens, de scientifiques, de médecins de cliniques de FIV, de compagnies aériennes commerciales et d’entreprises de biotechnologie, entre autres.

Il a également été constaté que le groupe vendait des données à des cybercriminels et menait des attaques contre des utilisateurs de crypto-monnaies.

Selon le rapport, certaines de ces attaques ont été prolongées dans le temps et répétées. Le groupe de hackers a également mené des attaques de phishing et des attaques web contre des militants des droits de l’homme et des journalistes en Ouzbékistan depuis 2016.

Selon Trend Micro, plus de 25 journalistes auraient été attaqués, mais on estime que ce chiffre pourrait être plus élevé.